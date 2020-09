Znaju čitaoci MOZZART Sporta da se naslađuju u komentarima izrazom „karma je čudo“. Izgleda da je stigla i Luisa Suareza. Bar kad je način rastanka sa Barselonom u pitanju. Pre šest leta je kukao, štrajkovao, odbijao da trenira u nameri da primora upravu Liverpula da ga proda, a sad kad nije sam želeo da napušta Nou Kamp praktično je oteran. Možda su neke kosmičke sile sve izravnale, vratile Urugvajcu zbog načina na koji je napustio Enfild, a može biti da je Ronald Kuman procenio da je stvarno za staro gvožće.

Ne mislim tako Dijego Simeone, doveo ga je u Atletiko, ali pre nego što počne mandat u Madridu, iskusni napadač i sam priznaje kako mu se na neki način sve vratilo. Otud, pomirljivi tonovo na rastanku sa Kataloncima.

„Kao što klub mora da izađe u susret igraču kad ovaj želi da ga promeni sredinu, tako je normalno i da fudbaler prihvati ideju čelnika da na njega ne računaju. Teško je, ovo su retki trenuci, ali moram da ih prihvatim, dešavaju se u fudbalu“, sleže ramenima El Pistolero na emitivnoj oproštajnoj konkrenciji za medije, gde je nekoliko puta i zaplakao.

O doskoršanjem nadređenom Đozepu Mariji Bartomeuu nije govorio. O Ronaldu Kumanu, koji mu je saopštio da je slobodan u izboru nove sredine jeste. Umereno.

„Prihvatam sve što mi je trener rekao. Njegov poziv me nije zatekao posle svega što sam pročitao u medijima. U tom trenutku bio sam vezan ugovorom, bio u obavezi da treniram. Rekao sam da me poštuju kako bismo pronašli rešenje, a nije bio problem da u međuvremenu vežbam sa ekipom kako bih spreman dočekao početak prvenstva. Odlazim kako odlazim. Nastaviću da se takmičim, samo što sad imam druge ciljeve. U konkretnom slučaju, trener nije računao na mene, ali sam svakako ispunio očekivanja namenjena centarforu Barselone“.

Kaže da mu smeta način na koji je predstavlje u javnosti poslednjih sedmica, da nije zaslužio loš tretman posle 198 pogodaka za Blaugranu.

„Bilo je ovo ludih mesec dana. Desilo su se neke nezamislive stavri. Bilo je izmišljotina, detalja koji su procurili na nedostojan način. Moramo se kloniti toga. Sad je vreme da se kaže kako sam bio ponosan na sve godine u Barsi. Vreme je da promenim čim i otvorim novo poglavlje u karijeri, pritom ostanem zahvalan dosadašnjem klubu. Bez prigovora. Danas se opraštam i znam da mnogi nisu srećni zbog ovog čina. Želim da me pamte po brojevima i istorijskim trenucima . Ako klub i igrač procene da su stigli do tačke u kojoj više ne mogu da sarađuju onda je prirodno da se takvo stanje prihvati“.

Luis Suarez

Sa Barsleonom je osvojio po četiri titule i kupa, jedan pehar FIFA svetskog prvaka, jedan UEFA Superkupa i (samo) jednu Ligu šampiona. Samo, jer je utisak da su Katalonci morali više, a ispadali su na brutalan način od Atletika, Rome, Liverpula, da bi nedavno pretrpeli katastrofu od Bajerna.

„Veoma sam samokritičan. Moram da budem, ako uzmemo u obzir greške napravljene u Ligi šampiona. Moramo da naučimo kako da se nosimo sa nezadovoljstvom javnosti, profesionalnci to rade. Sebe ne mogu ni za šta da krivim, igrao sam i kad sam bio povređen, to mora da se ceni. S te strane odlazim ponosan, kao i na činjenicu da sam treći strelac u istoriji kluba. Zauvek ću biti zahvalan svima koji su me podržavali. Bilo je i teških trenutaka, navijači su i tad bili uz mene“.

Mesto u navijačkim srcima je osigurao.

„Hvala publici na svoj ljubavi koju mi je dala, znam da će nastaviti da me podržava. Hvala i zaposlenima u klubu koji su radili danonoćno za nas igrače. Želim da svi znaju da su dobili još jednog „kulea“ (žargonski naziv za navijače Barselone). Dolazak u ovaj klub je predstavljao ostvarenje sna. Nisam mogao ni da zamislim kakve ću brojke ostvariti. U Barseloni uvek morate da budete na maksimumu. Moram da budem ponosoan, jer sam trajao ovoliko. Odlazim ponosan i ostvaren. Ovde sam doživeo trenutke kojih ću se sećati ceo život. Bilo je komplikovanih momenata, zadržaću ih za sebe. Došao sam da bih osvojio Ligu šampiona, Primeru i da bih igrao sa najboljim na svetu koje sam do tada uzimao samo na Soniju“.

Barselona mora dalje. Sa velikim rezovima, jer se oprostila i od trenera Kikea Setijena, Rakitića, Vidala, Artura, Semeda, Vagea, a očekuje se rasterećenje kadra u vidu odlazaka Todiboa i Umtitija.

„Na treninzima je primetno da ekipa funcioniše sa više želje. Ima dosta mladih igrača koji će sigurno doprineti boljim rezultatima. I ranije je nagovešteno kako će ove sezone biti više varijanti, više rotacija, mogućnosti da talenti dobiju šansu. Nadam se da će je iskoristiti“.

Iskoristiće i Luis Suarez šanse koju mu budu spremali na stadionu „Vanda Metrpolitano“. Jasno, neće ih imati u izobilju kao na Nou Kampu, ali čovek koji je postigao 467 golova u profesionalnom fudbalu, jednostavno,, ne zna da omane.

„Kad mi je Barsa saopštila da ne mene ne računa, stavila me je na transfer listu i odmah su počeli da me zovu sa svih strana. Želeo sam da pronađem ekipu sposobnu da se na najvišem nivou takmiči sa Barselonom i Realom. Razgovarao sam sa Dijegom Godinom i Antoanom Grizmanom, rekli su mi da odlazim u takmičarsku ekipu, spremnu da se bori za titulu“, najavio je Urugvajac dvogodišnju epizodu u Atletiku.

