S dobrim vestima o zdravstvenom stanju Aleksandra Kataija, šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković doneo je i neke vesti s zimske transfer pijace, koje će verovatno najviše da zanimaju u narednim danima.

Veljko SImić napustio je Crvenu zvezdu pošto je postignut sporazumni raskid ugovora, a umesto njega pojačanje na krilu najverovatnije će postati Simone Edera. Desnokrilni ofanzivac Torina je jako blizu prelaska redove srpskog šampiona, a posle svih informacija iz Italije o tome koliko je realizacija transfera blizu, svoje viđenje situacije dao je i Dejan Stanković.

"Simone Edera je lep profil igrača. Po ukusu kluba. Mlad momak, ozbiljna leva noga. Neko ko može da donese razliku na terenu, ali nije on jedini kog pratimo. Gledaćemo da uradimo racionalan prelazni rok i uzmemo ono što nam treba. Sa Bakajokom smo to dobili, a treba nam još jedan ofanzivan igrač, neko ko može da pokrije dva-tri mesta u napadu. Simone Edera se uklapa u to", poručio je Stanković u velikom intervjuu za Arenu Sport.

Podsetimo, iz Italije su prethodnih dana dolazile informacije da je Edera “zagrejan“ za transfer na stadion Rajko Mitić, a čak su isplivali i detalji – pozajmica od godinu i po dana, plus opcija otkupa i procenti od naredne prodaje. S tim da se iznos eventualne otkupne cene ne pominje, ali je poznato da je Ederina plata u Torinu 400.000 evra, što Zvezda sebi može da priušti.

Osim o Ederi, Stanković se osvrnuo i na status pregovora Crvene zvezde sa Duškom Tošićem. Podsetimo, prethodnih sedmica pisalo se da je Crvena zvezda svom nekadašnjem defanzivcu spremila platu od 400.000 evra.

"On je Zvezdino dete i vrata Crvene zvezde su mu otvorena. Pričali smo, videćemo da li će se to realizovati ili ne. Ima volje, a proces je u toku. Njegov kvalitet ne dolazi u sumnju, on može da pokrije tri-četiri pozicije u odbrani", jasan je Stanković.

