Ukazao je Geri Nevil u svom blogu na Skaj Sportu da su njegovom bivšem saigraču Oleu Gunaru Solskjeru pod hitno potrebna pojačanja, a izgleda da ga je sportski sektor Mančester junajteda čuo i rešio da se zaista najozbiljnije potrudi da norveški stručnjak dobije sve potrebne resurse kako bi stvorio konkurentniji sastav.

Doni van de Bek je u ponedeljak uveče prošao lekarske preglede i samo se čeka zvanična objava transfera, pregovori sa Aston Vilom za Džeka Griliša još su u toku, ali pre toga Junajted planira da se pozabavi rešavanjem pitanja odbrane. Tačnije, partnera Harija Megvajera.

Novinar italijanskog Skaja Fabricio Romano objavio je saznanje da Junajted u narednim danima čeka zvaničnu ponudu Rome za Krisa Smolinga, koji je imao odličnu sezonu na Olimpiku kao pozajmljeni igrač. Roma i Junajted se prvobitno nisu dogovorili oko otkupne cene za engleskog štopera, koji se potom razočarao zbog toga što je morao da napusti Rim gde se konačno osećao dobro, ali izgleda da će mu želja biti ispunjena. Očekuje se da Roma na adresu Junajteda dostavi ponudu u visini od 20.000.000 evra, što bi trebalo da zadovolji sve apetite.

Ako se Roma i Junajted dogovore, Solskjer momentalno kreće u akciju dovođenja novog partnera kapitenu Megvajeru, a to će po svoj prilici biti Dajot Upamekano. Uprkos tome što je Lajpcig pre samo nešto više od mesec dana aktivirao klauzulu po kojoj je Upamekanu produžio ugovor na još godinu dana uz značajnu povišicu plate i tako navodno “osigurao“ njegov ostanak u klubu, Mančester junajted će pokušati da pokvari te planove i za to je spremljeno 40.000.000 evra. To verovatno neće biti dovoljno da se Lajpcig opredeli za prodaju, ali će biti dobra polazna tačka oko koje će dva kluba moći da razgovaraju u narednim danima pošto se navodno u redovima bundesligaša čeka kofer sa 60.000.000 evra! Ni to nije realna suma novca, pa će zato verovatno biti negde između, ako se klubovi uopšte dogovore...

Junajtedu je cilj da štopera dovede pre starta nove sezone 12. septembra, po mogućstvu, ali deluje da će to ipak biti posao za čiju će se realizaciju čekati verovatno sam finiš prelaznog roka tamo u oktobru. Lajpcig bi pretrpeo ogroman udarac ako bi u istom roku ostao bez Tima Vernera i Dajota Upamekana, koji su nosili klub poslednjih sezona. Ali, Lajpcig je poslednjih sezona izgradio imidž kluba koji “uzgaja“ kvalitetne mlade igrače i prodaje ih za veliki novac. Zato Junajted mora da izađe s nečim velikim, inače u Lajpcigu neće ni pomišljati na prodaju.

Junajted uz Harija Megvajera od štopera ima još Erika Bajija, Aksela Tuanzebea, Fila Džonsa i Viktora Lindelefa, što znači da bi uz Smolinga bar još jedan igrač minimalno morao da ode…

