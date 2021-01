U finišu 2020. godine, fudbaleri Selte nanizali su sedam pobeda i jedan remi, a na startu 2021. imaju tri poraza i to uz gol-razliku 2:11.

Ta dva gola dali su trećeligašu Ibici, ali u porazu 2:5 u Kupu kralja. Samo tri dana prošlo je od tada, a ekipa Eduarda Kudeta doživela je novi debakl.

Viljareal je slavio na Balaidosu ubedljivih 4:0, golovima već u prvom poluvremenu i probio se na treće mesto Primere, s tim da ima odigranih 18, a Barselona 17 utakmica. Gosti su do osme pobede ove sezone stigli zahvaljujući poklonjenim loptama u 5. i 14. minutum, koje su iskoristili Đerar Moreno i Moi Gomez, na dodavanja Danija Pareha i Manua Trigerosa. Kao i dalje opijeni delovali su igrači Selte u tim trenucima, a to je kaznio i Dani Pareho golom iz slobodnjaka u 19. minutu. Bio je to centaršut, ali i smušena reakcije igrača i golmana domaćeg tima.

Konačnih 4:0 postavio je Fer Nino u 31. minutu, na sjajno dodavanje Morena. Posle toga, povratka nije bilo... Imaju fudbaleri Selte finu bodovnu zalihu iz prvog dela sezone, pa se nalaze na osmom mestu Primere, ali ako ovako nastave, neće se još dugo zadržati u gornjoj polovini tabele. Verovatno će se svi u Vigu zajednički moliti za što brži oporavak najboljeg igrača i strelca, Jaga Aspasa...

PRIMERA - 18. KOLO

Petak

Selta - Viljarea 0:4 (0:4)

/Moreno 5, Moi 14, Pareho 19, Nino 31/

Subota

16.15: (1,55) Atletiko Madrid (3,60) Bilbao (7,75)

18.30: (6,25) Granada (4,40) Barselona (1,53)

21.00: (6,50) Osasuna (4,20) Real Madrid (1,55)

Nedeja

14.00: (2,35) Sevilja (3,10) Sosijedad (3,25)

14.00: (2,35) Levante (3,20) Eibar (3,15)

16.15: (2,80) Kadiz (2,85) Alaves (2,90)

18.30: (3,70) Elče (2,95) Hetafe (2,25)

21.00: (2,60) Valjadolid (3,10) Valensija (2,85)

Ponedeljak

21.00: (2,80) Ueska (3,10) Betis (2,65)

***Kvote su podložne promenama