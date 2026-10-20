Stranci su ružna prošlost, Turci se vraćaju svojim ljudima: Izabran Montelin naslednik

Ovim potezom stavljena je tačka na period u kojem su reprezentaciju vodili inostrani treneri, pre svih Štefan Kunc i pomenuti Montela , čiji su mandati na kraju doneli više razočaranja nego uspeha. Iako je Montela sa generacijom predvođenom Ardom Gulerom stigao do četvrtfinala Eura 2024, razočaravajući nastup na Mundijalu u Severnoj Americi i četiri vezana poraza u Ligi nacija — posebno ubedljivi šamari od Italije (1:4) i Belgije (0:3) — potpuno su poljuljali poverenje javnosti i čelnika saveza u inostrane taktičare.

Svesni da je ekipi potrebna nova energija i čvrsta ruka nekoga iz sopstvenog dvorišta, čelnici saveza su u potrazi za novim šefom struke kontaktirali isključivo turske trenere. Prva želja bio je Arda Turan, koji je odbio ponudu zbog ugovora sa Šahtjorom iz Donjecka, dok je Abdulah Avdži takođe bio nedostupan, pa je izbor na kraju pao na 53-godišnjeg Jalčina, čime je potvrđena jasna strategija da se budućnost turskog fudbala ponovo gradi na domaćem autoritetu.

Sergen Jalčin (©xBSRxAgencyx)

Jalčin u reprezentaciju donosi ogromno igračko i trenersko iskustvo, ali i status žive legende turskog fudbala. Kao vezista je zabeležio 37 nastupa za nacionalni tim, vodeći Tursku do plasmana na Evropsko prvenstvo 2000. godine, dok je na trenerskoj klupi najveći uspeh ostvario sezone 2020/21 kada je predvodio svoj Bešiktaš do duple krune. Trenersku karijeru započeo je u Gazijantepu, a vodio je još Sivas, Kajzeri, Eskisehir, Konju, Alanju, Malatiju i Antaliju.

Novi selektor imaće vatreno krštenje već 12. novembra kada Turska u Ligi nacija dočekuje Belgiju, dok je tri dana kasnije očekuje teško gostovanje Francuskoj. Budući da je ispadanje iz Lige A gotovo izvesno nakon četiri uvodna poraza, Jalčin će tokom preostalih mečeva imati priliku da pokuša da stabilizuje ekipu i povrati poljuljano samopouzdanje, sve kako bi u doglednoj budućnosti pokazao da turska reprezentacija najlepše fudbalske priče piše upravo onda kada je predvode domaći stručnjaci.