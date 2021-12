Stiven Džerard dolazi kao "neprijatelj"

Možda će danas na teren Mančester Siti, Čelsi, Arsenal i Mančester Junajted, ali nema dileme da će u centru pažnje da bude Enfild. Liverpul će u 16. kolu prvenstva Engleske da dočeka Aston Vilu, i to samo po sebi ne bi moglo da se okarakteriše kao derbi runde, ali kada se u obzir uzme povratak Stivena Džerarda u grad Bitlsa, na stadion na kojem ima status heroja, onda priča dobija potpuno drugačiji kontekst. Zahvaljujući dobroj formi, domaći su na drugom mestu sa bodom zaostatka za prvim Građanima, a gosti iz Birmingema su deseti, ali se dižu pod novim trenerom.

Liverpul je u seriji od šest pobeda na svim frontovima. Početkom meseca isprašio je Everton na Gudisonu sa 4:1, potom je savladao Vulvse u ligaškom meču golom u 94. minutu, a zatim pobedio u poslednjem meču grupne faze Lige šampiona protiv Milana 2:1. Redsi nastavljaju lov na prvo mesto u ligi, gde bi mogli da se vrate prvi put od šestog kola.

16.00: (1,30) Liverpul (6,25) Aston Vila (10,0)

U boj na Vilu domaći kreću odmorni, pošto je Klop sredinom nedelje protiv Rosonera na San Siru izveo kombinovani sastav u kojem je odbranu činila četvorka koja obično ima status rezervnih fudbalera. Dakle, Redsi su spremni i u sjajnom raspoloženju okreću se novoj prepreci u Premijer ligi.

Publika će, verovatno, mnogo pažnje da posveti gostujućem strategu, koji je preporodio birmingemski sastav. Precrtali su Vilansi Brajton, Kristal Palas i Lester, a jedini poraz doživeli su od Mančester Sitija, koji je bio donekle i očekivan, mada je Vila čitavo drugo poluvreme imala aktivnih 1:2. Pred Stivi Džijevim momcima je jedan od najtežih zadataka u engleskom fudbalu - osvajanje Enfilda, stadiona koji nije pokoren 21 utakmicu zaredom u svim takmičenjima, odnosno devet meseci. Ne treba previše potencirati da bi gostima bod bio veliki kao kuća.

Džerard je izjavio da je spreman da žrtvuje svoju popularnost u Liverpulu kako bi pobedio svoj bivši klub. Nekadašnji engleski reprezentativac odigrao je 710 utakmica i postigao 186 golova u 17-godišnjoj karijeri na Enfildu.

"Ako sam u autobusu koji se vraća niz M6 ka Birmingemu i nisam najpopularniji na Enfildu, preživeću", rekao je Džerard.

Bivši kapiten Liverpula pomogao je Redsima da ostvare nezaboravan trijumf u Ligi šampiona 2005. godine, a osvojio je i dva FA kupa, tri Liga kupa i Kup UEFA sa klubom iz Mersisajda. Pošto se povukao kao igrač, bivši kapiten Engleske selekcije trenirao je omladinsku akademiju Liverpula, a zatim je vodio tim do 18 godina tokom sezone 2017/18, pre nego što je preuzeo škotskog velikana Glazgov Rendžers.

Prošlog meseca Džerard je zamenio Dina Smita u Vili i, posle devet bodova od maksimalnih 12, podigao ekipu iz Midlendsa sa 16. na 10. mesto u Premijer ligi.

"Svi na tom stadionu će me poznavati dovoljno dobro da znaju šta radim i zbog čega idem na Enfild. Vraćam se u klub u kome sam proveo mnogo godina i izmami mi osmeh na lice iz nekoliko razloga. Prvo, imam dobar odnos sa mnogo ljudi tamo. Proveo sam se fantastično, ja sam lokalni dečko. Liverpul je tim za koji sam navijao dok sam odrastao i uvek ću navijati za taj tim. Ali, u isto vreme mi to izmami osmeh na lice jer imam priliku da odem tamo i da se takmičim protiv dobrog tima i dobrog menadžera i pokušam da pobedim. To je moj jedini fokus".

Stiven Džerard i Jirgen Klop (©AFP)

Džerard, koji je nedavno rekao da je Klop bio u kontaktu sa njim posle njegovog imenovanja za trenera Aston Vile, radio je u Liverpulu tokom mandata nemačkog stratega u klubu.

"Zauvek ću biti zahvalan Jirgenu i najbolji savet koji sam dobio od njega je bio da uzmem svoj tim i počnem da radim na svoj način. Da implementiram identitet, da pravim i greške ako treba, ali dalje od kamera. Da se tako razvijem i započnem svoje putovanje. To je bio zlatni savet za mene kao igrača koji izlazi iz duge karijere i ima ambicije da se bavi trenerskim i menadžerskim poslom. I, znajte, kada sam vodio taj razgovor, nisam očekivao da ću se takmičiti protiv njega u kratkom vremenskom periodu, ali radujem se tom izazovu", poručio je Džerard.

Čovek sa trećim brojem utakmica u dresu Liverpula, na Enfildu će se predstaviti kao kormilar Aston Vile, i to može da bude statistička prednost za Crvene, pošto je Liverpul izgubio u Premijer ligi samo u jednom od prethodnih 16 slučajeva, kada je jedan od njegovih bivših igrača bio kraj aut linije kao strateg protivnika. U poslednja četiri nastupa protiv Aston Vile, Mohamed Salah je ušao u statistiku sa golom ili asistencijom.

Uzgred, svi pamte prošlogodišnju pobedu Aston Vile nad Liverpulom od 7:2 na Vila Parku, ali na ovom stadionu gosti su izgubili tri puta zaredom u Premijer ligi. Uostalom, Vila je osvojila samo šest od ukupno 19 bodova na protivničkim terenima ove godine.

Izbor urednika

Klop je konferenciju za novinare pred duel počeo šaleći se da neće odgovarati na pitanja o Džerardu, pre nego što je 41-godišnjaka nazvao "sjajnim momkom".

"Stiven će doći ovde i želeće da pobedi. Pre utakmice ćemo se lepo rukovati, posle, takođe, a između mi ćemo dati pun gas, a i oni će dati pun gas. Sećam se kada smo dali gol Dortmundu u Majncu, zaboravio sam na svoju priču u tom klubu. Slavio sam kao ludi đavo. I Džerardu je dozvoljeno to, samo se nadam da neće biti razloga. Nije lako za igrača svetske klase da postane izvanredan menadžer, ali je moguće. Izgleda apsolutno kao da Stivi ima sve veštine koje su vam potrebne i zaista sam srećan zbog njega", rekao je Klop, koji je tokom karijere doživeo da Borusiju iz Dortmunda vrati u bivši klub Majnc.

Džerard je ranije izjavio da mu je san da jednog dana postane šef struke Liverpula.

"Da, apsolutno", rekao je Klop na pitanje da li će Džerard jednog dana biti strateg Crvenih, ali i nastavio:

"Jedini problem je kada je pravi trenutak za to? Mislim da će se to desiti i da će biti dobro za sve. Nisam ja taj koji donosi ovakve odluke. Ne znam šta treba da uradite da biste postali menadžer Liverpula. Ljudi kažu da treba da pobeđujete. Nisam siguran u to. Mislim da je važnije da pobeđujete kada ste ovde", poručio je Jirgen Klop.

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------

PREMIJER LIGA – 16. KOLO

Petak

Brentford - Votford 2:1 (0:1)

/Janson 84, Mbeumo 90+5 - Denis 24/

Subota

13.30: (1,22) Mančester Siti (7,00) Vulverhempton (15,0)

16.00: (1,80) Arsenal (3,70) Sautempton (5,00)

16.00: (1,25) Čelsi (6,75) Lids (13,0)

16.00: (1,30) Liverpul (6,25) Aston Vila (10,0)

18.30: (8,50) Norič (4,50) Mančester junajted (1,45)

Nedelja

15.00: (3,80) Barnli (3,50) Vest Hem (2,10)

15.00: (1,85) Lester (3,70) Njukasl (4,60)

17.30: (2,40) Kristal Palas (3,10) Everton (3,45)

Odloženo

Brajton - Totenhem

*** kvote su podložne promenama