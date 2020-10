Kao i uvek posle velikog derbija koji sadrži dramu i penal što rešava utakmicu - biće bure narednih dana u Španiji. Real Madrid dobio je Klasiko sa 3:1, međutim detalj iz 60. minuta, kada je Klemon Lengle povukao Serhija Ramosa, a ovaj se bacio i iznudio najstrožu kaznu, ključno je uticao na konačan ishod. I to niko ne spori. Pitanje je samo da li je arbitar Martinez Munuera doneo ispravnu odluku.

U cilju da dođu do odgovora na ovo pitanje novinare Marke pozvali su čuvenog španskog arbitra Olivera Anduhara, a ovaj bez mnogo ustezanja poručio: NIJE PENAL!

"Sudija Martinez je pogrešio kada je pokazao na belu tačku. Da, bilo je povlačenja od strane Lenglea, ali kada bismo ovo uvek karakterisali kao prekraj za nasjtrožu kaznu tokom vikenda bismo imali po 15-20 penala. Ja lično nikada za ovako nešto ne bih pokazao na belu tačku", kazao je Anduhar.

Navijači Barselone odmah su po društvenim mrežama posegli za situacijom sa utakmice Real Sosijedad - Betis, kada je Sanabrija na sličan način oboren u šesnaestercu tima iz San Sebastijana, ali tada sudija nije dosudio penal.

"Ne, ovo nema veze sa tom situacijom. Ono je bio čist jedanaesterac, to pokazuje i pocepan dres", nadovezao se Anduhar i dao vetar u leđa Kataloncima da nastave s burnim reagovanjem posle Klasika.

Razumljivo, veoma nezadovoljan suđenjem bio je i trener Barselone Ronald Kuman...

"Igrali smo dobro, stvarali prilike... Teško je sve ovo razumeti, nismo zaslužili da izgubimo utakmicu. Neke odluke arbitara zaista mi nisu jasne. Taj penal je imao puno uticaja na konačan rezultat. Imam utisak da se VAR koristi samo protiv Barselone", počeo je holandski stručnjak.

"Pitao sam sudiju Martineza da li će jednog dana moći da mi objasni kako to VAR funkcioniše u Španiji. Prošlo je pet kola i uvek je korišćen samo protiv mog tima. Start Lenglea? Nisam razgovarao sa njim. Znam samo da je Ramos posle onakvom povlačenja trebalo da padne unapred, a ne unazad. Ali normalno je to što je uradio za svoj tim. Nemam nikakav problem s tim. Definitivno, to je bio presudan trenutak ovog meča", podvukao je Kuman.

Naposletku i poređenje dve situacije posle kojih ishod nije bio isti. Za Betis nema penala, Real ima. Utisak je - dvostruki aršini: