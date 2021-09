Još jedan trijumf, treći uzastopni u kvalifikacionom ciklusu, pa posle remija sa Portugalijom na startu, fudbalska reprezentacija Srbije na osnovu bolje gol-razlike zaseda na čelu grupe A. Lepršavo, efikasnije i sigurnije nego na prethodnim utakmicama Orlovi su arhivirali Luksemburg (4:1) i zadržali se na autoputu koji bi naredne godine mogao da ih odvede u Katar. Blistali su izabranici Dragana Stojkovića na stadionu Rajko Mitić, blistao je selektor reprezentacije na konferenciji posle meča kada je govorio o igri svog tima.

Posebno kada se poteglo pitanje o Aleksandru Mitroviću, najboljem strelcu evropskih kvalifikacija za Mundijal, koji je sa dva gola večeras dobacio do kote sedam.

"Ne znam šta se dešava s njim, ali očigledno da mu prijam kao trener, a verovatno bih mu prijao i kao saigrač, davao bi još više golova. Ima veliko samopouzdanje, nije sebičan igrač, a to je ono što krasi ovu ekipu, svi igraju za kolektiv i nije bitno ko ulazi, a ko izlazi. Ova dva nova gola su samo proizvodi i nagrada za njegovu borbenost i entuzijazam na terenu, tako da mi je jako drago što je nastavio da bude najbolji", ističe selektor reprezentacije posle meča sa Luksemburgom.

A potom odlazi u korak dalje, uporedivši "devetku" reprezentacije sa svojim nekadašnjim saigračem.

"Imali ste igrača koji se zvao Darko Pančev u vreme mog igranja za klub u čijim se prostorijama danas nalazim. On je bio golgeter i u Aleksandru vidim njegovu kopiju. Strašan u boksu, nemilosrdan u determinaciji, tako da su to karakteristike rasnog igrača."

Ono što je pomalo iznenadilo fudbalsku javnost u Srbiji je to što Stojković nije krenuo ofanzivnije, sa dvojicom napadača.

"Ako ste primetili, imali smo Tadića, Mitrovića i Sergeja, a ako oni nisu ofanzivni igrači, ne znam ko jeste. Što se tiče dileme, nikad je nemam, ni po pitanju sastava, ni po pitanju taktike. Što se današnje utakmice tiče, tačno sam znao još posle utakmice sa Katarom koji će sastav biti i koji igrači će istrčati danas i što se toga tiče, ja mirno spavam."

Govoreći o blagim promenama u sastavu, Stojković napominje da Srbiju u kratkom periodu očekuju tri važne utakmice (računajući i prethodne dve).

"Što se sastava tiče, bilo je nekoliko opcija, ali ne zaboravite da ćemo u sedam dana imati tri utakmice, da moramo da vodimo računa da imamo sveže igrače, tako da mislim da je dobra odluka bila da izađemo sa ovih startnih 11."

Ono što je najavljivao još tokom preuzimanja selektorske klupe, konstantan juriš na gol više, posebno uočljivo bilo je večeras.

"Da biste pobeđivali jednostavno morate da igrate napadački fudbal, ja ne znam kako drugačije. Iz To je stil koji želim da prikazujemo navijačima i na kraju ćemo videti šta će nam on doneti."

Nekoliko reči i o samoj utakmici. Srbija ju je kontrolisala tokom većeg dela, ali je praktično ni iz čega primila gol i ugrozila trijumf. Međutim, ubrzo je usledio odgovor.

"Morali smo da reagujemo i postignemo treći gol kako bismo priveli utakmicu kraju. Nije prijatno kad se primi gol, ali u toj fazi Luksemburg je dobro kontrolisao igru, međutim, mi smo se brzo vratili, tako da rezultat nije dolazio u pitanje."

Naglašava selektor reprezentacije da mu je pored samog rezultata, drag i način na koji su Orlovi stigli do njega.

"Važno je pobediti, međutim, meni je važno kako to činimo. Stil igre koji želiš da pokažeš, a da ti donese pobedu. Tako gledam na fudbal. Može nekad da se dobije srećno, nečijom greškom, ali me to ne bi zadovoljilo previše. Zadovoljava me kad igrači pošutuju ono što smo radili i kako smo se odgovorili. Ponovo bih hteo da podvučem karakter koji je na visokom nivou i to moramo da zadržimo."

Naredna stanica - Dablin i utakmica sa Republikom Irskom, na kojoj Stojković još jednom najavljuje najjači sastav i ofanzivan fudbal, mada uz mali znak pitanja koji stoji iznad Mitrovića.

"Važna utakmica, kao i sve. Naravno da idemo po tri boda. Videćemo u kakvom su stanju igrači. Mitrović je dobio jak udarac u jagodičnu kost i trenutno ne znam njegovu situaciju, ali videćemo, imamo nekoliko opcija. Izvešćemo najjači sastav protiv Irske, u to nema sumnje."

Na kraju selektor se zahvalio i prisutnima na stadionu Rajko Mitić koji su bodrili našu reprezentaciju.

"Želeo bih da se zahvalim publici koja je došla u ovom broju, tako da koliko god da ih je bilo, hvala im na podršci. Osetio sam je", naglašava Stojković.