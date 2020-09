Crvena zvezda sutra ujutru putuje za Nikoziju, gde je u sredu od 17 časova očekuje meč se zone sa Omonijom na GSP stadionu. Šef struke crveno-belih Dejan Stanković veruje da će njegova ekipa biti na visini zadatka i da će doći doći do rezultata koji će joj obezbediti još najmanje sedam evropskih utakmica na evrosceni.

Klimatski uslovi neće biti idealni po crveno-bele, a posebno termin odigravanja meča, što je svojevrsna zamka koju su spremili domaćini.

"To je jedno od njihovih oružja. Oni su naviknuti na temperaturu, jedna je utakmica, sigurno će biti teže nego da se igralo u 21 čas. Ali to nećemo koristiti kao izgovor. Treniraćemo manje više u sličnom terminu, u 19 časova po lokalnom vremenu, pa ćemo probati da se što bolje adaptiramo za utakmicu", rekao je Stanković.

Derbi sa Anortozisom izgleda nije dao potpunu sliku izgleda kiparskog šampiona.

"Oni su dosta rotirali u poslednje vreme, u domaćem prvenstvu. Prvo poluvreme je bilo dosta dobro, u nastavku su na videlo izašli problemi. Imaju dobre, iskusne igrače, nigde ne žure, čekaju grešku protivnika".

Boaćija čeka pauza od nekoliko nedelja zbog nove povrede. Van konkurencije je i Tomane, pa su preostali kandidati za špica Ben, Falčineli i Vukanović.

"Videćemo što se tiče napadača. Boaći ima 14 milimetara istegnuće zadnje lože. Videćemo koliko je to nedelja pauze, ali on je van stroja".

Utakmica je proglašena najvažnijim u dosadašnjem toku sezone.

"Rekao sam i pre neki dan. Rekao sam da je to u ovom trenutku najvažnija utakmica. To bi bilo ostvarivanje zacrtanog cilja za Zvezdu i mene lično. U ovom trenutku to je najvažnija utakmica za sve koji su u crveno-belom".

Crvena zvezda je oslovljena kao favorit ovog meča.

"Nisam gledao šta kažu kvote. Oni bi trebalo da imaju blagu prednost kao domaćin, ali jedna utakmica je jedna utakmica, nema tu nekog izrazitog favorita. Kada su igrali i protiv Legije verovatno je poljski klub bio favorit. Znam kako se spremamo, znam kako radimo i učinićemo sve da dođemo do prolaska"

Crvena zvezda će želeti da nametne svoj sistem igre.

"Sama utakmica će diktirati, zavisi kakve ćeš mogućnosti imati da igraš. Gledamo da igramo dobar i ofanzivan fudbal, ali sigurno nećemo biti ludi da se zaletimo. Ne kažem da ćemo se braniti, ali moramo da gledamo da ne ostavimo prostor, oni če čekati da kazne svaku našu grešku. Bićemo strpljivi, ali se nećemo braniti", poručio je Stanković.