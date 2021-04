Čelnici Barselone napravili su strašnu grešku kada su letos maltene oterali Luisa Suareza iz kluba, a on je ove sezone u dresu Atletika među najboljim strelcima lige. Dok Katalonci muku muče bez klasičnog napadača.

Urugvajac je i pored svega pokazao da ga ne drma sujeta, da nije zlopamtilo. Dok svet još čeka da čuje Mesijevu odluku gde će nastaviti karijeru nakon leta, Suarez ga savetuje da ostane u Barseloni.

Napadač Atletika je bio gost TV3 kanala i na pitanje da kao Mesijev najbolji prijatelj u Španiji otkrije gde će Leo igrati sledeće sezone, Suarez je rekao:

„Najbolje bi bilo za njega da karijeru završi tamo gde se oseća najsrećnijim“.

Potom je Suarez elaborirao svoj stav.

„Ako me pitate kao njegovog prijatelja, reći ću vam da ga ne vidim nigde drugo nego u Barseloni. To ne bi bilo dobro za njega. Ali, on je taj koji će doneti odluku. Barsa mu je dala sve, a i on je sve dao Barsi“, dodao je Urugvajac.

Španci tvrde da su pregovori između Mesija i Barselone oko novog ugovora počeli, ali se Argentinac još nije javno izjasnio oko toga gde bi voleo da nastavi karijeru nakon prošlog leta kada je želeo da ode iz kluba.