Stanković pred poslednje jesenje izazove: I dalje držimo karte u svojim rukama, minus nas ojačava i motiviše

Crvena zvezda će sutra od 18.30 časova dočekati Voždovac u zaostalom meču 10. kola Superlige Srbije, a Dejan Stanković, strateg šampiona Srbije istakao je da njegove izabranike očekuje još jedan u nizu zahtevnih izazova. Susret u Ljutice Bogdana predstavljaće priliku da domaćin eventualnom pobedom priđe Partizanu sa šest na tri boda zaostatka, te bi mogao da za crveno-bele predstavlja sjajni početak decembra.

"Uradili smo analizu rivala koji ne odustaje od svoje igre. Igraju od golmana, ne plaše se, igraju visoko. Odigrali su dobru utakmicu protiv Partizana, imali su jednu-dve šanse kod povoljnog rezultata. Dosta dobro se spremamo za njih, izaći ćemo jako, na loptu. prepoznatljivi su godinama kao ekipa koja želi loptu na zemlji i koja neće odustati od igre, a nama više odgovara kada rival želi da se nadigrava sa nama", rekao je Stanković.

Završnica jesenje trke donosi i pogled ka rasporedu i poređenje sa izazovima koji očekuju večitog rivala i glavnog konkurenta u trci za titulu. Nakon susreta sa Zmajevima crveno-beli će još gostovati Napretku i TSC-u uz duel na domaćem terenu protiv Radnika.

"Teren je jedino merilo. Bilo je teško gostovanje u Lučanima pa smo ga mi pretvorili u lako u nastavku. Utakmica protiv Spartaka takođe... Zadovoljan sam. I dalje držimo svoje karte u rukama. U nekim momentima smo bili i na minus osam, i na minus 11. To nas samo ojačava, daje nam motiv više. sutrašnja utakmica je ta, da priđemo Partizanu na minus tri".

Jedan od izazova biće izbeći potencijalne kadrovske probleme ili ih makar svesti na minimum, a jedan od igrača koji nisu u konkurenciji za sutra je Gelor Kanga usled privatnih razloga, dok su zbog povreda među odsutnima Rišairo Živković i Veljko Nikolić.

"Kanga će preskočiti ovu utakmicu, to je bilo ukalkulisano. Put je dug i dali smo mu svo potrebno vreme. Vratiće se do kraja nedelje i biće dostupan za Kruševac i nastavak takmičenja. Kada su ostali igrači u pitanju, Sanogo će uraditi kontrolnu rezonancu sutra da bismo mogli da računamo na njega već za vikend. Pričali smo o tome, Sanogo je na svoju odgovornost prihvatio da sedi na klupi na čemu smo mu ja i cela grupa zahvalni. Ušao je desetak minuta i bio deo lepe i važne pobede. On sam poznaje sebe najbolje i glupo bi bilo reskirati, ipak, on je insistirao da bude deo utakmice, rekao je da je spreman da uđe i to je pokazatelj veličine i koliko mu je stalo do rezultata i tima".

Jedan od igrača koji se nameće igrama je El Fardu Ben koji je u ulozi špica na utakmici protiv Spartaka postigao dva gola i tako nastavio seriju sjajnih igara.

"Pozicija ne menja kod Bena ništa. Na kojoj god poziciji da igra učestvuje i u defanzivnim i u ofanzivnim zadacima. Protiv Lučana je ušao i namestio tri gola, sada je postigao dva. Nebitna je pozicija, već odnos, a Ben je to tokom ovih godina pokazao. Nije čudo što je najbolji strelac među strancima kod nas i sigurno jedan od najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde".

Kada su u pitanju ofanzivci Milan Pavkov je u prethodnoj utakmici zamenjen, a Stanković je obrazložio razlog.

"Nemam problem sa pogrešnim pasovima, prisutan je umor i to je evidentno. Igra se na svaka tri dana i moramo da vodimo računa o igračima na koje umor utiče drugačije. Pavkov nam treba odmoran i to je jedini razlog zašto je zamenjen. Igramo na svaka tri dana, moramo da stegnemo zube do 16. decembra i svaki duel će izlaziti najbolji tim".

Stankovićeva reakcija na poluvremenu kada je imao verbalni konflikt sa predstavnicima Spartaka izazvala je pažnju, međutim šef stručnog štaba crveno-belih naglasio je da se radilo o nesporazumu.

"Sve što se desilo ostaje na terenu. Moguće je da se desi nesporazum, da nisam nešto razumeo. Daje se pažnja tome, a ne nizu dobrih rezultata Zvezde. Ukoliko sam ja tema, onda je to laka prehlada. Nije bilo nikakvih problema. Nešto sam loše razumeo. Ne kažem da sam cvećka, način mog komuniciranja tokom utakmice je malo energičniji, ali je i sastavni deo sporta".

U medijima se pojavila vest da je Crvena zvezda odlučna u dovođenju štopera Šerifa Danila Arbolede.

"Bavim se trenerskim poslom, a uprava ostalim poslovima među kojima su prodaja, kupovina, transferi. Nemam vremena da se u ovom trenutku bavim time, fokusirani smo na teren do 16. decembra i odluke će se donositi na kraju jesenjeg dela sezone", kazao je Stanković.