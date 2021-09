Stanković: Ko će šutnuti penal sporedna je stvar, raduje fenomenalan pristup

Od neugodnog za Crvenu zvezdu je gostovanje u Novom pazaru postalo među najdražima u Superligi. Crveno-beli su na Gradskom stadionu kraj Jošanice izjednačili svoju najubedljiviju pobedu – 2016. je Zvezda, kao i danas trijumfovala 4:0 – a Dejan Stanković imao je dosta razloga za zadovoljstvo.

Prošao je srpski šampion kroz paklenu nedelju, srušio je Bragu i odigrao nrešeno sa Partizanom, a onda je morao da se bori i sa stomačnim virusom, zbog kojeg je odložena utakmica sa Voždovcem. Bilo je upitno ko će biti spreman za gostovanje Novom pazaru i kako će crveno-beli izgledati na terenu posle zdravstvenih problema… Njih kao da nije ni bilo.

Leteli su fudbaleri Crvene zvezde po terenu, već u prvom poluvremenu obezbedili nova tri boda, a ono što ohrabruje Dejana Stankovića jeste da je Lois Dioni probio led. Tražio je trener Crvene zvezde da francuski napadač izvede penal, postigne prvi gol u Superligi i skine ogroman teret s pleća.

Traku je u Novom Pazaru poneo “Zvezdin bonus” - Strahinja Eraković. Izuzetno zadovoljan bio je Dejan Stanković pristupom njegovih momaka.

"To su sve sporedne stvari ko će šutnuti penal. Čast je sigurno nostiti traku i ovo je bila čast za Eraka koji je naše dete, koje volimo, mazimo i pazimo. Vratio se iz povrede i bilo je to u dogovoru sa ostalima. Nije bio lak period iza nas ovih šest-sedam dana, idemo dalje. Bio je fenomenalan pristup od prvog minuta. Malo me je plašio loš teren, protivnik, toplo vreme, ali sve je bilo kako treba. Na vreme smo otvorili utakmicu i kada tako uđeš meč sve ide lakše”, rekao je Dejan Stanković posle pobede u Novom Pazaru.

