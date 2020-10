Sve su veći izgledi da će Lautaro Martinez novim ugovorom zaista opravdati najave da će ostati fudbaler Intera i u budućnosti, što je vest koju navijači Nerazura mesecima unazad nestrpljivo čekaju.

Nedavno se pojavila informacija da je generalni direktor Bepe Marota pozvao Lautarove agente u klupske prostorije kako bi do kraja meseca obavili razgovore o produžetku saradnje, a upravo je jedan od dvojice zastupnika argentinskog centarfora indirektno potvrdio da se ide u pravcu razrešenja situacije potpisivanjem novog dugoročnog ugovora, uz drastično povećanje plate, verovatno i otkupne klauzule.

“Lautaro je presrećan u Interu, to svi moraju da znaju“, poručio je Rolando Zarate za italijanske medije i dodao:

“Nećemo više da pričamo o Barseloni. Lautaro je igrač Intera i bilo bi krajnje veliko nepoštovanje prema klubu koji ga je digao u evropske visine da se on povezuje s drugim klubovima“.

Podsetimo, Lautaro uInteru ima osnovnu platu od svega 1.500.000 evra godišnje, uz 1.000.000 evra bonusa, zbog čega je najslabije plaćeni član startne postave u Interu. Prema informacijama koje kruže neko vreme, Inter za Lautara sprema godišnja primanja od čak 7.500.000 evra, bez bonusa, a s njima bi se išlo čak do 10.000.000 evra, pa bi bio najplaćeniji igrač u timu. Trenutno su to Romelu Lukaku i Kristijan Eriksen sa po 7.500.000 evra, plus Aleksis Sančez sa 7.000.000 evropskih novčanica.

