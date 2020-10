Ni u svom trećem trenerskom duelu sa Partizanom Dejan Stanković nije osetio slast pobede (1:1). I to ga je debelo razočaralo.

Nakon remija u 163. prvenstvenom derbiju trener Crvene zvezde je istakao da je rano primljeni gol usmerio tok meča u Humskoj.

“Poklonili smo im gol. I onda smo sve vreme jurili rezultat. Nisam zadovoljan bodom. Bilo je previše pasova unazad, neke nesigurnosti, ali to derbi vuče, to nije naša karakteristika”, ocenio je Stanković.

Šef struke crveno-belih je video i periode dobre igre.

“Neću da kažem da je bio strah, ali neka pojačana odgovornost u našoj igri. A, ne treba da se plašiš da probaš. Teška utakmica, čvrsta. Sve vreme smo jurili rezultat, ali bilo je dobroh perioda, 25 minuta u prvom, pa nekih 25 minuta u drugom delu”.

Tragičar utakmice mogao je da bude mladi Strahinja Eraković, čija je greška donela vođstvo Partizanu. Ali, Stanković mu ništa ne zamera.

“To je sastavni deo fudbala, na greškama se uči. On je mlad, ovo može samo da mu bude škola za dalje. Ne menjam mišljenje o njemu, naprotiv, on je momak spreman da igra za Zvezdu i koji će igrati za Zvezdu. Nema ništa lepše nego igrati derbi. Svi greše, bitno je samo da naučiš i da izađeš iz toga još jači”, podvukao je Dejan Stanković.

Zvezda je posle 163. derbija ostala na osam bodova prednosti u odnosu na Partizan.