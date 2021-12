Stanković: Prvenstvo je maraton, nekad ćemo sprintati, nekad hodati, kaskati, ali gleda se samo cilj – titula

Tri kola do kraja jeseni, dva teška gostovanja za Crvenu zvezdu. Prvo je u nedelju, kada će crveno-beli na noge Napretku, timu koji je istinski hit dosadašnjeg dela prvenstva.

Ipak, Zvezda nema sluha za tuđe želje, njen je cilj da ako već ne uspe da smanji, a ono makar da sačuva tri boda zaostatka na tabeli do kraja prvog dela prvenstva.

Menjaju se samo imena protivnika, a ambicije Dejana Stankovića i njegovih pulena su uvek iste.

“Ciljevi su pred svaku utakmicu isti. Čeka nas teško gostovanje, trenutno smo na svaka tri dana na terenu, može da se malo oseti umor, da nedostaje malo energije, ali volja i odnos momaka su uvek pravi. Tako se i za ovu utakmicu spremamo kako da je poslednja, jer znamo koliko nam znači. Sve su bitne do 16. decembra. Optimistički gledamo na sve, najjači tim će izaći sutra na teren”, poručio je Dejan Stanković, trener Crvene zvezde.

Naporan raspored imaju crveno-beli u narednih 12 dana, čekaju ih četiri utakmice na dva fronta. I svaka jednako važna.

“Čekaju nas mnogo važne, ključne utakmice u nizu do kraja polusezone. Ne mogu da kažem da će odlučiti ko će biti prvak, ali mogu da imaju ogromni uticaj. Imamo gostovanja u Kruševcu, pa TSC-u, biće mnogo teško. Između toga imamo istorijsku utakmicu protiv Brage, koja je takoreći šesnaestina finala Lige Evrope. To je utakmica u kojoj možeš da napraviš nešto ogromno za svoj klub, za navijače. Da, biće mnogo teško, dva jaka fronta, ali nećemo odustati. Utakmice su ključne i moraju se dobiti”.

Nisu navijači najzadovoljniji otišli sa stadiona posle minimalne pobede Crvene zvezde nad Voždovcem (1:0), ali Stanković kaže da ne može baš svaka utakmica da bude “pesma” na terenu.

“Ima tu svega, zamora, ali ne i zasićenosti, jer je njihov odnos na svakoj utakmici stoodstotan. Ne može na svakom meču da se bude briljantan, da sve teče kako treba. Moja je bila taktika protiv Voždovca da sa malo napora dođemo do maksimalnog učinka. Nismo riskirali, nismo mogli da izgubimo, ali nismo bili ni briljantni kao što je naša publika navikla”.

Ima razumevanja trener Zvezde za želje navijača, ali na prvom mestu je uvek konačan učinak, koji se meri u maju.

“Ima pravo navijač Crvene zvezde da od nas očekuje i bolje i jače i efikasnije i lepše, ali bih rekao da od drveta ne vidimo šumu. Ovo je maraton koji trčimo, a to da li ćemo nekad sprintati, nekad hodati, trčati, kaskati, nema veze, sve ulazi u službu završnog cilja, a to je titula. Navijač Zvezde uvek ima pravo da kaže šta misli, samo što bih voleo da ne dajem izjave na terenu posle utakmica, sa dosta emocija radim svoj posao pa me to ponekad prevari. Čeka nas dosta bitaka da bismo dobili rat”.

Dodao je Stanković da se pitanja da li Zvezda može da igra brže i efikasnije nisu postavlja pre meča sa Voždovcem.

“U Lučanima smo dobili 5:1, Spartak smo pobedili 3:0 i tada niko nije pitao da li može brže i efikasnije. Nekada bude lepršavo i lepo za oko, nekada ne, ali mi smo ostvarili cilj, dobili smo zaostalu utakmici i prišli na minus tri”.

Sa mnogo respekta Stanković govori o sutrašnjem rivalu Napretku i pogotovo treneru Kruševljana Đuričiću.

“Đumi radi odličan posao, njegov stil se prepoznaje. Napredak igra sa dosta samopouzdanja, efikasni su, znaju šta i kako rade, imaju odličnu tranziciju. Zahtevni su kao protivnik. Đuričić je stari lisac, čestitam mu na svemu što je uradio do sada, ali nama ništa drugo ne igra osim pobede”.

Jedino čega se trener Zvezde malo pribojava je teren pod Bagdalom.

“Težak je i njima i nama, moraćemo da se adaptiramo. Imali smo problema da se naviknemo i u Surdulici i u Lučanima, a sada ćemo morati od prvog minuta”.

A, što se tiče kadrovske situacije...

“Sanogo i Nikolić nisu spremni, Dragović se vratio, dobio je nezgodan udarac, a ostali su manje-više spremni. Neko će morati da stisne zube, gledamo sad samo velike stvari ako neko ne može na teren”, nasmejao se Stanković.

Van protokola će biti i Dioni, dok je Živković na raspolaganju šefu struke za Kruševac.