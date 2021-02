Malo je klubova u Evropi s boljom formom od Sevilje i još je manje vrhunskih timova u TOP pet liga sa slabijom igrom i rezultatima u 2021. godini od Dortmunda. Kao jin i jang. Hod u suprotnom smeru. Zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Ali daleko od toga da je misija ispunjena, posao završen. Rano je za podvlačenje crte. I zato, ko sme da kaže da Borusija nema atribute da "ošamari" Los Nervionensese, da nema snage da večeras na Ramon Sančez Pishuanu ostvari pozitivan rezultat u prvom meču osmine finala Lige šampiona i pokaže da stvari nisu uvek onakve kako izgledaju? Pa zar jesu?

Andalužani su vezali devet pobeda. Igraju veoma dobro u oba pravca, a posebno impresionira njihov niz od sedam utakmica bez primljenog gola u svim takmičenjima. Borusija, s druge strane, grca. Slavila je samo jednom na poslednjih šest bundesligaških utakmica, kriza se oseća na svim nivoima u klubu i to Milionere, zaista, stavlja u podređen položaj uoči gostovanja u Andaluziji. Ova dva kluba nisu se sastala od grupne faze Lige Evrope u sezoni 2009/10, s tim da i jedan i drugi još žele da se učvrste na evropskom vrhu.

Ako nešto ide naruku Dortmundu, onda je to činjenica da su ga mediji – a verovatno i navijači - prežalili i već otpisali u ovom dvomeču. Pokazalo se to u nekim ranijim slučajevima ove sezone kao plus za ovaj tim, jer jedino je u takvim situacijama izvlačio ono najbolje iz sebe. Najsvežiji primeri su pobede protiv RB Lajpciga i Volfzburga.

Sevilja je izgubila samo tri puta u Ligi šampiona u prethodne tri i po godine. Ove sezone nadigrao ju je jedino Čelsi, i to baš na Pishuanu. Dortmund je u trenutnoj kampanji izgubio u prvom kolu u Rimu od Lacija, a onda nanizao četiri pobede i remi, za sigurno prvo mesto u grupi.

Pošto je prošle sezone rekordni, šesti put, osvojila Ligu Evrope, primarni cilj ekipe Đulena Lopetegija je da napreduje u nokaut fazi Lige šampiona i završi među četiri u Primeri. I čini se da Sevilja ide autoritativno ka tome. Zapravo, subotnja pobeda nad Ueskom od 1:0 stvorila je prednost od sedam bodova između Nervionensesa i petoplasiranog Sosijedada s utakmicom više, pa je Lopetegi slobodan da usmeri svaku trunku energije koju njegovi igrači imaju u dvoboj sa Dortmundom.

Nemanja Gudelj (©Reuters)

S obzirom na fenomenalnu kolektivnu odbrambenu snagu i nered u kojem se Dortmund našao proteklih sedmica, Sevilja može da se zamisli u četvrtfinalu Lige šampiona tek drugi put u svojoj istoriji.

Dortmund je, naravno, pobedio u ovom takmičenju 1997. godine i stigao do finala 2013. godine, ali njegove šanse za repliciranje bilo kog od ovih podviga u ovom trenutku izgledaju daleko. Baš daleko.

Prelazna sezona je jedna od najčešće korišćenih fraza u fudbalu, ali je sigurno primenjiva na Dortmund pošto je ovaj tim u decembru smenio trenera Lusijana Favra i privremeno ga zamenio Edinom Terzićem. BVB je trenutno u stanju zastoja, a u ponedeljak je potvrđeno da će Marko Roze preuzeti kormilarsku funkciju na leto.

Za razliku od Sevilje, pozicija Milionera u trci za mesto u Ligi šampiona je sve samo ne sigurno, jer je subotnji remi 2:2 kod kuće sa Hofenhajmom napravio šest bodova minusa u odnosu na Ajntraht iz Frankfurta i Volfzburga na trećem, odnosno četvrtom mestu.

Međutim, ne treba zaboraviti da Dortmund u Erlingu Holandu ima igrača koji može da ugrozi bilo koju opoziciju kada mu je dan. Norveški napadač postigao je šest golova u četiri meča u ovosezonskom izdanju Lige šampiona i biće odlučan da dokaže svoj status zvezde u usponu. Čak 40 odsto golova koje je Dortmund postigao ove sezone nosi pečat Holanda, koji ih je akumulirao 21 u svim takmičenjima.

Sa druge strane, glavna opasnost po goste biće Jusef en Nesiri. Marokanac je igrao samo 25 minuta igrao u poslednjem meču u prvenstvu, a cilj mu je da startuje u takmičenju u kojem ima četiri gola na kontu. U celoj kampanji ima 17 golova i igra sezonu karijere.

Sevilja će biti bez Hesusa Navasa, Lukasa Okamposa i Markosa Akunje zbog povrede. Dortmund je u Andaluziju doputovao bez Romana Burkija, Tome Menijea, Lukaša Piščeka, Dan-Aksela Zagadua, Aksela Vitsela, Torgana Azara i Marcela Šmelcera zbog povreda.

SEVILJA - DORTMUND, 21.00

Stadion: Ramon Sančez Pishuan

Bez gledalaca

Sudija: Dani Makeli (Holandija)

Sevilja (4-3-3): Bono - Vidal, Kunde, Karlos, Eskudero - Žordan, Fernando, Rakitić - Suso, En-Nesiri, Papu Gomez

Dortmund (4-2-3-1): Hic - Džan, Akanđi, Humels, Gereiro - Belingem, Dilejni - Rejna, Rojs, Sančo - Haland

