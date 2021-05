Crvena zvezda je overila osvajanje 32. šampionske titule, ali nakon remija sa Radom na Banjici želi da se vrati na pobednički kolosek i krene sa podizanjem ritma za finale kupa koje je na programu 25. maja.

Sutra na stadion Rajmo Mitić dolazi otpisani Zlatibor. Šef struke crveno-belih Dejan Stanković kazao je kako očekuje lep meč i atraktivan fudbal, oslobođen rezultatskih stega.

"Nadam se efikasnoj i otvorenoj utakmici, imamo cilj da se dobro pripremimo i budemo spremni do 25. maja, da svako stigne i da odmori, ali i da odigra onoliko minuta koliko je potrebno da bude u perfektnoj formi za finale kupa. Ova godina je bila zaista iscrpljujuća za sve momke, kao i sve nas, tako da i pad koncentracije i sve što je posledica toga je normalno. Sutra očekujem lepu utakmicu za oko".

Stanković istakao je da utakmica protiv Rada nije otkrila ništa novo i da je svaki meč test za njegove igrače.

"Svaka utakmica je test za sve nas, da li smo dostojni dresa ili nismo, bar ja tako gledam na život u Crvenoj zvezdi, jer je ona ispred svih i niko ne sme da se šali sa ovim dresom i da ga potcenjuje. Alergičan sam na to i prvi sam tu da reagujem, za sada sve ide kako treba, momci daju maksimum, ove sezone su se dali stopostotno i rezultati se vide. Ovo je istorijska godina za Crvenu zvezdu zahvaljujući njima - Evropa, prvenstvo, imamo mogućnost da osvojimo duplu krunu, tako da smo izvukli maksimum iz ove sezone".

Govorio je Stanković i o izdanju Milana Pavkova na prethodnoj utakmici, koju su crveno beli odigrali protiv Rada...

"Zamenio sam ga zato što je odigrao 65 minuta, imao je pregršt šansi, mogao je da postigne četiri ili pet golova, nije imao sreće jednostavno. Prvo poluvreme je moglo da se završi sa jakim rezultatom, posle toga i fudbal kažnjava, spustiš gard i fudbal te kazni, nije nikakva drama ako se neka utakmica u sezoni odigra nerešeno, to je nama bila tek treća ove sezone. U svaku utakmicu ulazimo sa ciljem da je dobijemo i kući donesemo tri boda. Žao mi je zbog promašaja Pavkova, mogla je to da bude istorijska utakmica za njega. Zadovoljan sam, on je dosta podigao formu od leta prošle godine. Ove zime je odradio fenomenalne pripreme, tako da je sigurno važna karika u našem lancu".

Stanković je istakao da će od svojih igrača protiv Zlatibora tražiti samo malo bolju koncentraciju u pojedinim momentima.

"Probaćemo da završimo utakmicu protiv Zlatibora bez primljenog gola. Sigurno da su golovi koje smo primili rezultat pada koncentracije. Kada jedna ekipa prima malo golova igrač uvek misli da će neko od saigrača moći da stigne i uglavnom smo primali naivne golove. Tražiću samo malo veću koncentraciju, da probamo te greške da eliminišemo i ne primamo bespotrebne golove".

O Falku samo reči hvale...

"Falko dosta dobro napreduje. Trebalo mu je vremena da se adaptira, poznato je kako je došao na pripreme, zatim povreda u Subotici, pa korona i povratak. Dosta dobro i jako radi, njegovi kvaliteti se ne dovode u pitanje, potrebno je samo da uhvati jak ritam treninga. Polako se navikava, zadovoljan sam njegovim odnosom, ponašanjem, polako ga i grupa prihvata onako kako treba i od njega možemo dosta očekivati u narednom periodu. Neću rizikovati sa Falkom da igra na svaka tri dana ako to nije preko potrebno, njemu treba dosta minuta, tako da ćemo gledati da njegovo rotiranje bude u svrhu onoga što nas čeka na kraju".

Šef stručnog štaba Crvene zvezde istakao je da veruje da će crveno-beli već protiv Zlatibora stići do cifre od 100 golova i bodova na tabeli Superlige Srbije.

"Ja se nadam, nastavićemo u takmičarskom ritmu, igramo kod kuće, branimo našu kuću, tako da očekujem tri boda i dobru igru moje ekipe".

El Fardu Benu se nalazi na posebnom režimu ishrane zbog Ramazana...

"Ben je jedan od fudbalera koji je na specifičnom režimu ishrane, ali se polako navikava. Pričali smo dosta sa njim, početak je poprilično težak, posle toga se organizam navikne na napore i njegovo poštovanje vere, tako da je sada sve u redu. Ben će biti stopostotno spreman za završetak sezone i ono što je u ovom trenutku navjvažnije", zaključio je Dejan Stanković.