Španci javljaju: Koković kandidat za trenera Las Palmasa
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 15:17
Šef struke Železničara interesantan upravi kluba sa Kanarskih ostrva
Ogroman posao radi Radomir Koković na klupi Železničara. Jedan od najperspektivnijih srpskih trenera potpuno je promenio klupski DNK kluba iz Pančeva i klub koji se borio za opstanak u Mozzart Bet Superligi odveo do prvog plasmana u Evropu. I u ovoj sezoni dobro gura, Dizelka se nalazi na četvrtom mestu na tabeli, dobila je četiri od poslednjih pet susreta uključujući sinoćnji protiv Partizana. Kako se dobar glas daleko čuje, tako je Kokovićev rad uočen na Kanarskim ostrvima.
Naime, kako javljaju španski mediji, Koković je jedan od kandidata za novog trenera Las Palmasa. Navodno, određeni kontakti postoje, pre svega oko toga da li je trener Železničara uopšte zainteresovan da preuzme vođenje tima koji se trenutno nalazi u donjem delu tabele u Segundi. Doskorašnji trener Ruben de la Barera dobio je otkaz posle samo deset utakmica na kojima je ostvario tri pobede.
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Ono što je čelnike Las Palmasa privuklo kod Kokovića je stil igre koji mladi trener forsira u Pančevu. Visok presing, građenje akcija iz poslednje linije i prokativni fudbal. Prema izveštajima iz Španije, taj stil igre je sličan onom koji zagovara Eder Sarabija, čovek koji je u prethodne dve godine radio odličan posao u Elčeu, ali je napustio klub na kraju prethodne sezone.
Inače, u upravi Las Palmasa nalazi se Željko Cicović, nekada dugogodišnji golman kluba sa Kanarskih ostrva, pa nije nemoguće da je i on malo "snimio teren". Naravno, pita se nešto i Železničar. Koković je pod ugovorom do 2028. godine. Sportski direktor Bojan Šaranov je pričao o tome kako će za svog trenera tražiti veliko obeštećenje. Šef struke Železničara je klijent Endija Bare, najmoćnijeg agenta sa ovih prostora, sa jakim vezana upravo u španskom fudbalu.
Zbog toga što ga zastupa Bara, odmah se govorkalo da je moguće da u nekom trenutku preuzme Celje, ali se ništa konkretno nije desilo. Videćemo da li će situacija biti drugačija kad je u pitanju Las Palmas.