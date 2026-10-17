Subota u Seriji A: Inter bez Lautara, Roma bez pola tima

Sjajan meč gledali smo na otvaranju sedmog kola Serije A, u kojem je Frozinone savladao Sasuolo sa 4:2, a runda se nastavlja mečevima timova koji nastupaju u Ligi šampiona. Inter ide na noge Bolonji, Napoli Veneciji, a Roma će, posle ugošćavanja Žozea Murinja , primiti u goste još jednu legendu kluba, Danijelea De Rosija . Sva tri velikana suočavaju se sa ozbiljnim brojem povređenih igrača, među kojima je dobar deo startera, od Lautara Martineza u Interu do Konea, Svilara i Dibale u Romi.

BOLONJA – INTER (18.00)

Bolonja je u poslednjih pet godina znala često da zagorča život Interu, nekad je zaustavila niz pobeda Nerazura, a dva puta je direktno skinula Skudeto sa grudi igrača milanskog kluba. Uostalom, činjenica da je Bolonja u periodu Interove dominacije u italijanskom prvenstvu ostvarila potpuno uravnotežen skor (tri pobede, tri remija i tri poraza) dovoljno govori o njenoj sposobnosti da bude kobna po Nerazure. Promena na klupi Bolonje, Paladino je zamenio Tedeska, već je dala pozitivne rezultate prošle nedelje, kada je tim iz Emilije ostvario prvu pobedu u prvenstvu protiv Lečea na stadionu Via del Mare. U prethodna tri nastupa pred svojom publikom Bolonja je ostvarila dva remija i poraz (od Lacija u prvom kolu). Činilo se da je Inter u velikom zaletu, pogotovo nakon lake pobede nad Parmom prošlog vikenda. Poraz od Briža u Ligi šampiona i povreda Lautara Martineza ozbiljno su uzdrmali samopouzdanje igrača Kristijana Kivua i večerašnji duel nosi specifičnu težinu. Stadion Dal'Ara biće ispunjen do poslednjeg mesta i jedina okolnost koja kvari dobro raspoloženje u Kasteldeboleu jeste povreda Orsolinija, tim pre što je krilni napadač, po pravilu, protiv Intera pružao svoje najbolje partije. U timu Intera doći će do nekoliko promena jer su, osim Lautara, na spisku povređenih i dalje Stons, Džons i Pavar. Kivu ima nekoliko problema koje mora da reši, počev od toga da li da insistira na golmanu Pepu Martinezu uprkos prevelikom broju početničkih grešaka na startu sezone. Isto važi i za Akanđija u ulozi centralnog, dominantnog defanzivca. Pod znakom pitanja je i kompletan vezni red, a isto važi i za napad, odnosno za to kako će Kivu rotirati trojicu napadača imajući u vidu da se igra svaka tri dana.

Novinu bi trebalo da predstavlja povratak Luisa Enrikea u startnu postavu. Naime, Inter je u prvih osam utakmica u Ligi šampiona i Seriji A primio čak 14 golova, gotovo dva po meču, a kao jedan od razloga navodi se činjenica da Dijuf i Dimarko na bokovima nisu pružali dovoljnu zaštitu, što je posledično „razvlačilo“ i činilo poroznom poslednju liniju odbrane. Interesantno je da bi Mateo Darmjan trebalo da debituje pred publikom u Bolonji večeras. Iskusni defanzivac je do pre nekoliko meseci nosio dres Intera. BOLONJA 3-4-2-1: Pesina – Darmjan, Kazale, Teat – Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda – Bernardeski, Kambijagi – Pikoli. INTER 3-5-2: Martinez (Provedel) – Akanđi, Bisek, Bastoni – Luis Enrike, Barela (Sučić), Žjelinski (Čalhanoglu), Mhitarjan (Sučić), Karlos Augusto (Dimarko) – Pio Espozito, Tiram (Boni). ROMA – ĐENOVA (20.45)