Fudbaleri Subotičkog Spartaka su u okviru 23. kola Superlige Srbije delili megdan sa aktuelnim šampionom. Crvena zvezda je na Gradski stadion u Subotici stigla sa etiketom velikog favorita, ali je na severu zemlje naišla na neverovatan otpor. Spartak je u prvom poluvremenu došao do zaslužene prednosti, ali je u nastavku bio u podređenom položaju. Sjajno su se branili puleni Vladimira Buvača, a kako je vreme odmicalo činilo se da bi mogli da prirede pravo iznenađenje. Ipak, za osam minuta sve je palo u vodu. Dva gola crveno-belih iz prekida za nastavak pohoda ka novoj tituli

Skupo su Subotičani prodali kožu kvalitetnijem rivalu. Ostavili su i poslednji atom snage na terenu u utakmici koji mnogi već nazivaju jednom od najboljih u dosadašnjem toku sezone. Za Mozzart Sport je utiske posle bolnog poraza sumirao kapiten Golubova Stefan Milošević. Bivši fudbaler Crvene zvezde priznaje da je svim igračima Spartaka bilo jako teško posle ispuštene prilika da se lideru šampionata nanese poraz ili makar otkine bod.

"O utiscima ne moramo da pričamo, sigurno znate kako je nama, jer opet, svi znamo ko je Crvena zvezda i kako je igrati protiv nje, pogotovu voditi do 80. minuta, a onda za osam minuta primiti dva gola. Sigurno da nije lako", izjavio je Milošević.

Utakmica u Subotici izazvala je mnoštvo pozitivnih komentara. Mada, Miloševiću smeta što ima i onih drugih... Potcenjivačkih. Oseća Milošević potrebu da samoinicijativno odgovori na takve.

"Čitao sam na Mozzart Sportu, ima pozitivnih, ali i negativnih komentara. Ne mogu da zamislim da neko ko je gledao utakmicu može da pomisli da smo je prodali?! Nas je 11 na terenu, stvarno smo se borili. Ostavili smo jako dobar utisak, iako je Zvezda u našoj ligi, uz Partizan, najbolji tim, ali voditi do 80. minuta... Nije mi jasno kako smo za osam minuta primili dva gola, a do 80. nijedan. Ostaje žal što bar bod nismo uzeli. Verovatno bi do kraja primili jedan gol, ali mi je žao što smo primili dva".

Zvezda je svi snagama napala rivala u drugom poluvremenu, pa je prema rečima kapitena Spartaka, centralni defanzivac Crvene zvezde Nemanja Milunović praktično obavljao ulogu zadnjeg veznog. Ostavili su crveno-beli puno prostora, ali svesno. Domaćin to nije uspeo da iskoristi.

"Možda smo imali šansu u prvom poluvremenu da iskoristimo višak prostora, ali čim je počelo drugo poluvreme, Zvezda nas je jako pritiskala. Želeli smo pre svega da odbranimo taj rezultat. Bilo je možda nekih situacija iz polukontri, ostavila je Zvezda mnogo prostora pozadi, ali je to uradila svesno. Prioritet joj je bio da postigne pogodak, pozadi je ostao jedan, možda dva igrača. Milunović je poslednjih 20 minuta igrao zadnjeg veznog. Teško je odbraniti se protiv osam, devet igrača koji su konstantno napred".

Fudbaleri Crvene zvezde i Spartaka (©MN Press)

Oba gola ekipa Dejana Stankovića je postigla posle prekida, jednog od najjačih oružja ove sezone. Koliko je Zvezda opasna posle slobodnih udaraca i pre svega kornera, nedavno je shvatio i Milan.

"Oni su ipak dosta viši od nas, mi ne spadamo u visoke ekipa. Imamo određene probleme kod prekida. Iz igre teško primamo golove, ne računajući Metalac, protiv kojeg nismo baš bili ni kompletni, ali Crvena Zvezda i protiv velikih ekipa daje golove iz prekida, videli smo protiv Milana, Liverpula. Ima visoke igrače i verujem da, kao što kaže Stanković, to verovatno vežba i na treninzima".

Kao bivši igrač crveno-belih skida kapu Stankovićevim pulenima za podvig protiv Rosonera u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope.

"Svaka čast, dati gol pre svega sa igračem manje Milanu, to je zaista neverovatno, nebitno što se igralo na Marakani. Ostaje žal što nije bilo navijača, da se prikažu u najboljem svetlu. Sjajan rezultat, želim im svu sreću u Milanu, da ostvare što bolji rezultat i prođu dalje".

Spartak još ima šanse da se domogne mesta koje vodi u Konferencijsku ligu. Da li se pred početak sezone razmišljalo o Evropi u Subotici? Četvrtoplasirani Čukarički je trenutno osam bodova ispred, Vojvodina 10.

"Nadali smo se. Možda smo u par poslednjih utakmica kiksnuli, izgubili dva boda protiv Zlatibora, koja bi nam puno značila. Da budemo realni, Čukarički ima dosta dužu klupu od nas, bukvalno dva gotovo identična tima, mi imamo 10-11 igrača. Realno, mi smo imali evropske ambicije, ali da budem iskren, u startu smo bili svesni da bi nas zadovoljilo i peto ili šesto mesto na tabeli".

Živi su Golubovi i u Kupu Srbije, gde za rivala imaju ekipu Vojvodine. Duel osmine finala na programu je 10. marta u Subotici.

"Imamo kvalitet da ostvarimo dobar rezultat i prođemo dalje. Vojvodina je dobra ekipa, sa još boljom klupom od Čukaričkog. Kvalitetnija je od nas, ali sigurno nećemo izaći na teren sa belom zastavom. Igrali smo i ovde i tamo sa njima egal utakmice, negde smo bili bolji i izgubili, kao možda u Subotici pre par kola, kada smo izgubili 1:0, ali ne pobeđuje uvek bolji. Nadamo se dobrom rezultatu i prolazu".

Jedna od glavnih tema u Spartku ove sezone je i sjajni Lazar Tufegdžić: prema svim parametrima jedan od najboljih igrača Superlige. Odlični vezista je u tekućoj sezoni upisao 12 golova i osam asistencija u svim takmičenjima. Njegove partije nisu promakle ni turskom velikanu Galatasaraju.

"Sve se jasno oslikava u njegovom učinku, prema tim parametrima se vidi da je dečko sjajan igrač. Mnogima nije jasno kako već nije otišao iz kluba. Veliki klubovi su zainteresovani za njega, pisalo se o Galatasaraju, Crvenoj zvezdi. Mislim da je bio i pitanju Sankt Pauli iz Nemačke. Piše se o velikim klubovima, reč je o dobrom igraču, tako da verujem da će što pre, kao što i on želi, otići i napraviti dobru karijeru".

Milošević, kao i većina fudbalera iz domaće lige, ima ambiciju da karijeru nastavi u inostranstvu.

"Zadovoljan sam u Spartaku, kao verovatno i Lazar, ali sigurno da svaki igrač, mlađi ili stariji, jedva čekam da odem u neki bolji klub. Imam porodicu i najbitnije mi je u životu da napravim dobar inostrani ugovor. Što se tiče karijere, ako sve bude kako treba, ako ostvarim dobru karijeru, super, ali u ovom trenutku je porodica na prvom mestu, tako da jedva čekam da odem negde dalje", zaključio je levi bek subotičkog Spartaka.