Šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković poručuje da će njegova ekipa dati sve od sebe da sutra u Nikoziji (17.00, RTS 1) iskoristi istorijsku priliku i veže četvrto učešće u grupnoj fazi jednog od dva evropska takmičenja.

Sutra je u Nikoziji najavljena temperatura od čak 38 stepeni celzijusovih, što će daleko više pogodovati domaćin koji je i odredio nezahvalan termin odigravanja meča, ali šef struke crveno-belih ne želi to da koristi kao izgovor za eventualne probleme na GSP stadionu.

"U pitanju je jedna utakmica u gostima. Temperatura je jedan od faktora, ali kako je za nas tako je i za njih. Ne bih ja to koristio kao izgovor. Mi znamo naš cilj, to sam rekao i u Beogradu, a to je ulazak u grupnu fazu evropskih takmičenja. Ovo je za mene, momke i klub istorijska prilika da vežemo četvrtu godinu u evropskim takmičenjima. Daćemo sve od sebe, spremili smo se dobro. Nema razloga za kalkulisanje u jednoj utakmici od 90 ili 120 minuta. Daćemo sve i nadamo se naravno pozitivnom rezultatu", poručio je Stanković pred predstavnicima medija u Nikoziji.

Trener srpskog šampiona poručuje da nema problema sa povređenim igračima.

"Svi igrači koji su imali lakše probleme sa povredama su se opravili na nešu sreću, tako da ćemo mi izaći u najjačem sastavu koji imamo u ovom trenutku".

Napravljena je detaljna analiza protivnika.

"U pitanju je jedna iskusna ekipa, koja u svakom trenutku zna šta će da radi sa loptom i bez nje. Studirali smo ih naravno i pojedinačno i timski. Mislim da oni izuzetno dobro funkcionišu kao tim. Čine jednu ozbiljnu grupu na terenu. Sigruno da tu ima i dobrih pojedinaca koji mogu da iskoče ako imaju svoj dan. Znamo vrline Omonije i njene mane", zaključio je Stanković.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com