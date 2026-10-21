Strah prerastao u očaj: Hviča Kvarachelija završio sezonu

Reprezentativac Gruzije je tokom drugog poluvremena duela Lige šampiona napustio teren uz pomoć lekara i fizioterapeuta, a kada je podvrgnut snimcima magnetnom rezonancom, ispostavilo se da je teže povređen. Stradao mu je prednji ukršteni ligament desnog kolena. Klub je potvrdio da je u pitanju ruptura i da krilnog napadača čeka operacija narednih dana.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

Posle toga sledi dugotrajan proces oporavka od najmanje šest, a najrealnije osam ili devet meseci, što znači da su male, skoro nikakve šanse da se nekadašnji član Napolija vrati na teren do kraja sezone i pomogne sastavu Luisa Enrikea u borbi za odbranu primata u Ligi 1 i Ligi šampiona. Uvek postoji nada da bi proces mogao da se ubrza, ali nije mali broj fudbalera požurio da se „pre vremena“ vrati u akciju, pa je samo pogoršao stanje. Na Parku prinčeva se ne izjašnjavaju koliko će Kvarachelija pauzirati, ali je jasno da će morati bez njega u nastavku.