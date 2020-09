Prošlo je osam godina između odlaska i povratka Aleksandra Stanojevića sa mesta trenera Partizana. Ali sada kada se vratio, zatekao je u Humskoj grupu igrača sa kojom je radio i u prethodnom mandatu.

Njegovi nekadašnji puleni bili su Vladimir Stojković, Lazar Marković i Milan Smiljanić, koji imaju zadatak da predoče ostatku tima šta je dozvoljeno, a šta ne, šta je poželjno u radu sa Stanojevićem.

„Ja sam bio kod njega i 2010. godine, koja je jedna od najuspešnijih sezona u istoriji kluba. On što on traži, poštovanje od igrača, to i dalje postoji. Nas nekoliko koji smo ranije radili s njim to ćemo pokazati i ostalim momcima, da sve što on traži, to mora da se uradi“, naglasio je Smiljanić.

Po njegovim rečima, iako je prošlo tek nekoliko dana od promene trenera, neke novine se već vide.

„Vidi se da je Stanojević doneo „apgrejd“, radili smo tri-četiri dana fenomenalno. Prija nam ovaj rad, imamo seriju utakmica pred nama, Evropa je najbitnija i moramo to što bude trener tražio od nas, da primenimo na terenu“.

Zadovoljan je iskusni vezista kakva je simbioza od starta stvorena između igrača i novog šefa struke.

„Znamo kakav je šef, šta sve traži od svojih igrača i momcima koji nisu ranije radili s njim trebaće malo vremena da shvate. Ali, vidi se da su svi orni i željni rada, da slušaju. Preko nam je potrebno u ovom trenutku da svi budemo kao jedan. Početak je sezone, iako je šest bodova razlike na tabeli, imamo i Evropu. Znamo da u Partizanu uvek može bolje, znamo da je teško kada je loše, ali želimo da se vratimo na pravi put, a ove sezone nam je titula najvažnija“, podvukao je Milan Smiljanić.