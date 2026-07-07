Sokler odlazi? Nikakav problem, jer budi se Sremčević, a Simović opet pušta magiju
Vreme čitanja: 3min | uto. 07.07.26. | 15:51
Kragujevčani pobedili podgoričku Budućnost (3:1) na pripremama na Zlatiboru
Sve ukazuje na to da će Ester Sokler vrlo brzo napustiti Kragujevac. I jučerašnja pisanja slovenačkih medija, i izjava koju je u današnjem intervjuu za Mozzart Sport dao Feđa Dudić i činjenica da ubojitog napadača nije bilo ovog popodneva u timu Radničkog u prijateljskoj utakmici protiv Budućnosti na Zlatiboru...
Ali, pobrinuli su se fudbaleri kluba iz Šumadije da njihovi navijači tu neminovnost lakše svare. Mesto u špicu prigrlio je Uroš Sremčević i pred kraj prvog poluvremena postigao gol kakvi su ga krasili u vreme kada je u dresu lučanske Mladosti skretao na sebe pažnju fudbalske javnosti u Srbiji. A, kada, u finišu prethodne sezone, nije imao ko drugi, ulogu golgetera često je preuzimao kapiten Slobodan Simović sa pozicije štopera. I tu seriju, evo, nastavlja i tokom priprema za novi šampionat.
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Upravo je on utabao put ka pobedi nad Podgoričanima – 3:1 (1:0), ali kako?! Kada je prošle sezone postigao gol petom u sudijskoj nadoknadi za preokret u Surdulici, bio mu je to verovatno najlepši pogodak u karijeri. A, ovaj je, iako manje bitan, ipak još lepši! Sevnule su ’makazice’ u 55. minutu, prosuo je ponovo magiju po terenu najiskusniji fudbaler Radničkog i potvrdio utisak da su fudbaleri poslednje linije kragujevačkog tima obeležili utakmicu na „Švajcariji“.
Simović tim golom. Marjanović sa nekoliko požrtvovanih intervencija i pravovremenih blokova u prvom poluvremenu. Bekovi Nikčević i Miletić bili su izrazito ofanzivni i pogodili su prečku po jednom – desni bek donekle slučajno, kada je hteo da centrira, levi nakon najlepše akcije na meču, kada je razmenio dva dupla pasa sa Alićem, a Bojica je, uz sve to, asistirao Sremčeviću kod vodećeg gola!
Jedno lepo popodne za Kragujevčane, koje je pokvario samo detalj iz 84. minuta, kada je na terenu već bila kompletno rezervna postava. Radnički je izvodio korner i dozvolio je (nesporazum Miličića i Omosanje) Crnogorcima kontru dva na nula! Sa sopstvene polovine terena stuštio se Vujović, iako mu je lopta nezgodno odskočila naišavši na džombu na terenu baš kad je hteo da šutira, bez problema je savladao nemoćnog Šahinovića.
Na kraju, Radnički je trijumf učinio još ubedljivijim bkvalno u poslednjim trenucima utakmice. Ono što nije Marušić, kada mu je Mijatović odbranio i skrenuo loptu u korner, učinio je upravo posle tog udarca iz ugla i centaršuta Dukića – Viktor Tomas Ude, udarcem glavom.
Budućnost je na novom početku posle katastrofalne sezone. U par dana doživela je poraze identičnim rezultatom od dva srpska superligaša, Radnika i Radničkog, i to je trenutno njena realnost.
PRIJATELJSKA FUDBALSKA UTAKMICA NA ZLATIBORU
RADNIČKI 1923 - BUDUĆNOST 3:1 (1:0)
/Sremčević 37, Simović 55, Ude 90 – Vujović 84/
RADNIČKI 1923 (4-1-4-1): Lijeskić – Nikčević, Simović, Marjanović, Miletić – Bukumira – Ilić, Tomić, Balde, Sise – Sremčević. Igrali su još od 60. minuta: Šahinović, Miličić, Marušić, Alić, Suljić, a od 73. minuta: Omosanja, Ude, Milojević, Dukić, jelić i Živadinović.
BUDUĆNOST (4-2-3-1): Domazetović – Raspopović, Popović, Serikov, Makridakis – Đuričković, Vukanić – Ivanović, Jovanović, Bojović – Bulatović. Igrali su još: Mijatović, Kovinić, Jašović, Rakčević, Milović, Mugoša, Vušurović, Camaj, Vujović, Pupović, Orahovac.