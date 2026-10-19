Španci javljaju: Koković kandidat za trenera Las Palmasa

Ono što je čelnike Las Palmasa privuklo kod Kokovića je stil igre koji mladi trener forsira u Pančevu. Visok presing, građenje akcija iz poslednje linije i prokativni fudbal. Prema izveštajima iz Španije, taj stil igre je sličan onom koji zagovara Eder Sarabija, čovek koji je u prethodne dve godine radio odličan posao u Elčeu, ali je napustio klub na kraju prethodne sezone.

Inače, u upravi Las Palmasa nalazi se Željko Cicović, nekada dugogodišnji golman kluba sa Kanarskih ostrva, pa nije nemoguće da je i on malo "snimio teren". Naravno, pita se nešto i Železničar. Koković je pod ugovorom do 2028. godine. Sportski direktor Bojan Šaranov je pričao o tome kako će za svog trenera tražiti veliko obeštećenje. Šef struke Železničara je klijent Endija Bare, najmoćnijeg agenta sa ovih prostora, sa jakim vezana upravo u španskom fudbalu.

Zbog toga što ga zastupa Bara, odmah se govorkalo da je moguće da u nekom trenutku preuzme Celje, ali se ništa konkretno nije desilo. Videćemo da li će situacija biti drugačija kad je u pitanju Las Palmas.