Srbija želi da potvrdi svetsku klasu: Portugalci više nisu Rikardinjov tim, već zvezde u nastajanju

Put futsal reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu nije mogao da bude teži. U grupnoj fazi Orlovi su odmerili snage sa aktuelnim svetskim prvakom - Argentinom, trećim sa prethodnog Mundijala - Iranom, u osmini finala na megdan stiže aktuelni evropski šampion, a već u četvrtfinalu bi potencijalni protivnik trebalo da bude jedan od glavnih favorita Mundijala - Španija. Ipak, čini se da su upravo sve te teške okolnosti u međuvremenu ozbiljno ojačale ekipu Dejana Majesa, koja u današnji okršaj sa Rikardinjovom Portugalijom (19.00, RTS 2) ulazi s namerom da odigra najbolji meč na turniru i ostvari istorijski plasman na svetskim šampionatima.

Jedan od najboljih igrača u istoriji ove igre, Rikardinjo, još uvek je glavna zvezda i osovina ovog tima, ali selekcija Žorža Braza, već je otpočela proces podmlađivanja tima i sve manje zavisi od vremešnih majstora ove igre, a samim tim i bez šest puta zvanično najboljeg igrača na planeti. O tome kolika je veličina Rikardinjo, dovoljno govori i činjenica da je portugalski velemajstor čak dva puta više u karijeri biran za najboljeg igrača ove igre od čuvenog Brazilca Falkaa, po mnogima nenadmašnog mađioničara igre na petoparcu.

Rikardinju (36) je pripremu za, izvesno poslednje, učešće na Mundijalima drastično otežala povreda zgloba, od koje se oporavio praktično pred sam početak turnira. Do sada je postigao samo jedan gol, i to protiv Solomonskih ostrva, ali je grupnu fazu iskoristio da postepeno podiže formu, pa bi u nokaut fazi trebalo da pruži svoje najbolje partije na turniru.

PORUGALCI: SRBIJA VRHUNSKI EVROPSKI I SVETSKI TIM

Braz i Rikardinjo ©Star Sport

Portugalci, kao uostalom i sve velike selekcije sa ovog turnira, na Srbiju gledaju kao evropsku i svetsku silu. Orlovi svoju reputaciju grade već više od jedne decenije, na igračkom i taktičkom rangu su sa najjačima na planeti, pa protivnici dobro znaju da svaka loša odluka u pripremi meča sa selekcijom Dejana Majesa može skupo da ih košta.

"To je vrhunski evropski i svetski tim, ali i mi smo. Naš način doslednosti i igre nam je doneo mnoge prednosti svaki put kada igramo protiv Srbije. Znamo dobro šta moramo da uradimo: iskoristimo njihove nedostatke i naše prednosti, da odigramo jako kvalitetan meč. Strateški se pripremamo za protivnika, ali bez odstupanja od onoga ko smo mi sami. Sa sve više mečeva i treninga se poboljšavamo i rastemo. Znamo vrlo dobro šta nam je cilj i kuda želimo da idemo i nastavimo naše putovanje", rekao je Braz.

Orlovi su protiv Irana i Argentine odigrali dva izuzetno taktički zahtevna meča, oba puta su poraženi (2:3 i 2:4), ali su u pitanju bili okršaji u kojima su sitnice prevagnule na suprotnu stranu. Majesova selekcija je potom pokazala karakter protiv Sjedinjenih Američkih Država, neophodna dva gola prednosti dostigla je na samom startu utakmice, a onda ubedljivo savladala najlošiji tim u grupi (7:0).

(1.50) PORTUGALIJA (4,60) SRBIJA (5,00)

Sa Portugalcima nema nikakvih iznenađenja. Savladali smo ih u spektakularnom okršaju u Areni 2016. godine, ali su nam potom uzvratili u baražu za Mundijal u Kolumbiji i ostavili nas bez učešća na turniru, baš u onom trenutku kada je trebalo potvrditi klasu sa evropskog prvenstva. Sada treba očekivati novu rovovsku bitku u kojoj će odlučivati najsitniji detalji. Koncentracija, prekidi, odnosno svaka i najmanja greška jedne od ekipa.

"Imamo neke ideje kako je najlakše pobediti, iako mislim da će utakmica biti preteška. Ali najviše se oslanjamo na sebe. Ako par igrača podbaci i ne odigra ono što se od njih očekuje, mislim da ćemo teško pobediti. Koncentrišemo se da svaki pojedinac bude onaj pravi. Počev od golmana Aksentijevića, da on bude na maksimumu, preko ostalih igrača. Potrebno je da se svi dignu. A atmosfera je takva da se oseća da je to moguće", rekao je Strahinja Petrov, uintervjuu za Mozzart Sport.

KARDINALOVA TEŠKA POVREDA UTICALA NA PROMENU SISTEMA - ERIK, ALFONSO, TOMAS PASO I ZIKI NOVI ADUTI ŽORŽA BRAZA

Kardinal ©MN Press

Povredom legendarnog Kardinala, kojem je početkom ove godine stradala Ahilova tetiva, izgubila se svaka nada za učešće jednog od najboljih pivota na svetu na ovom turniru. Braz u ogromnoj bazi igrača nema pojedinca koji taj način može da odgovori na tu ulogu, pa Portugalci igraju u sistemu 4-0, gde do izražaja dolazi njihova dominacija u polju, ali i individualni kvalitet brojnih asova.

Te "lažne pivote" igraju Erik Mendosa i Fabio Sesilio, ali na znatno drugačiji i pokretljiviji način. Portugalci se uzdaju u homogenost čitave grupe, odličnu ravnotežu i kretanje između zona.

"Ranije je najviše do izražaja dolazio Rikardinjo. Bio je najbolji igrač na svetu i na većini utakmica je upravo on donosio pobede. Sada nije tako. Ne kažem da i dalje nije jedan od najboljih, ali je ipak u poznijim godinama, povrede su iza njega. Više ne predstavlja epicentar tima. Do izražaja su došli neki mlađi igrači. Izdvojio bih dvojicu - levonogi Erik je odličan igrač, a drugi je pivot Ziki. Imaju još dosta kvalitetnih futsalera. Kada pogledaš klubove u kojima igraju... Cela reprezentacija je vrlo moćna i brza", pojasnio je Petrov i jasno pokazao da su svi kvaliteti protivnika ekspresno skautirani u Litvaniji.

Iskusni asovi kao što su Bruno Koeljo i Žoao Matos još uvek pružaju ovom timu stabilnost, drže linije pod kontrolom i obezbeđuju sigurnost u defanzivi, ali i organizaciji napada. Ne sme se zaboraviti ni sjajni Pani Varela, koji je prošle sezone bio možda i najbolji portugalski igrač. Erikova levica i Zikijeva pokretljivost predstavljaće ogromnu opasnost u napadu, a naravno da treba obratiti pažnju i na Rikardinja, koji se u grupnoj fazi trudio da razigrava ostale igrače, a sada će sigurno poželeti da se nađe u prvom planu.

POVREDA PRŠIĆA I SUSPENZIJA STOJKOVIĆA OZBILJAN PROBLEM ZA ORLOVE, IDEALAN TRENUTAK DA AKSENTIJEVIĆ POKAŽE DA JE JOŠ UVEK MEĐU NAJBOLJIMA NA SVETU

Legendarni Miodrag Aksentijević ©Star Sport

Čini se da je Dejan Majes pred ovaj turnir napravio idealnu kombinaciju mladosti i iskustva. Povratak igrača kao što su Slobodan Rajičević, Mladen Kocić i Miodrag Aksentijević učinili su da ova selekcija ima karakter i brzinu, da bude strpljiva, ali i ubitačna kada joj se ukaže prilika. Ipak, ogroman problem predstavlja to što Srbija u ovom trenutku ne može da računa na sjajnog kapitena Marka Pršića zbog povrede, kao i suspendovanog Miloša Stojkovića, koji koristi ogromnu energiju na terenu u svakoj utakmici za državni tim, pa je to predstavljalo ozbiljan hendikep u pripremi osmine finala.

Dragan Tomić je izuzetno motivisan došao na ovaj turnir i najbolji je strelac ekipe sa tri pogotka, mladi Jovan Lazarević se iz meča u meč potvrđuje kao glavna uzdanica ove ekipe, baš kao i neumorni radnik Stefan Rakić. Legendarni Miodrag Aksentijević na turniru je zamenio prvog čuvara mreže Nemanju Momčilovića, koji je bio pozitivan na koronu pred start Mundijala, i ovo bi mogao da bude idealan trenutak za njega da pokaže da je i sa 38 godina u najvišem rangu svetskih golmana. Jer Srbiji će pored odgovornosti u igri za prolazak u istorijsko četvrtfinale Mundijala biti neophodan i "iks faktor" u ekipi, kako bi se slomio snažan protivnik.

"Spremno ulazimo u svaki meč, pa tako i u ovaj. Imamo malih kadrovskih problema. Iznenadio nas je dopis iz FIFA da je Stanković dobio dva meča suspenzije, jer smo se pripremali kao da će on igrati ovu utakmicu. Provere pred svetsko prvenstvo, kao i sami mečevi koje smo odigrali na turniru nas ohrabruju, naravno da bismo voleli da smo kompletni, ali sigurno nećemo izaći sa belom zastavom. Tražićemo svoju šansu, pokušaćemo da iznenadimo, znamo sve o kvalitetu protivnika. Jako su veliki tim, bilo bi glupo potceniti takvu ekipu, ali sigurno ćemo pokušati da iskoristimo svako njihovo opuštanje i okrenemo vodenicu na našu stranu", rekao je Majes pred turnir.

Srbiji je ovo drugo učešće na Mundijalima, a na prethodnom na Tajlandu 2012. godine Orlovi su igrali osminu finala, gde su naleteli na Argentinu, koja ih je eliminisala pobedom od 2:1. Nakon toga, naša selekcija je imala jedno četvrto i jedno šesto mesto na evropskim prvenstvima, gde je pokazala uspon i sada će pokušati da ostvari istorijski rezultat na Mundijalima. Protivnik izaziva svaki respekt, ali daleko od toga da ga je nemoguće eliminisati u ovom trenutku.