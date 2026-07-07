Sokler odlazi? Nikakav problem, jer budi se Sremčević, a Simović opet pušta magiju

Sve ukazuje na to da će Ester Sokler vrlo brzo napustiti Kragujevac. I jučerašnja pisanja slovenačkih medija, i izjava koju je u današnjem intervjuu za Mozzart Sport dao Feđa Dudić i činjenica da ubojitog napadača nije bilo ovog popodneva u timu Radničkog u prijateljskoj utakmici protiv Budućnosti na Zlatiboru...

Ali, pobrinuli su se fudbaleri kluba iz Šumadije da njihovi navijači tu neminovnost lakše svare. Mesto u špicu prigrlio je Uroš Sremčević i pred kraj prvog poluvremena postigao gol kakvi su ga krasili u vreme kada je u dresu lučanske Mladosti skretao na sebe pažnju fudbalske javnosti u Srbiji. A, kada, u finišu prethodne sezone, nije imao ko drugi, ulogu golgetera često je preuzimao kapiten Slobodan Simović sa pozicije štopera. I tu seriju, evo, nastavlja i tokom priprema za novi šampionat.