Kakva crna nedelja za crno-bele. I to vaskršnja. Sve kao posledica vesti da je Takuma Asano napustio Partizan.

Japanski fudbaler raskinuo je ugovor sa klubom iz Humske 1 zbog, kako je naveo u zvaničnom obraćanju javnosti, neisplaćenih zarada. Njegova plata na godišnjem nivou iznosila je blizu 600.000, a prema tvrdnjama krilnog napadača deo tog novca uopšte nije dobio. Čak ni pokušaji da čelnike navede na razgovor kojim bi se došlo do rešenja nije urodio plodom i zato se opredelio na radikalan potez.

Raskid ugovora!

U pismo za javnost, obajbljenom na svom sajtu, Asano je objasnio da nikakav problem nije imao sa ekipom i trenerima, ali sa klubom – jeste. Zbog novca.

„Raskinuo sam ugovor sa Partizanom. Pošto sam se mučio neko vreme, nisam imao drugog izbora osim da donesem ovakvu odluku, pošto sam osetio da me klub ne poštuje. Klub me Nije me redovno plaćao, niti je na vreme pokrivao ostale moje troškove (na današnji dan taj iznos je i dalje veliki), kao što nije ni odgovarao na moje zahteve da se problem reši", istakao je Japanac.

Asano je leta 2019. došao na Topčidersko brdo iz Arsenala u poslu vrednom 1.000.000 evra. U prvoj sezoni postigao je devet golova i upisao pet asistencija, da bi ove takmičarske godine eksplodirao i sa 21 pogotkom i deset dodavanja najefikasniji je pojedinac tima.

"Boli me što napuštam klub pod ovakvim nesrećnim okolnostima, jer je Partizan važna stanica u mojoj karijeri. Zahvalan sam svima koji su me iskreno podržavali za vreme boravka među crno-belima, uključujući Savu Miloševića, kojio me je i doveo, Aleksandra Stanojevića, jer je uvek verovao u mene, izuzetne saigrače i članove stručnog štaba, kao i navijače koji su uvek verovali u mene i ekipu. Hvala vam iz dubine duše“, napisao je Asano u oproštanoj poruci.

Trebalo je Takuma Asano ovog leta da donese višemilionsku zaradu Partizanu. Projektovan je za prodaju, nadali su se crno-beli da će dobiti oko 5.000.000 evra na ime obeštećenja, ali posle ovakvog epiloga jasno je da od tog posla nema ništa. Mada, iz Humske najavljuju pravnu borbu i ističu da će tužiti Japanca...