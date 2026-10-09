Niko nije kriv? Neće biti... Montela dobio otkaz u Turskoj

Kapitulacija u ponedeljak uveče protiv Italije (3:1) bila je drugi poraz Turske od istog rivala u ovom ciklusu, nakon što su prethodno izgubili na svom terenu od Francuske i pretrpeli ubedljiv poraz sa tri gola razlike u Belgiji. Ova serija neuspeha ostavila je Tursku na samom dnu grupe A1 Lige nacija i pred gotovo izvesnim ispadanjem u Ligu B, uoči poslednja dva meča narednog meseca protiv Belgije kod kuće i Francuske u gostima.

Rasulo u Ligi nacija samo je nastavak duboke krize započete na Svetskom prvenstvu, sa kojeg je Turska eliminisana prva, već posle dva kola grupne faze. Porazi od Australije (2:0) i Paragvaja (1:0), koji je većim delom meča igrao sa igračem manje, zapečatili su sudbinu Montelinog tima. Uprkos dominaciji u posedu i čak 62 upućena šuta u ta dva susreta, ekipa je delovala predvidljivo i bez energije, pa Pirova pobeda od 3:2 nad domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjem kolu nije pomogla da se popravi utisak.

Pred polazak na turnir, sam Montela je naglašavao da "nema izgovora" ukoliko ne prođu grupu u kojoj su bili favoriti, posebno imajući u vidu izuzetno talentovan sastav predvođen Ardom Gulerom iz Real Madrida, Hakanom Čalhanogluom iz Intera i Kenanom Jildizom iz Juventusa. Pa, opet, Italijan je preživeo brukanje na severnoameričkom tlu.

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U Ligi nacija je pak Turska imala znatno kvalitetnije rivale, pa nije ni bilo za očekivati da će se ozbiljnije boriti za prolaz u završnicu turnira, ali isto tako je malo ko mogao da predvidi da će biti na nuli posle četiri utakmice. Nezadovoljstvo koje je raslo, kulminiralo je 'protestom' u Bursi na utakmici protiv Italije, kada su navijači tražili od njega da podnese ostavku i kritikovali predsednika Saveza Ibrahimu Hadžiosmanoglua zbog čega je prvi čovek turskog fudbala odlučio da ranije napusti svoje mesto na tribinama.

Protesti su se nastavili i u Belgiji, gde su turski navijači, posle poraza od 3:0, pozvali Montelu da podnese ostavku. On pak nije želeo da ode samoinicijativno.

"Zaista nam je žao zbog naših navijača. Izlazimo na teren svim srcem. Nema smisla kriviti igrače. Niko nije kriv. I ja se na terenu borim svim srcem. Nastavićemo da napredujemo. Ostavka? Ne želim da pridajem značaj trenutnim kritikama. Posle 24 godine otišli smo na Svetsko prvenstvo sa ovim igračima. Plasirali smo se u Ligu A sa ovim igračima. Otišli smo na Evropsko prvenstvo sa ovim igračima“, naglasio je Montela.

Neko je, ipak, morao da plati za to što Turci ni na jednom od poslednja dva velika turnira nisu ostvarili željene rezultate. Platio ga je Montela, kojeg bi prema pojedinim glasinama trebalo da nasledi Arda Turan, aktuelni trener Šahtjora iz Donjecka koji sa ukrajinskim klubom ima ugovor do kraja ove sezone. Videćemo hoće li mu učesnik Lige šampiona dati zeleno svetlo da se vrati u domovinu i preuzme reprezentaciju za koju je sakupio okruglo 100 nastupa.

Montela je preuzeo Tursku u septembru 2023. godine i u početku ostvario zapažene rezultate, odvedavši ekipu do četvrtfinala Evropskog prvenstva naredne godine, gde je poražena od Holandije, kao i do plasmana na Mundijal preko baraža i pobeda nad Rumunijom i tzv. Kosovom. Ipak, sve posle toga bilo je za zaborav.