Španci koji ne prate Premijer ligu - a izgleda da ih ima podosta - uživali su sinoć u udarnom terminu prativši utakmicu svog nacionalnog tima protiv komšijske Portugalije. Rezultat 0:0, a mediji širom zemlje u ekstazi. I konstatacija koja u sublimaciji izgleda otprilike ovako: lepo je imati ovakvog igrača!

Adama Traore debitovao je juče za Furiju u 24. godini, zabeležio prvih pola sata u dresu u dresu sa državnim grbom i prvi je utisak da će ih biti još dosta. Marka ga opisuje kao mešavinu sprintera na 400 metara i NFL razbijača, ne beži od ocene da fudbalska estetika nije ono što ga krasi, a opet tvrdi kako Španija nikada ranije nije imala takvog igrača, te kako bi u budućnosti Traore mogao da bude velika snaga tog tima.

Traore je jedan od najboljih igrača Vulverhemptona, važi za ozbiljnu premijerligašku zvezdu, ali kako je iz Španije otišao još kao tinejdžer na Pirinejima se ne zna puno detalja o njemu. Tamošnji listovi podsećaju da korene vuče iz Malija, da je odrastao u Hospitaletu igrajući fudbal na ulici sa momcima koji su mu i danas najboljii prijatelji, te da je zasigurno od malena sanjao ono što mu se dogodilo u Lisabonu 7. oktobra 2020. godine.

Školovao se u La Masiji, za Barselonu igrao već sa osam godina i prošao čuvenu obuku "Clases del Barça", tradiciju koju klub neguje godinama, a koja podrazumeva da klupske ikone drže treninge najmlađim polaznicima. Traoreu je zapalo da ga obučavaju Ćavi i Inijesta. I sve to na glavnom terenu Kamp Noua.

"Ne možete da zamislite kako je tuklo srce dečaka... Pitao sam Andresa sa koliko godina je počeo da trenira u Barsi. Kao mi je sa 11 ili 12. Bio sam srećan, imao sam samo osam u tom trenutku i uveren da sam u nečemu bolji od njega".

Adama Traoré ainda quando criança tendo aulas com Xavi e Iniesta. Ele que hoje é o maior driblador da Premier League, defendendo o Wolverhampton. pic.twitter.com/BNCHpP0jqI — Flavio Kavalo (@FlavinhoKavalo) January 26, 2020

Adama Traore dobio je šansu da debituje za prvi tim Barselone kod Tate Martina. Imao je 17 godina i 302 dana. Bio je novembar 2013. i utakmica protiv Granade. Zamenio je Nejmara. Tri dana kasnije usledio je i debi u Ligi šampiona protiv Ajaksa. Prvi gol došao je iduće sezone u Kupu kralja, šansu mu je dao Luis Enerike...

Traore u prejakoj konkurencijinije uspeo da se izbori za mesto u seniorskom sastavu. Bio je razočaran ali i uveren da njegova budućnost leži u premijerligaškom fudbalu. Tada su već bili nadošli ti njegovi čuveni mišići. Sve manje je ličio na klasičnog fudbalera i sve više želeo da ode u Englesku. Čim je prva ponuda stigla kazao je da. Ni Barsa nije imala ništa protiv - 10.000.000 za momka koji tek što je osetio čari seniorskog loptanja.

U Aston Vili prosek. Tek 12 utakmica za prvu ekipu i jedan gol. Ali onda u Midlzbrou...

Velika stvar za Adamu bila je što je Riversajdom u to vreme gazdovao Aitor Karanka. Platio ga je 8.000.000, vratio mu samopouzdanje i postavio ga na noge. I tako u Midlzbrou počinje veliki uspon jednog od najzanimljivijih fudbalera današnjice. Bez obzira na dobre partije Adame Traorea klub je ispao iz lige. Stizali su pozivi da se vrati u Španiju. Nije želeo. Tvrdoglavo i uporno tvrdio je kako mu je Engleska predodređena. Onda se u avgustu 2018. dogodila ponuda Vulvsa - 20.000.000 evra. I još jedan pun pogodak. Pod egidom Nuna Espirita Santa uslediće nova nadogradnja fudbalskih veština. I opet rastu mišići. Tako sve do današnjeg izgleda. Tako sve dok Španija nije dobila svog Hulka...

U dve sezone sa Vukovima Traore je odigrao 95 utakmica. Nijednom se nije povredio uprkos ludačkoj eksplozivnosti koja ga krasi. Stručnjaci su bili zbunjeni... U čemu je tajna? Dugogodišnje i celogodišnje fizičke pripreme sa ličnim trenerom koji je već godinama njegova senka.

"Često sam u teretani. To mi je neophodno zbog genetike. Ne, tegove ne dižem. Jednostavno, mišići mi lako i brzo rastu. Radim neke druge vežbe. Moj lični trener me je naučio da svaka osoba mora kod sebe da pronađa ono što joj odgovara. Najviše radim na trupu i ramenima. Tajna? Nema je, samo treba da poznaješ svoje telo", kazao je nedavno za AS Adama Traore.





"Kada sam imao 15 godina pojavio mi se problem sa kolenima. Rekli su mi da je to zbog moje evolucije u brzini, eksplozivnosti... Tada sam počeo da radim jako u teretani, jer karijera mi je bila ugrožena. Neko misli da vežbam da bih ojačao i da bih imao mišiće. Ne, to radim da bih sprečio povrede. Takvih stvari sportista se najviše plaši".

Traore ne krije da se kvalitetno i obimno hrani, pošto gubi dosta energije u teretani...

"Hrana je neophodna i važan je deo celokupnog treninga. I voda je od vitalnog značaja. Mogu da pojedem malo paelje i jedno tipično jelo iz Malija sa sosom od kikirikija. Sve to mi priprema majka, najbolja kuvarica na svetu".

Novopečeni reprezentativac Španije ne krije da je imao poziv iz Malija, da igra za njihov nacionalni tim...

"Ne poričem svoje afričko poreklo, ali osećam se Špancem. Tu sam rođen, igrao sam za mlađe selekcije... Srećam što mogu da branim boje Španije".

Adama Traore procenjen je na 35.000.000 evra. Nakon što je postao reprezentativac njegova cena mogla bi dodatno da naraste. Pogotovo ako nastavi da pruža dobre partije kao sinoć. Vulverhempton nije ni pomišljao da ga proda ovog leta. A ponuda je bilo.

"Vredeće 100.000.000 evra, samo treba da sačekamo", zaključak je ljudi iz kluba.

Isto je pre šest godina kazao i Luis Enrike...

"Adama? Ima potencijal da postane prvotimac Barselone, samo treba da sačekamo".

Hoće li Adama biti krilo svetske klase? Onako mišićav, krut, nauljen... Možda samo treba da sačekamo?

Nauljen? Znate za tu priču? Pre svake utakmice maseri ga mažu bebi uljem po ramenima, rukama. Zašto? Da protivnici ne mogu da ga vuku, da ga fauliraju.

"Istina je. Radimo to zbog faulova, ali i zbog ramena. Koristi mi u zdravstvenom smislu. To je nekad bila tajna, sada svi znaju za foru".