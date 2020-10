Sve je trebalo da krene još u martu, potom je preskočen i septembarski prozor, ali više nema odlaganja zbog pandemije - zvanično kreću uvek najuzbudljivije kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Od 8. oktobra do 29. marta 2022. godine selekcije iz Južne Amerike boriće se za četiri sigurna mesta na Mundijalu u Kataru, a ništa manje neće biti vredna ni "utešna nagrada" u vidu osvajanja pete pozicije koja vodi u inter-konfederacijski plej-of gde će se vaditi dve poslednje vize za najveću smotru svetskog fudbala.

Ono što KONMEBOL kvalifikacije razlikuje od onih u ostalim federacijama jeste to što početak takmičenja gotovo svaka selekcija dočekuje sa potajnom nadom za plasman na Svetsko prvenstvo. Izraziti favoriti su poređani sličnim redosledom kao i svaki put, ali se redovno pojavi neko iznenađenje koje ozbiljno poremeti već "isplanirani" scenario. Brazil i Argentina su već viđeni u vrhu, ali tu su i snažna Kolumbija, predvođena Hamesom Rodrigezom i Radamelom Falkaom, Urugvaj sa Suarezom i Godinom, Čile sa Sančezom i Vidalom... Ostali su prilično nepredvidljivi, ali je baš to njihov najjači adut. Svaka reprezentacija pored već proverenih asova ima i dosta novajlija u svojim redovima koji su spremni da polako preuzimaju važnu ulogu u državnim timovima. Ali još uvek glavnu reč imaju oni igrači koji su obeležili proteklu deceniju u južnoameričkom i svetskom fudbalu.

NEJMAR I MESI, ALI TO NIJE SVE...

Brazilce je oslabilo otkazivanje napadača Mančester Sitija Gabijela Žesusa, a iz različitih razloga nema ni Edersona, Artura, Aleksa Sandra, Gabigola, Edera Militaa... Ali tu je veliki broj asova kao što su Nejmar, Tijago Silva, Filipe Kutinjo, Roberto Firmino, Alison, Kasemiro i Fabinjo. Sve to dovoljno govori o ambicijama Selesaa i želji da se na pravi način startuje u kvalifikacijama. Tite uvek izvuče nekog "keca iz rukava", pa bi šansu da debitiju u dresu državnog tima protiv Bolivije i Perua mogli da dobiju Mateus Kunja iz Herte, Bruno Gimaris iz Liona i supertalentovani Gabrijel Menino iz Palmeirasa.

Brazilci su jedna od najkompletnijih selekcija u Južnoj Americi, odlično su pokriveni na svim pozicijama u timu i to će se izvesno odraziti i na rezultate. Tite ima ogroman igrački kadar na raspolaganju, a svoj trenutni izbor opravdao je izjavom da su usred pandemije u obzir uzeti klinički, fizički i tehnički aspekti igrača. Dakle, izbor je pao na one igrače koji deluju najspremnije u ovom trenutku da donesu željeni rezultat na startu kvalifikacionog ciklusa.

Ništa manje ambicija u ovim kvalifikacijama nema ni Argentina, koju predvodi kapiten Lionel Mesi. Deluje da je Lionel Skaloni je napravio dobru kombinaciju iskusnih asova i mladih nada. Možda nije tako zvučan tim kao onaj koji ima Brazil, ali su u pitanju sve igrači vanserijskog kvaliteta i potencijala. Napad deluje ubitačno sa Mesijem, Dibalom i Lautarom, a tu je i fudbalski velemajstor Papu Gomez iz Atalante. Skaloni je ponovo ispoštovao i igrače iz dva najveća kluba Boke Juniors i River Plejta. Tu su golomani Franko Armani i Esteban Andrada, zatim defanzivac Rivera Gonzalo Montijel, kao i iskusni vezista Boke Eduardo Salvio. Tu bi bio i Lukas Martinez Kvarta, ali je on prešao u Fiorentinu poslednjeg dana prelaznog roka.

Odbrana i vezni redi definitivno deluju manje snažno nego napad. U poslednjoj liniji ključni igrači su Otamendi, Taljafiko, Pecela i Fojt, dok su ostali prilično mladi. Priliku da debituje mogao bi da dobije i mladi štoper Atletiko Madrida na pozajmici u Granadi Neuen Perez. Slično je i sa veznim redom gde najviše iskustva u nacionalnom timu imaju Markos Akunja i Leandro Paredes, a tu su i Đovani lo Selso, Eduardo Salvio i Rodrigo de Paul.

PREPOROĐENI HAMES KOMANDUJE KOLUMBIJOM

Ljubiteljima fudbala u Kolumbiji najviše je prijao povratak Hamesa Rodrigeza u veliku formu. Fudbalski majstor je proradio kod svog omiljenog trenera Karla Ančelotija. Italijan definitivno zna koja uloga na terenu najviše prija bivšem igraču Real Madrida, pa u Evertonu ponovo beleži vanserijske partije. Javnost u Kolumbiji veruje da će Hames izdanja iz Premijer lige preslikati na mečevima sa Venecuelom i Čileom, koje su od dragocene važnosti za selekciju Karlosa Kejroša.

Radamel Falkao možda više nije među najboljim napadačima na planeti, ali je čuveni El Tigre u Galatasaraju ponovo oživeo golgetersku karijeru. Na početku sezone u turskom prvenstvu postigao je tri gola na isto toliko utakmica i deluje da bi uskoro mogao da se vrati u vrhunsku formu. Falkao utakmice u dresu sa državnim grbm uvek doživljava sa posebnom emocijom. Zbog toga je, uostalom, kapiten i veliki miljenik publike u Kolumbiji.

Kejroš ima proverene igrače u svom timu i izuzetno kvalitetan sastav. U napadu su još Luis Murijel i Duvan Zapata, koji igraju odlično u Atalanti, a tu su i Alfredo Morelos iz Rendžersa, odnosno Luis Dijaz iz Porta. Odbrana ima veliki broj utakmica u nogama. Imena kao što su Džejson Muriljo, Dejvison Sančez, Jeri Mina i Santijago Arijas ulivaju poverenje, a sličan utisak ostavlja i vezni red sa Hamesom, Kvadradom, Bariosom i Uribeom. Meč u Barankilji protv Venecuele na startu kvalifikacija je izuzetno važan zbog samopouzdanja i raspoloženja uoči derbija sa Čileom u Santijagu.

ČILE BEZ BRAVA, URUGVAJ BEZ KAVANIJA

Ako se za nekoga može reći da ima paklen start kvalifikacija onda je to Čile. Selekciju Rejnalda Ruede prvo očekuje gostovanje u Montevideu, a potom okršaj sa Kolumbijom u Santijagu. Rueda nije mogao da računa na povređenog Klaudija Brava, kojeg će na golu zameniti Gabrijel Arijas iz Rasinga. Među pozvanim igračima je ponovo Eduardo Vargas, kojeg nije bilo na prethodnom spisku. Lideri tima su i dalje kapiten Gari Medel, Aleksis Sančez i Arturo Vidal. Njih trojica, zajedno sa Maurisijom Islom ukupno imaju blizu 500 utakmica u reprezentativnom dresu, a vrlo blizu trocifrenog broja je Vargas. Jasno je da su okosnica ove selekcije upravo iskusni igrači, među kojima je i odlični vezista Leverkuzena Čarles Arangiz, ali Rueda uvek iskoristi priliku da pruži šansu i nekom novom igraču. Mogućnost za eventualan debi imaće mladi defanzivac meksičkog Mazatlana Nikolas Dijaz, kao i Giljermo Soto iz Palestina, a novim nastupima se nadaju Tomas Alarkon i Viktor Davila.

Edinson Kavani nije igrao fudbal od marta, celo leto je tražio novi klub nakon odlaska iz Pari Sen Žermena, pa nije bilo ni realno da se nađe na ovom spisku. Lider selekcije Oskara Tabareza je Luis Suarez, zajedno sa kapitenom Dijegom Godinom, a najveći deo igrača sa spiska čine igrači iz Španije - Federiko Valverde iz Reala, Ronald Arauho iz Barselone B, Damjan Suarez i Mauro Arambari iz Hetafea, iskusni golgeter Kristijan Stuani iz Đirone i Maksi Gomez iz Valensije. Sa spiska su izostali povređeni Fernando Muslera i defanzivac Atletika Hose Himenez koji se zarazio virusom korona, dok je Matijas Vesino još na rehabilitaciji od operacije kolena. Himenezov izostanak uticaće na to da jedina alternativa Godinu i Koatesu bude mladi Arauho. Probleme predstavlja i to što Lukas Toreria nije igrao od jula, a tokom leta je bio posvećen promeni sredine, pa je na kraju stigao u Atletiko Madrid kod Dijega Simeonea, ali je dobra činjenica to što Valverde, Bentakur, Nandez i Arambari imaju uloge u svojim klubovima. Urugvajci dočekuju Čile u Montevideu, posle čega ih očekuje gostovanje Ekvadoru u Kitu.

BOBADILJA, FARFAN, VALENSIJA, RONDON I 3.640 METARA NADMORSKE VISINE U LA PAZU

Mnogo toga bi po pitanju realnih ambicija dve selekcije već na startu kvalifikacija mogao da pokaže okršaj između Paragvaja i Perua u Asunsionu. Paragvajce je ohrabrio povratak Raula Bobadilje u nacionalni tim, s obzirom da je iskusni napadač odlično igra u dresu Gvaranija. Eduardo Berico ima respektabilan sastav na raspolaganju, prvi poziv je dobio Gaston Ramirez iz Čikago Fajera, a relativno nova lica su i Alerto Espinola i Anhel Kardozo iz Sero Portenja, kao i Adam Bareiro iz Alanje.

Peru posle Paragvaja dočekuje Brazil u Limi, tako da bi mu povoljan rezultat na startu kvalifikacija bio od ogromne važnosti. Veliko olakšanje za Rikarda Gareku predstavljalo je to što su igrači iz MLS-a dobili dozvolu da nastupaju za državni tim, pa će argentinski stručnjak računati na Pedra Galjesea, Aleksandera Kaljensa, Markosa Lopeza, Edisona Floresa, Jordija Rejnu, Endija Pola i Raula Ruidijaza. Vremešni Džeferson Farfan jedini nema tim među pozvanim igračima, ali se bez njega ovaj nacionalni tim ne može zamisliti.

Ener Valensija i Kristijan Noboa predvode Ekvador, koji na startu kvalifikacija ima "vatreno krštenje" u Buenos Ajresu. Važni igrači za selekciju Gustava Alfara su i golman Aleksandar Domingez iz Velez Sarsfilda, štoper Robert Arboleda iz Sao Paula i Renato Ibara iz meksičkog Atlasa.

Mladi napadač Erik Ramirez iz Dunajske Strede je najveće iznenađenje selektora Venecule Žozea Peseira. On je zablistao na startu slovačkog prvenstva gde je postigao pet golova na osam utakmica. Tu su i već provereni igrači Tomas Rinkon, Salomon Rondon, Janhel Erera i Darvin Maćis. Gostovanje u Barankilji će biti teško, dok će mnogo više izgleda za slavlje biti u okršaju sa Paragvajem u Meridi.

Boliviji se kao i uvek daju najmanje šanse za plasman na Mundijal, gde je nije bilo od 1994. godine, ali ova selekcija zbog nezgodnog domaćeg terena uvek predstavlja "nagaznu minu" za one kvalitetnije i ambicioznije reprezentacije. Selektoru Sesaru Farijasu velike komplikacije unutar tima napravila je odluka kluba Orijente Petrolero da povuče trojicu igrača sa preprema reprezentacije. U pitanju su Renaldo Sančez, Ferdi Roka i Mateo Zoh. Bolivija uglavnom računa na igrače koji igraju u svojoj zemlji, sa tek nekoliko internacionalaca kao što su Marselo Martins, Henri Vaka i Alehandro Čumasero. Bolivija nema sreću na startu takmičenja pošto gostuje Brazilu u Pernambuku, pa dočekuje Argentinu. Ipak, Gaučosi neće distati "punim plućima" na 3.640 metara nadmorske visine u La Pazu, što će domaćin probati da iskoristi i stigne do velikog iznenađenja.

PRVO KOLO KVALIFIKACIJA:

9. oktobar:

00.30: (2,25) Paragvaj (3,00) Peru (3,60)

00.45 (1,80) Urugvaj (3,60) Čile (4,60)

02.30 (1,27) Argentina (5,50) Ekvador (12,0)

10. oktobar:

01.30 (1,50) Kolumbija (4,00) Venecuela (7,25)

02.30 (1,05) Brazil (14,0) Bolivija (35,0)