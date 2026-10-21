Strah prerastao u očaj: Hviča Kvarachelija završio sezonu
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 11:53
Parižani ostali bez jednog od najboljih igrača
Zadovoljstvo zbog pobede nad sjajnom Barselonom (4:2), zabrinutost zbog velikog broja povređenih igrača. Još u utorak uveče se pojavio strah koliko će „ranjeni“ iz duela sa Kataloncima morati da odsustvuju, a za jednog je u sredu ujutru potvrđeno dugotrajno bolovanje. Hviča Kvarachelija je (verovatno) okončao sezonu već u oktobru.
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Reprezentativac Gruzije je tokom drugog poluvremena duela Lige šampiona napustio teren uz pomoć lekara i fizioterapeuta, a kada je podvrgnut snimcima magnetnom rezonancom, ispostavilo se da je teže povređen. Stradao mu je prednji ukršteni ligament desnog kolena. Klub je potvrdio da je u pitanju ruptura i da krilnog napadača čeka operacija narednih dana.
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Posle toga sledi dugotrajan proces oporavka od najmanje šest, a najrealnije osam ili devet meseci, što znači da su male, skoro nikakve šanse da se nekadašnji član Napolija vrati na teren do kraja sezone i pomogne sastavu Luisa Enrikea u borbi za odbranu primata u Ligi 1 i Ligi šampiona. Uvek postoji nada da bi proces mogao da se ubrza, ali nije mali broj fudbalera požurio da se „pre vremena“ vrati u akciju, pa je samo pogoršao stanje. Na Parku prinčeva se ne izjašnjavaju koliko će Kvarachelija pauzirati, ali je jasno da će morati bez njega u nastavku.
Alternativa na poziciji levog krila je Mika Godts, letos doveden iz Ajaksa za 45.000.000 evra, mada je mladi Belgijanac dosad zabeležio samo 201 minut u dresu prvaka Evrope. Sada će verovatno igrati češće.
Što se tiče ostalih fudbalera koji su nepredviđeno rano okončali duel sa Barselonom, Usman Dembele je povredio zadnju ložu leve coske, a Markinjos desne. I napadač i štoper će u narednih nekoliko sedmica biti pod pratnjom lekarskog tima.