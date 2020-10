Partizan je vezao dva remija u Superligi, nije uspeo da dobije 163. večiti derbi, tako da najuzbudljiviji duel 12. runde domaćeg šampionata dočekuje s imperativom pobede. Svaki naredni kiks značio bi verovatno i oproštaj od trke sa crveno-belima. Iz tog razloga u Humskoj mobilno stanje.

Zanimljivo da trener Partizana Aleksandar Stanojević nema nijednu pobedu protiv Radničkog iz Niša. Za vreme njegovog prvog mandata u Humskoj Nišlije su igrale u nižim ligama, tako da nije bilo ni prilike...

"Zanimljiv podatak... Davno je to bilo i ne sećam se. Ali svakako da se nadam prvoj pobedi protiv Radničkog. Mi smo Partizan, želimo pobedu protiv svakog tima", počeo je Stanojević.

Za Radnički samo reči hvale...

"Imaju širok spektar igrača, dobro igraju kod kuće i verujem da su ponovo kandidati za Evropu. E sad, da li su odmah iza nas i Zvezde po kvalitetu - mislim da nisu. Međutim svakako spadaju u vrh našeg fudbala. Imaju odličan tim, ambiciozni su"...

Partizan još jednom ima dosta problema s povređenim igračima, što ne menja mnogo kada je u pitanju stav u crno-belom taboru - pobeda ne sme da izostane.

"Nikada ne tražim opravdanja, to od mene niste mogli da čujete. Ponekad tražim samo strpljenje i ništa više. Nema kukanja. I povrede su sastavni deo fudbala. Verujem da će i po tom pitanju krenuti nabolje, polako... Trudimo da se da napravimo tim, da napravimo igru. Malo strpljenja, biće to sve dobro".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Stanojević je pojasnio da bi Lazar Marković mogao da bude u konkurenciji za tim već sutra u Nišu, ako ne sutra onda sigurno za naredno kolo. Dok Sejdubu Sumu čeka duža pauza. Svi ostali trebalo bi da su spremni.

A spremni su i u Radničkom. Trener Nišlija je dojučerašnji pomoćnik u Save Miloševića u Partizanu - Milan Đuričić.

"Ima to svoje prednosti, međutim naš tim se dosta i izmenio. On je iskusan trener, probaće da iskoristi sve što zna o nama, ali iskreno, ne vidim da je to neka velika prednost za Radnički".

Odlazak Uroša Vitsa nije poremetio mnogo toga u Partizanu, zbog toga Stanojević poručuje da neće tražiti zamenu tokom zime...

"Ne, nema potrebe za novim štoperom. Imamo ih četvoricu na raspolaganju. Vujačića, recimo, još nisam stigao da probam. A on kao reprezentativac Crne Gore zaslužuje šansu. Pritom, Sveta Marković se dobro pokazao i njime sam prezadovoljan".

Crno-beli su dosta rotirali golmane na startu sezone. Ispadanje iz Evrope ništa neće promeniti, tvrdi Stanojević.

"Stojke je neprikosnoven. On će uvek braniti na težim utakmicama i derbijima. Ali i Popović i Stevanović su pokazali da njih može da se računa. Rotiraćemo i dalje. Sutra u Nišu braniće Stojković".

Naposletku pitanje oko Žan Kristofa Bajbeka, poslednjeg pojačanja. U Kupu protiv Bačke debitovao je u crno-belom, sada bi mogao da upiše prve minute i u šampionatu...

"Bajbek može da izdrži poluvreme. E sad, u kakvom ritmu to ćemo da vidimo. Što se tiče Filipa Holendera on će biti u konkurenciji za sastav. Spreman je, samo je pitanje kako će da se uklopi, da se upozna sa saigračima. U svakom slučaju, zdrav je, konkurisaće", podvukao je Aleksandar Stanojević.

Utakmica u Nišu počinje u ponedeljak u 17 časova.

SUPERLIGA - 12. KOLO

Nedelja

14.00: (2,20) Novi Pazar (3,35) Rad (3,35)

14.00: (2,30) OFK Bačka (3,20) Inđija (3,25)

14.00: (6,75) Zlatibor (4,20) Vojvodina (1,50)

16.00: (3,30) Mačva (2,95) Napredak (2,45)

16.00: (2,40) Proleter NS (3,20) Voždovac (3,10)

21.00: (1,15) Crvena zvezda (7,75) Javor (18,0)

Ponedeljak

17.00: (2,05) TSC (3,50) Čukarički (3,60)

17.00: (2,00) Metalac (3,45) Radnik (3,80)

17.00: (4,20) Radnički (3,50) Partizan (1,90)

17.00: (1,85) Spartak (3,60) Mladost (4,30)

*** kvote su podložne promenama