Dugo je Sporting gledao u leđa gradskom rivalu Benfiki i Portu, braniocu krune u Portugaliji i prošle sezone osvajaču duple krune. Na stadionu Žoze Alvalade na krunu se čeka već 19 godina. Mnogo za veliki klub, koji je 18 puta bio šampion Portugalije. Izgleda da došlo vreme da se titula vrati u zeleno-beli deo Lisabona.

Lavovi su porasli, razgoropadili se i seju strah u Primeiri. Prošla je skoro polovina šampionata, a Sporting je suvereni lider sa 13 pobeda i samo tri remija, bez poraza, sa impresivnom gol-razlikom od 34:9. Malo ko je očekivao ovakav razvoj situacije u portugalskom fudbalu. Očekivalo se da Benfika bude najveći rival šampionu Portu posle povratka Žorža Žezusa na klupu i uloženih 100.000.000 evra u pojačanje prethodnog leta. Orlovi posrću, oslabljeni Porto takođe igra toplo-hladno, dok je četa Rubena Amorima kao kaznena ekspedicija na Iberijskom poluostrvu.

Lavovi su prošle nedelje pobedili u ljutog rivala Benfiku sa 1:0 golom Brazilca Mateusa u poslednjih trenucima utakmice. Kada je poslednji put Sporting bio šampion u sezoni 2001/2002, na polusezoni je bio prvi. I sada je, pa se u redovima zeleno-belih nadaju istom scenariju kao pre skoro dve decenije.

Dolaskom mladog stručnjaka, koji je plaćen Bragi čak 10.000.000 evra (treće najveće obeštećenje za nekog trenera u istoriji) u početku se činilo kao sulud potez, ali očigledno je uprava lisabonskog giganta znala da u Amorimu leži spas, klica renesanse kluba koj je tavorio i godinama imao finansijske probleme.

Zeleno-beli večeras gostuju Maritimu (20.00) na ostrvu Madeira. Sporting je ove zime bio veoma aktivan. Iz Brage je doveden napadač Paulinjo, a iz Trabzona se vratio veteran Žaoa Pereira (36). On će iskustvom da pomogne Lavovima u borbi za tiutlu. Biće ovo njegov treći mandat u redovima lisabonskog tima. Paulinjov transfer je realizovano za čak 16.000.000 evra. U suprotnom smeru ide bek Kristijan Borha za 3.000.000 evra, a na pozajmicu u Bragu je stigao i Andraš Šporar. Doskorašnja „devetka“ Brage je najskuplji igrač u istoriji Sportinga. Do sada je to bio Bas Dost koji je 2016. stigao u Lisabon za za nešto manje od 12.000.000.

Na konferemciji za medije pred meč u Funšalu, trener Ruben Amorim je najviše pričao o dolasku Paulinja.

"On je najbolji broj 9 u zemlji, ali znamo da to ništa ne garantuje. Radio sam s njim u Bragi, on je Sportingov projekat. Paulinjo dolazi da nam pomogne. Formiramo tim za danas, ali mislimo i o budućnosti. Imamo Tabata, Tijago Tomasa. Ideja je da stvorimo tim koji će da igra nekoliko godina zajedno“, rekao je Amorim, prenosi A Bola.

Paulinjo i Pedro Gonsalves, najbolji strelac Primeire sa 12 golova, činiće pakleni tandem u napadu Lavova. Zbog kartona za goste neće Neto, dok je Žoao Mario povređen. Kod domaćina Klaudio i Edgar Kosta su suspendovani zbog kartona.

Benfika posrće u poslednje vreme. Posle dva vezana remija u Primeri, prošle nedelje je poražena od Sportinga (0:1) u lisabonskog derbiju i polako gubi korak u borbi za titulu. Trener Žorž Žezus opet neće moći da vodi Orlove u današnjem (20.00) meču na Lužu protiv Gimaraisa. On je bio u bolnici zbog virusa korona. Iz Benfike su saopštili da mu je stanje bolje, da je na kućnom lečenju, ali da se još ne vraća na klupu vicešampiona Portugalije.

Pre desetak dana redove Benfike je pokosio korona virus. Sada je bolja situacija, ali i dalje će Orlovi biti nekompletni. Fale bolesni Everton i golman Elton Leite, dok su povređeni Nemac Luka Valdšmit i Andre Almeida. I Gimarais ima problema s virusom. Bolesni su Bruno Varela i Pepelu. Ova dva tima su krajem prošle godine odigrali meč četvrtfinala Kupa Portugalije, a pobedila je Benfika posle boljeg izvođenje jedanaesteraca. Posle 90 minuta je bilo 1:1, a domaćin je izjednačio u finišu preko Picija.

Utakmice Benfika - Gimarais (20.00) i Maritimo - Sporting (20.00), kao i preostala tri meča 22. kola Primeire

PRIMEIRA - 17. KOLO

Četvrtak

Farense - Santa Klara 1:1

/Gauld 40 - Karvaljo 63/

Belenenses - Porto 0:0

Braga - Portimonense 2:1 (0:1)

/Piazon 62, Orta 73pen - Boa Morte 23/

Famalikao - Moreirense 0:2 (0:2)

/Ričeli 24ag, Jan 45/

Petak

18.00: Rio Ave - Nasional

20.00: Benfika - Gimarais

20.00: Maritimo - Sporting

22.00: Boavista - Žil Visente

22.00: Fereira - Tondela

***kvote su podložne promenama