Real Madrid je tokom nedavno završenog prelaznog roka krenuo u ofanzivu na Kilijana Mbapea kakava u fudbalu dugo nije viđena. Četiri ponude stizale su na račun Pari Sen Žermena, neke su odbijene, na neke se Naser al Kelaifi nije udostojio ni da odgovori, zaključno sa najunosnijom od 200.000.000 evra.

(5,70) Poljska (3,70) Engleska (1,65)

Brojni su oni koji veruju da je francuski gigant propustio poslednju priliku da na Mbapeu debelo zaradi i da će reprezentativac Trikolora već ove zime potpisati predugovor sa Kraljevskim klubom, te na leto obući njegov dres i zaigrati na Santijago Bernabeuu. Međutim, jedna stvar je sigurna - Pari Sen Žermen će u narednih par meseci posegnuti za svim raspoloživim sredstvima kako bi zadržao Mbapea na Parku Prinčeva.

U zvršnici prelaznog roka francuski napadač je odbio neto platu od 25.000.000 godišnje. Novac očigledno nije faktor koji će privoleti Mbapea da ostane u Gradu svetlosti, ali u kombinaciji sa još nekoliko činilaca, 22-godišnjak bi mogao da se predomisli. Tako bar veruju u Pari Sen Žermenu koji je spremio sveobuhvatnu strategiju kako ovo ne bi bila prva i poslednja sezona sa napadačkim trijom Mesi, Nejmar, Mbape.

Prema saznanjima španske Marke, već u oktobru sprema se nova ponuda koja podrazumeva dvogodišnji ugovor sa još jačom platom u odnosu na odbijenih 25.000.000 evra. Druga ideja Parižana je da Nejmar i Lionel Mesi izlobiraju Mbapeov ostanak. Brazilac je više puta naglašavao da bi voleo da igra sa Mbapeom još dugi niz godina, pritom su za četiri sezone u klubu izgradili jako prijateljstvo. Sa Mesijem, PSŽ je dobio lidera u svlačionici i čoveka sposobnog da ovom klubu konačno donese trofej Lige šampiona koji konstantno izmiče.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Treća, ujedno i najzanimljivija stavka seže čak do predsednika države. Naime, Emanuel Makron je već javno stavljao do znanja da Mbape treba da ostane u klubu jer će tako dati primer mladim Francuzima. Međutim Marka uverava da osim javnih poruka, postoje i one privatne koje je predsednik Francuske slao direktno mladom špicu. Nije isključeno da će Makron nastaviti sa tom praksom i pokušati da ga dodatno omekša.

U čitavoj priči odnos navijača prema Mbapeu bi takođe mogao da bude bitan. Bilo je zvižduka za Francuza na startu Lige 1, ali je vrlo često bilo slučajeva kada bi navijači stali iza svog špica. Branili su ga i nakon neuspeha Francuske na Svetskom prvenstvu kada je javnost upirala prstom u njegovom pravcu. U klubu su svesni da ni ovaj faktor nije zanemariv i uradiće sve što je u njihovoj moći kako bi nekadašnji napadač Monaka imao idealan tretman.

IZBOR UREDNIKA

Sledeća ideja je da se Mbapeu pruži podrška u jednoj od njegovih neprofitabilnih inicijativa koja obuhvata pomoć najugroženijoj deci u Parizu. Primera radi, PSŽ na slične načine jača veze sa Nejmarom. Osim pomoći školama u Brazilu u saradnji sa njegovim ocem, Nejmar je u isto vreme postao i ambasador Katarske nacionalne banke, jednog od moćnijih finansijsih subjekata u svetu. Mbape je poput Nejmara jedan od marketinški najpoželjnijih i najtraženijih fudbalera planete. Doduše, tu su posrednici njegovi roditelji, a nezaobilazni faktor je advokatica Delfin Verhejden.

Iz ovoga proističe poslednja tačka strategije - obnoviti odnose sa Mbapeovom porodicom koja je bila pogođena činjenicom da ga PSŽ ovog leta ipak nije pustio u Madrid. Leonardo je pre dve nedelje u intervjuu za Marku kritikovao stavove Francuza, tako da će pre svega Al Kelaifi raditi na novom uspostavljanju odnosa sa Mbapeovim roditeljima koji su uvek bili bliski sa najvišim rukovodstvom. Setimo se da je njegov otac svojevremeno odbio ponudu Reala i uprkos usmenom dogovoru sa Florentinom Perezom, odveo sina iz Monaka u Pariz.

Parižani imaju sve moguće resurse da se upuste u ovakav pregovarački maraton. Opet, deluje da je Mbape rešen da od sledeće sezone zaigra za Kraljevski klub i da će 99 posto to i u činiti. Ali postoji i taj jedan procenat koji bi mogao da pokvari već isplaniranu sreću Reala.