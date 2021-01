Bliži se februar i drugi deo sezone 2020/21, u kom će Crvena zvezda 18. i 25. igrati protiv Milana u šesnaestini finala Lige Evrope. Prvo u Beogradu, a onda i na San Siru.

Kao dugogodišnji igrač Intera, s kojim je pet puta bio šampion Italije, a po jednom Evrope i sveta, emotivno je Dejan Stanković doživeo žreb. Priznao je to tokom gostovanja na TV Arena sport, a onda i izneo svoja očekivanja od predstojećeg dvomeča.

"Dobili smo ozbiljnog i teškog protivnika. Milan je prvi u Seriji A, igra fenomenalan fudbal, mada ja bih voleo da Inter bude šampion i mislim da će biti. Ne znam da li Milan ima snage da izgura u ovoj formi do kraja", naveo je Zvezdin trener.

Rosoneri su nekoliko nedelja bili bez Zlatana Ibrahimovića, koji igra fenomenalno ove sezone. Ne misli, ipak, Stanković da je njegov izostanak poremetio ekipu.

"Ne mnogo. S njim dobijaju dosta, ali i bez njega su veoma dobri. To se moglo videti u poslednjoj utakmici protiv Torina, a iako su izgubili od Juvetusa, uopšte nisu bili loši... Za njega nema odbrane, treba da čuvamo sve oko njega", kroz osmeh je rekao i dodao da je Teo Fernandez jedan od najboljih levih bekova na svetu u ovom trenutku.

Svestan da bi njegove reči mogle da budu protumačene na više načina, Stanković je istakao da žali što sistem u nokaut fazi UEFA takmičenja nije isti kao što je bio u kvalifikacijama, kada je igrana po jedna utakmica. Prethodno je istakao da je to značajno uticalo da Crvena zvezda bude eliminisana od Omonije u kvalifkacijama za Ligu šampiona.

"Što sad ne igramo jednu utakmicu? Kao u kvalifikacijama. Da me neko ne razume pogrešno... Sigurno ćemo izaći hrabro. Mi nemamo šta da izgubimo, za razliku od njih. Bićemo hrabri, jaki i odlučni. Milan ima mnogo kvaliteta, ali i svoje mane. U odbrani mogu da ti ostave nešto, samo treba doći do gore. Probaćemo to kroz pametnu igru. Ne treba im ostavljati mnogo prostora, imaju igrače koji su mnogo jaki jedan na jedan kao Leao, Rebić... Treba organizovano da se branimo", upozorio je strateg crveno-belih.

Milan će između utakmica sa Zvezdom igrati derbi protiv gradskog rivala i jednog od konkurenata u trci za titulu, Intera, dok ga posle revanša čeka teško gostovanje u Rimu, protiv Rome.

"Verovatno će i tada Milan i Inter biti na vrhu, prvi ili drugi na tabeli, tako da će taj derbi dosta odlučivati. Mentalno će sigurno dosta biti okrenuti toj utakmici. Imaju i Romu posle nas, nadam se da će njihove misli biti usmerene ka tome", priželjkuje Stanković.

I dalje je neizvesno hoće li od prolećnog dela sezone publika ponovo moći na stadione. Nema sumnje da bi povratak navijača bio od velikog značaja za Zvezdu.

"Volim da pričam o tome i da kažem da se fudbal igra zbog navijača i publike. Žao mi je što se ozbiljno navikavamo na prazne stadione, što nije normalno. Ali zdravlje je zdravlje i moramo da poštujemo sve mere. Trenutno niko ne zna da li će u februaru biti otvoreni stadioni ili ne. Naši doktori drže situaciju pod kontrolom i oni će odlučiti o tome", zaključio je Dejan Stanković gostujući na TV Arena Sport.