Ima priliku Ole Gunar Solskjer da osvoji prvi trofej sa Mančester junajtedom, pošto je uveo klub u finale Lige Evrope, međutim, zgusnust raspored u Premijer ligi mogao bi da stvori veliki problem.

Do utakmice sa Viljarealom u Gdanjsku, 26. maja, tim sa Old Traforda odigraće čak pet prvenstvenih mečeva. Od 9. do 23. maja Crvene đavole čekaju dueli sa Aston Vilom, Lesterom, Liverpulom, Fulamom i Vulverhemptonom.

Problem je stvorilo odlaganje derbija sa Liverpulom prošlog vikenda zbog protesta navijača koji su probili ogradu u ušli na teren Junajtedovog stadiona. Žele su pristalice kluba da na taj način pokažu koliko je veliko njihovo nezadovoljstvo načinom na koji porodica Glejzer vodi Mančester junajted, ali su istovremeno učinili i medveđu uslugu ekipi.

NEDELJA, 15.05: (4,20) ASTON VILA (3,50) MAN. JUNAJTED (1,88)

Duel sa Liverpulom pomeren je na četvrtak, 13. maj, što znači da će Junajted igrati u nedelju, 9. maja, u gostima protiv Aston Vile, zatim u utorak protiv Lestera kod kuće, pa u pomenuti četvrtak protiv Liverpula takođe na Old Trafordu, te nedelju dana kasnije protiv Fulama, opet kao domaćin i onda, u poslednjem kolu, 23. maja protiv Vulverhemptona u gostima.

"Dve utakmice u tri dana je teško igrati, ali prihvatljivo. Tako je za Božić. Dve utakmice u tri dana posle duge i naporne sezone je još teže. Tri utakmice u pet dana je veoma, veoma teško, skoro nemoguće. A četiri utakmice u osam dana je zaista nemoguće! Ali, moraćemo da prihvatimo izazov. Ne želim da se durim, već samo da ukažem da ljudi koji odlučuju ne shvataju koliko je fizički teško igrati Premijer ligu. To je najjača liga na svetu", istakao je Solskjer.

Moraće Norvežanin da kombinuje tim u pomenutim utakmicama kako bi izbegao umor i povrede za finale sa Viljarealom. Videćemo koliko će to uticati na Junajtedov konačan plasman, jer je ekipa trenutno na drugom mestu sa četiri boda više od Lestera i utakmicom manje, dok od petoplasiranog Vest Hema ima devet bodova više i, takođe, meč manje.

Svestan je, ipak, Solskjer da će timovi koji se bore za mesto među prva četiri i učešće u Ligi šampiona verovatno imati šta da mu zamere ukoliko protiv Lestera i Liverpula (koji spadaju u tu grupu sa Čelsijem, Vest Hemom i Totenhemom) ne bude igrao s najjačim timom.

"Ne znam kako neko može da brani igranje tri utakmice u tako kratkom periodu (Aston Vila - Lester - Liverpul u pet dana), ali znam da će biti klubova koji se bore za Ligu šampiona koji će komentarisati 'to nije Junajtedov najbolji tim, to nisu njihovi najbolji igrači'. Moram da vodim računa o svojim igračima i to će verovatno značiti da neko nije zadovoljan sastavom koji ću izabrati u jednoj ili dve utakmice. To bi moglo da utiče na borbu za mesto u Ligi šampiona, ali to nije moj problem, već drugih".

Jasno, ljutiti Solskjer optužio je rukovodstvo Premijer lige zbog loše organizovanog rasporeda.

"Nikada nisam video ovakav raspored u modernom fudbalu. Sećam se sezone 1991/92. kada je Junajted imao sličan raspored u finišu i mogli ste da vidite kako se sve raspalo. Što se mene tiče, posao su nam otežali ljudi koji sede iza svojih stolova u odelima i koji nikada nisu igrali fudbal, niti razumeju o čemu se tu radi. Tvrdim vam da je nemoguće igrati četiri puta po 90 minuta intenzitetom koji zahteva Premijer liga. To znači da ne mogu igračima da pružim maksimalnu minutažu, već ću morati da pravim selekciju po prioritetima", najavio je mladi trener.