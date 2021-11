Stanković o nejasnom izostanku Dionija, prekomandi Srnića, odličnoj igri Ivanića i Erakovića...

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković zadovoljan je pobedom svog tima u večerašnjem meču protiv Ludogoreca (1:0). Srpski šampion se probio na lidersku poziciju grupe F, ali će odluka o učesnicima nokaut faze Lige Evrope pasti u poslednjem kolu, kada crveno-beli gostuju Bragi.

Za prolazak u narednu fazu takmičenja, biće dovoljno i da se izbegne poraz u Kamenolomu ili da Midtjiland ne savlada Ludogorec u Razgradu.

"Mislim da je ovo jedna od boljih takmičarskih utakmica na našem terenu. Bilo je kadrovskih problema, ali nema izgovora. Katai je igrao sa temperaturom 38. Sanogo je bio na 40 odsto mogućnosti, Velja nije mogao, Dioni, iz samo njemu znanih razloga. Grupa je pokazala svoj identitet. Šta god da bude u Bragi, mi smo pobedili. Ti momci su pokazali odanost kljubu, želju da se bore sa svm i svačim. Sve kad se sabere i oduzme – mi smo pobedili. Imamo do Brage još dosta, da vidimo da li će neko da se vrati. Sale igrao sa temperaturom 38, pokazali su karakter, ja više od njih ne mogu da tražim. Šta će biti u Bragi, ne znam, gledaćemo da se momci oporave, da budemo pravi, muški“, rekao je Stanković posle meča na stadionu Rajko Mitić.

Zvezda je imala dve spremne formacije za meč.

"Bilo je utakmica gde smo to dosta dobro odradili. Probali smo sa jednom formacijom, videli da ne ide, sa drugom je to izgledalo dosta bolje. Ulaskom Bena smo dobili na trci, sa Krsičićem na snazi. Imali smo još dve dobre šanse i drugo poluvreme odigrali odlično“.

Kakav Ludogorec očekujete protiv Midtjilanda?

"Nije to moja briga. Ja sam rekao kada smo počinjali, takva je grupa, možeš da budeš prvi ili zadnji. Niko ne može da me ubedi da Ludogorec nije kvalitetna ekipa. Ne zanima me kakvi će oni biti, već kako ćemo mi izgledati u posledjem kolu“.

Mirko Ivanić je ponovo oduševio.

"Ja bih pustio da ga vi nahvalilte, kako njega, tako i sve. To za nas 'unutra' nije iznenađenje. Momak je svaku utakmicu počeo, ne znam da li je neku izašao. Neka uživa u svemu ovome".

Strahinja Eraković se odlično nosio sa Kirilom Despodovim.

"Despodov je reprezentativac, igrao je protiv jednog od naših najboljih i sigurno najperspektivnijih defanzivaca. Dobili smo čvrstog i stamenog štopera za budućnost Crvene zvezde. Velike utakmice rađaju velike igrače. Odgovorio je individalno na jednog od najboljih njihovih igrača i bio fenomenalan“.

Slavoljub Srnić je krenuo na levom krilu, ali je ubrzo prešao na zadnjeg veznog.

"Znao je šta treba da radi. Srna je garancija, uvek odradi posao na pravi način“.

Šta je problem sa Dionijem?

"Ne znam šta je konkretno. Pričamo o Ludogorecu i momcima koji su zaslužili da budu pomenuti“.

Najmlađi zvezdaši su napravili sličnu atmosferu kao i protiv Kairata.

"Kažeš deca i misliš sve najbolje. Najsikrenija podrška, bilo je milina igrati, bili su naš 12 igrač, ali nadam se da ćemo obezbediti prolaz i imati punu Marakanu i huk severa“.