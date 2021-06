Punom parom priprema se Crvena zvezda za sezonu 2021/22. Kako na terenu, tako i u kancelarijama.

Dejana Stankovića i njegove igrače u četvrtak od 18 časova čeka druga provera u austriji, protiv grčkog Arisa, dok klupsko rukovodstvo radi na jačanju tima.

Mogli ste već da čitate na Mozzart Sportu da je završen povratak Nenada Krstičića i po kojim uslovima, a da će se iskusni vezista ubrzo pridružiti ekipi u Austriji zajedno sa doskorašnjim vezistom pančevačkog Železničara, Petrom Stanićem, u izjavi za klupsku televiziju potvrdio je trener Dejan Stanković.

Nije ih imenenovao, ali je govoreći o aktuelnom prelaznom roku rekao da dva nova igrača stižu sutra-prekosutra, kao i da uskoro očekuje dolazak novog napadača.

"Videćemo, neću da trčim pred rudu i da se izlećem. Radimo na špicu, to je svima jasno. Ima par imena koja su dosta interesantna. Prelazni rok nam u ovom momentu ne ide na ruku, jer je još rano. Ubeđen sam da će za mesec dana priča biti drugačija i da će dolaziti nama da nude igrače, ali sada smo mi ti koji tražimo i mnogi to pokušavaju da iskoriste... Znamo šta hoćemo i na dobrom smo putu da to realizujemo. Doći će još dva igrača sutra-prekosutra, a ubeđen sam da ćemo špica rešiti u narednih četiri-pet dana", najavio je Stanković.

Crveno-belima se u utorak u Austriji priključio kapiten Milan Borjan, a uskoro će i novajlija Aleksandar Dragović, koji je takođe dobio kraći odmor posle reprezentativnih obaveza.

"Dolazi 5. jula. Mislim da mu je dovoljno osam-devet dana da ne razmišlja o fudbalu. Njegove partije na Evropskom prvenstvu su bile na ogromnom nivou. O iskustvu koje ima ne treba da govorim, on može da donese ogromnu razliku u naš tim".

Osvrnuo se Stanković i na povratak Srđana Babića posle jednogodišnje pozajmice portugalskom Famalikau.

"Babić je dobio iskustvo i zrelost u prethodnih godinu dana. Treba da uzme odgovornost, ako bude zaslužio da igra, a na dobrom je putu. Treba da odmeni Miluna (Nemanja Milunović) tako da je na njemu velika odgovornost da zamenni takvu veličinu kao što je Đed".

Crveno-beli će protiv Arisa, kao i protiv GAK-a pre nekoliko dana (4:0) podeliti minutažu na poluvremena, dok se od 5. jula i duela sa rumunskim Arđešom očekuje uigravanje startne postave.

"Imamo energiju koja nas je krasila poršle godine. Moramo da podižemo minute, neko će igrati 60-65 minuta, to ćemo krenuti od utakmice protiv momaka iz Rumunije. Sve ide po planu", zadovoljan je Stanković.