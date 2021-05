I pored svih organizacionih problema koji drmaju klub, Dinamo Zagreb na terenu je ove sezone ređao pobede. Igrao je četvrtfinale Lige Evrope - u kom ga je eliminisao finalista Viljareal - osvojio je četvrtu uzastopnu titulu, a večeras i prvi Kup Hrvatske još od 2018. godine.

U spektakularnom finalu igranom u Velikoj Gorici, Modri su savladali Istru 6:3 i došli do 12. duple krune.

Iako su posle svega deset minuta vodili 2:0, a na poluvremenu imali 3:0, morali su izabranici Damira Krznara dobro da se oznoje u drugom delu da bi stigli do trofeja. Golovima 22-godišnjeg Japanca Taičija Hare za nepuna dva minuta (52, 53) Istra se vratila u život. Uprkos autogolu Šutala u 59. minutu za 4:2 uspela je ponovo da priđe na gol zaostatka, kada je Gržan realizovao penal u 63, ali nisu igrači devetoplasiranog tima hrvatskog prvenstva imali snage da izdrže borbu do kraja. Kao da ih je iscrpela brzopotezna promena rezultata početkom drugog poluvremena, a iskusniji rival umeo je to da iskoristi.

Mislav Oršić svojim drugim golom u 75. minutu i Mario Gavranović u 83. dotukli su umornog rivala. U prvom poluvremenu pogađali su još Majer i Ademi, uz pomenutog Oršića.

Dinamu je ovo 16. trofej kupa, dok je Istra po drugi put poražena u finalu.