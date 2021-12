Šta je sa Čelsijem? Od defanzivne perfekcije do rasula, u dva meča sve se okrenulo naglavačke

Kada se na Stamford Bridžu podvlačila crta u danu posle demoliranja Juventusa (4:0) zaključak nije mogao da bude jasniji - Čelsi ima ne samo najbolju, već i najefikasniju odbranu u Evropi. U tom momentu čak 40 odsto Čelsijevih golova došlo je iz poslednje linije, a Tomas Tuhel je svoj jubilej - 50 utakmica na klupi Čelsija - obeležio sa učinkom od samo 24 primljena pogotka što je, prema istorijskim knjigama, najbolji defanzivni bilans u istoriji engleskog fudbala na prvih 50 utakmica nekog prvoligaškog trenera.

Od deklasiranja Stare dame je, međutim, sve počelo da se okreće naglavačke za Čelsi, a u samo četiri dana došlo se do stanja potpunog rasula! Čelsi je u ta četiri dana upisao ligaški poraz od Vest Hema i remi sa Zenitom. Dozvoljeno je šest golova, po tri u obe utakmice, a već četiri meča u svim takmičenjima Čelsi završava sa bar jednom loptom u mreži. Aktuelni šampion Evrope fudbalskom svetu šalje pomešane signale. Po završetku poslednje reprezentativne pauze za ovu godinu, Čelsi je razmontirao Lester na King Pauer stadionu i vrhunac doživeo protiv Juventusa. Od tada je jurio gol zaostatka protiv, u tom momentu, devastiranog Mančester junajteda koji se taman oprostio od Olea Gunara Solskjera i na kraju jedva izvukao 1:1 zahvaljujući Žoržinjovom penalu, zatim na mišiće dobio Votford u gostima, dok je protiv Vest Hema i Zenita ekipa počela da survava u provaliju.

“Moja analiza utakmice je vrlo jasna. Naše ponašanje se promeni kada postignemo gol za vođstvo. To je nešto što nikada ranije nismo radili i što ne smemo da radimo. Moramo da radimo stvari koje nas dovode do top nivoa, da prelazimo granicu bola. Mora da boli. Moraš da budeš umoran već na poluvremenu, potpuno umoran. A onda da igraš preko granice bola. Preko granice fizičkog bola“, ljutito je Tuhel odbrusio igračima posle Zenita i nastavio:

“Igrači moraju da podignu nivo koncentracije. Da prevaziđu dečje bubice. Bez svega toga, ako promeniš svoj odnos prema igri kada postigneš gol, sebe dovodiš u situaciju da budeš kažnjen. A to se nama dešava sada. Sada moramo da zatvorimo vrata ovakvom ponašanju, da smanjimo šansu da nas protivnici kazne. A to je vrlo jako. Uz veću koncentraciju, više trčanja, kontinuitet i mnogo, mnogo sprintanja. To su osnove“.

Momenat kada Mendi prima gol od Masuakua (©Reuters)

Šest primljenih golova iz te dve utakmice za Čelsi je ekvivalent broju dozvoljenih pogodaka iz prethodnih 13 utakmica raspoređenih u dva meseca! Da stvar bude još ozbiljnija, ne bi bilo pogrešno konstatovati ni da su svih šest golova došli iz direktnih grešaka odbrane ili golmana. Vest Hemov prvi gol došao je posle Žoržinjove rizične lopte unazad, posle čega je Eduard Mendi oborio Džeroda Bouena. Odbrana je zatim ostavila svog golmana na cedilu kod Bouenovog pogotka sa ivice kaznenog prostora, da bi čovek koji je u poretku za Zlatnu rukavicu završio kao drugi iza Đanluiđija Donarume primio šokantan gol od Artura Masuakua. Ništa bolje odbrana nije izgledala ni protiv Zenita, mada se Tuhel sinoć poneo možda i pomalo nadmeno prema ruskom šampionu jer je kompletno promenio poslednju liniju. Hadson Odoi desno, Saul levo, ispred Kepe bili su Aspilikueta, Kristensen i Sar. Traljave reakcije Saula i Cezara kod prvog gola, pa loša procena Rosa Barklija iz koje se otvorila kontra gde su Sar i Kristensen ispali naivni i otvorili Sardaru Azmunu auto-put do gola, pa onda kofa ledene vode nakon slabog izbacivanja francuskog štopera u četvrtom minutu nadoknade... Takve greške ili preciznije toliki broj pogrešnih odluka u kratko vreme Čelsijeva odbrana nije dosad pravila kod Tomasa Tuhela.

Čelsi je u dve utakmice i posle šest primljenih golova izgubio čelnu poziciju u Premijer ligi, te status povlašćenog tima u nokaut fazi Lige šampiona! Razloga za nezadovoljstvo je sasvim dovoljno...

“Četiri puta smo u te dve utakmice dali vođstvo protivnicima i zato niko ne može da bude srećan. Niti zbog načina kako smo igrali protiv Zenita ili Vest Hema. Igrali smo dobro po 15 minuta i onda smo samo prestali da igramo. I sve bude super dok ne povedemo, dobro je što se možda nešto i promeni kod nas kada povedemo, kada shvatimo da smo bolji tim. Ali onda kao da zaboravimo da smo bolji tim jer ne ulažemo toliko u sebe. Pre svega koncentracijom i zalaganjem. Dovoljno je da padnemo samo pet ili deset odsto i kazna dolazi. Mi posle toga dobro reagujemo, ali onda opet padamo. Sve je to samo posledica manjka uloženog truda“, jasan je Tuhel.

Prvi put posle godinu i po dana Čelsijeva mreža tresla se bar dva puta u uzastopnim utakmicama. Bilo je to u porazima od Arsenala u finalu FA kupa (1:2 i na gostovanju Bajernu u revanš susretu osmine finala Lige šampiona od Bajerna (1:4), pod komandom Frenka Lamparda.

Romelu Lukaku (©Reuters)

Za razliku od utakmice sa Vest Hemom, ovog puta napad je dao svoj doprinos. Tuhel se odlučio da Romelua Lukakua upari sa Timom Vernerom što se ispostavilo kao dobar potez jer je Nemac bio dvostruki strelac, dok je Belgijanac dao gol nakon pet sušnih utakmica. Ako izuzmemo učinak u reprezentaciji, post u opremi Čelsija trajao je čak deset mečeva! Od Zenita u prvom odmeravanju snaga kada je bio strelac jedinog pogotka na meču, do Zenita sinoć!

Da,u međuvremenu je Lukaku bio povređen mesec dana, ali ni to ne umanjuje intenzitet razmišljanja fudbalske javnosti da je napadač plaćen 115.000.000 evra sve manje koristan po tim. Od gotovo savršenog početka, Čelsi je sa Lukakuom u napadu počeo da ulazi u apatiju koja je prvo njemu vezala noge, a onda i do toga da ekipa procveta kada je on bio odsutan. Najbolje se to videlo kroz primer gradskog derbija sa Vest Hemom, Lukaku je zamenio povređenog Kaija Haverca na poluvremenu, a Čelsi u nastavku nije imao nijedan opasan pokušaj ka golu Lukaša Fabijanskog. Belgijanac se praktično nije video...

Dva loša dana mogla bi drastično da utiču na Čelsijevu dalju sezonu. Sada Čelsi mora da juri Mančester Siti i Liverpul koji su u strašnom usponu, dok je sedam izgubljenih bodova u minulih pet kola previše čak i za ovu fazu sezone, kada još nismo ni na polovini takmičenja. U Ligi šampiona bi pad na drugo mesto mogao da donese preozbiljnog rivala već u osmini finala (Bajern ili Real Madrid, engleski trio otpada jer klubovi iz iste zemlje ne mogu da se sretnu u prvoj nokaut rundi, dok je Juventus bio takmac u grupi).