Stanković prelomio – ostaje!

Dilema je trajala više sedmica, čak i nekoliko meseci, ali je završena po volji navijača i uprave Crvene zvezde: Dejan Stanković predvodiće srpskog šampiona i u narednom periodu, vrlo verovatno do maja naredne godine.

Prošao je bivši reprezentativac Srbije pravi rolerkoster emocija i preipitivanja odluka. Nije tajna da je Stanković bio na korak da preuzme kormilo Sampdorije, pošto je klub iz Đenove, posle dva neuspešna pokušaja, i treći put želeo da privoli trenera crveno-belih. Pregovori su bili dugi i iscrpljujući, kao tas sa druge strane stajala je Crvena zvezda i obaveze u finišu jesenje sezone.

Međutim, Stanković je konačnu odluku, prema saznanjima MOZZART Sporta, doneo u toku noći između nedelje i ponedeljka, kada se konsultovao sa suprugom Anom. Saopštio je potom najbližim prijateljima i saradnicima da želi da ostane u Crvenoj zvezdi do maja naredne godine, kako bi pokušao da uzme još jednu titulu i napravi iskorak u Evropi.

Na sve to nadovezalo se hapšenje prvog čoveka Sampdorije Masima Ferera.

Prema pojedinim informacijama Dejan Stanković je još pre mesec dana imao sastanak sa klupskim rukovodstvom i saopštio želju da napusti kormilo Crvene zvezde. Takav stav pravdao je emotivnom istrošenoću, rečima da ga je rad u matičnom klubu iscrpeo. Videlo se to i po nekim njegovim reakcijama tokom prvenstvenih mečeva. Tada se javila i Sampdorija, sa ultimativnim zahtevom i željom da izađe iz ugovora sa Crvenom zvezdom što pre.

Aktuleni trener Daversa je pred smenom i danas je u Stankovićevo ime sastanak sa Masimom Fererom trebalo da ima poznati agent Fali Ramadani. Sve je to otkazano iz više razloga.

Kako zbog hapšenja prvog čoveka Sampa, tako i Stankovićeve odluke da ostane na Marakani.

Sigurni smo da će ostati bar mali žal za velikom šansom u Seriji A, ali sa druge strane Dejan se rasteretio pred finiš jeseni. Mada velika emocija prema crveno-beloj porodici i poštovanje prema navijačima predstavljali su mu u ovom jesenjem lavirnitu kamen oko vrata. Svestan je bio Stanković da bi odlaskom u Sampdoriju razočarao veliki broj fanova crveno-bele boje, a rukovodstvo doveo u vrlo nezgodan položaj. Da traže naslednika u delikatnom periodu, i bez izgleda da nađu adekvatnu zamenu.

Stanković će u Bragi 99. put voditi crveno-bele. I jasno je da će dogurati do trocifrenog broja mečeva na klupi Zvezde. Do sada je osvojio dve titule i Kup Srbije i dva puta bio učesnik Liga Evrope. Uz sve to u drugom UEFA takmičenju osvojio je 21 bod, što je vrlo dobro ostvarenje. Dokaz da je uz manje kikseve Stanković opravdao poverenje i porastao kao trener. Drugačije ne bi ni dobio poziv iz Serije A.