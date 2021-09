Suarez u 90. minutu uništio istorijski dan Stefana Mitrovića, Atletiko se ponovo izvukao (VIDEO)

To je Atletiko. To je njihova konstanta i njihova snaga. Mogu da se muče, da se pate i da klize ka kiksu. I na kraju pobede. Kao protiv Espanjola pre dva kola, Jorgandžije su izgubljenu situaciju pretvorili u veliki trijumf na gostovanju Hetafeu i stigli do prvog mesta Primere – 2:1.

Sve je ukazivalo na drugačijii ishod. Hetafe je odigrao kao nekada kada je bio ponosni predstavnik Španije u Ligi Evrope. Taktički i defanzivno vrlo dobro, ali posle isključenja Alenje nije izdržao napade mnogo kvalitetnijih gostiju, propustivši priliku da 21. septembar 2021. godine učini značajnim datumom u klupskoj istoriji. Posle više od deset godina, ili posle 1582 minuta međusobnog duela uspeli su da zatresu mrežu komšija sa Vanda Metrpolitano stadiona. Ući će u buduće almanahe kluba iz predgrađa Madrida srpski reprezentativci, posebno Stefan Mitrović. U tom 45. minutu posle slabe intervencije odbrane Atletika lopta je na desnoj strani došla do Nemanje Maksimovića. Usledio je savršen centaršut koji je na 11 metara sačekao Stefan Mitrović i glavom ga sproveo u mrežu. Jedan od najznačajnijih poteza u karijeri iskusnog štopera stigao je kao nagrada za odličnu kolektivnu igru Hetafea do tog momenta.

Domaćin je igrao kao Atletiko. Grizao je, bio maksimalno agresivan u defanzivi, vrlo disciplinovan. Imao je i sjajnog čuvara mreže Davida Soriju.

Atletiko je imao inicijativu, ali se prosto videlo da visi. Međutim, nisu odustajali gosti u sudaru sa timom koji se još nije pomerio sa mrtve tačke i koji je jednog od favorita prvenstva dočekao sa nizom od pet poraza.

Morao je da menja Dijego Simeone i ubacio u igru Rodriga De Pola. Pritisak Jorgandžija je postao još jači, ali moglo je sve da bude drugačije da Alenja nije dobio crveni karton. Sa igračem manje u polju Hetafe je morao da sedne u krilo golmanu Soriji i čeka kaznu. Milovala je sreća domaćina i situaciji kada je Suarez pogodio prečku, ali je u naredne dve situacije Urugvajac bio nepogrešiv.

U 78. minutu je izbegao ofsajd zamku i iskoristio centaršut Hermosa. Bio je to uvod u totalnu inicijativu Atletika. Naplaćena je u 90. minutu. Tada je centrirao Vrsaljko, na drugoj stativi se poklonio Suarez za totalni preokret.

