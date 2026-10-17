Subota u Seriji A: Inter bez Lautara, Roma bez pola tima
Vreme čitanja: 6min | sub. 17.10.26. | 13:35
Na današnjem programu tri kluba koja predstavljaju Italiju u Ligi šampiona
/Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima/
Sjajan meč gledali smo na otvaranju sedmog kola Serije A, u kojem je Frozinone savladao Sasuolo sa 4:2, a runda se nastavlja mečevima timova koji nastupaju u Ligi šampiona. Inter ide na noge Bolonji, Napoli Veneciji, a Roma će, posle ugošćavanja Žozea Murinja, primiti u goste još jednu legendu kluba, Danijelea De Rosija. Sva tri velikana suočavaju se sa ozbiljnim brojem povređenih igrača, među kojima je dobar deo startera, od Lautara Martineza u Interu do Konea, Svilara i Dibale u Romi.
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BOLONJA – INTER (18.00)
Bolonja je u poslednjih pet godina znala često da zagorča život Interu, nekad je zaustavila niz pobeda Nerazura, a dva puta je direktno skinula Skudeto sa grudi igrača milanskog kluba. Uostalom, činjenica da je Bolonja u periodu Interove dominacije u italijanskom prvenstvu ostvarila potpuno uravnotežen skor (tri pobede, tri remija i tri poraza) dovoljno govori o njenoj sposobnosti da bude kobna po Nerazure.
Promena na klupi Bolonje, Paladino je zamenio Tedeska, već je dala pozitivne rezultate prošle nedelje, kada je tim iz Emilije ostvario prvu pobedu u prvenstvu protiv Lečea na stadionu Via del Mare. U prethodna tri nastupa pred svojom publikom Bolonja je ostvarila dva remija i poraz (od Lacija u prvom kolu).
Činilo se da je Inter u velikom zaletu, pogotovo nakon lake pobede nad Parmom prošlog vikenda. Poraz od Briža u Ligi šampiona i povreda Lautara Martineza ozbiljno su uzdrmali samopouzdanje igrača Kristijana Kivua i večerašnji duel nosi specifičnu težinu.
Stadion Dal'Ara biće ispunjen do poslednjeg mesta i jedina okolnost koja kvari dobro raspoloženje u Kasteldeboleu jeste povreda Orsolinija, tim pre što je krilni napadač, po pravilu, protiv Intera pružao svoje najbolje partije.
U timu Intera doći će do nekoliko promena jer su, osim Lautara, na spisku povređenih i dalje Stons, Džons i Pavar. Kivu ima nekoliko problema koje mora da reši, počev od toga da li da insistira na golmanu Pepu Martinezu uprkos prevelikom broju početničkih grešaka na startu sezone. Isto važi i za Akanđija u ulozi centralnog, dominantnog defanzivca. Pod znakom pitanja je i kompletan vezni red, a isto važi i za napad, odnosno za to kako će Kivu rotirati trojicu napadača imajući u vidu da se igra svaka tri dana.
Novinu bi trebalo da predstavlja povratak Luisa Enrikea u startnu postavu. Naime, Inter je u prvih osam utakmica u Ligi šampiona i Seriji A primio čak 14 golova, gotovo dva po meču, a kao jedan od razloga navodi se činjenica da Dijuf i Dimarko na bokovima nisu pružali dovoljnu zaštitu, što je posledično „razvlačilo“ i činilo poroznom poslednju liniju odbrane.
Interesantno je da bi Mateo Darmjan trebalo da debituje pred publikom u Bolonji večeras. Iskusni defanzivac je do pre nekoliko meseci nosio dres Intera.
BOLONJA 3-4-2-1: Pesina – Darmjan, Kazale, Teat – Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda – Bernardeski, Kambijagi – Pikoli.
INTER 3-5-2: Martinez (Provedel) – Akanđi, Bisek, Bastoni – Luis Enrike, Barela (Sučić), Žjelinski (Čalhanoglu), Mhitarjan (Sučić), Karlos Augusto (Dimarko) – Pio Espozito, Tiram (Boni).
ROMA – ĐENOVA (20.45)
Roma nije samo izgubila bodove u Ligi šampiona protiv Real Madrida već je ostala i bez dvojice ključnih igrača, Konea i Dibale. Povrede Francuza i Argentinca padaju još teže jer su van stroja već Svilar i Kristante, a Malen, zbog crvenog kartona protiv Koma, mora da gleda utakmicu sa Đenovom sa tribina. Ipak, da budemo fer, i Đenova je doputovala u Rim bez nekoliko prvotimaca, od Koloba i Ehizibuea do Venturina, Nuredina i Soa.
Generalno, Svilar, Kristante i Kone neće toliko nedostajati Romi večeras koliko za sedam dana, kada će ukrstiti koplja sa Napolijem na „Maradoni“, a dobra vest je da bi Dibala trebalo da bude spreman za duel sa Alegrijevim timom.
Ali, po onoj narodnoj, dok jednom ne smrkne, drugome ne svane, De Ron i Pizili u veznoj liniji, a Mora, Kastro i Sule u napadu imaće jedinstvenu priliku da se razmahnu i pokažu da je vredelo potrošiti 120 miliona evra (toliko su koštali transferi dvojice Argentinaca i Portugalca). Čuvara mreže Golinija namerno nismo pomenuli jer je jaz u kvalitetu između italijanskog golmana i Svilara toliko veliki da je mnogo primerenije pričati o nužnoj zameni, a ne o adekvatnoj ili obećavajućoj alternativi.
Roma je izgubila samo jednom od Đenove na Olimpiku u poslednjih 40 mečeva. Bilo je to davne 1990. godine, dok bi tračak nade za goste mogao da bude trijumf u poslednjem okršaju na Marasiju prošlog proleća.
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Dva tima imala su dijametralno suprotan početak prvenstva. Istini za volju, Roma je usporila u poslednja dva kola, ubeleživši dva remija, ali ako se zna da su protivnici bili Inter i Komo, pomenuta dva boda nisu za potcenjivanje. Na drugoj strani, Đenova je ostvarila prvu pobedu tek prošlog vikenda, nad Fjorentinom.
Crnogorski reprezentativac Milutin Osmajić već je postao idol navijača Đenove, budući da je dao tri gola na prvih pet nastupa u dresu Grifonea. Četiri ili više golova na prvih šest utakmica sa grbom Đenove dali su samo Milito, Borijelo i Pjontek.
ROMA 3-4-2-1: Golini – Balerdi, Endika, Ermoso – Luli, De Ron, Pizili, Vesli – Sule, Mora – Kastro.
ĐENOVA 4-4-1-1: Bejlo – Zabeli, Markandeli, Ostigard, Vaskez – Vijafe, Frendrup, Traore, Elertson – Mesijas – Osmajić.
VENECIJA – NAPOLI (15.00)
Venecija dočekuje Napoli sa novim trenerom, Davideom Nikolom. Specijalista za spasavanje prvoligaškog statusa preuzeo je Lagunare nakon šest uzastopnih poraza sa Stropom na klupi. Ruku na srce, Venecija je prikazala mnogo bolji fudbal nego što bi se dalo naslutiti po poziciji na tabeli.
Napoli stiže u Lagunu nakon teškog poraza od Viljareala u Ligi šampiona i, budući da već ima zaostatak od šest bodova za vodećim timovima u Seriji A, nema prava na još jednu grešku.
U Veneciji se uzdaju da bi i ovog popodneva moglo da se potvrdi pravilo da promena trenera, barem na prvom meču, ima veoma pozitivan efekat na tim, dok se u Napulju oslanjaju na činjenicu da Azuri ne gube mečeve protiv novajlija u Seriji A (nalaze se u seriji od sedam pobeda), a protiv Venecije nisu primili gol na prethodnih sedam duela.
Trener Napolija, Maks Alegri, umanjio je razmere verbalnog sukoba sa Kevinom De Brujneom, koji je, po njegovim rečima, bio posledica nesporazuma. Alegri ne govori najbolje engleski, a Belgijanac još nije naučio italijanski.
Inače, Alegri je najavio rotaciju fudbalera imajući u vidu da ih u utorak čeka presudni meč u Ligi šampiona protiv Bodo Glimta. Hojlund i De Brujne trebalo bi da budu pošteđeni barem na startu meča. Na gol se vraća Aleks Meret.
Nikola neće mnogo menjati sastav Venecije i Filip Stanković ostaje prvi golman Lagunara.
Oba tima imaju niz povređenih igrača, ali je Venecija u goroj poziciji. Nikola ne može da računa na šestoricu igrača: Belu-Kočapa, Franjića, Buzija, Adorantea, Šverka i Koreju. Na drugoj strani, Alegriju se vraća dobar deo igrača, uključujući i Angisu. Praktično, van stroja su ostali samo Bonđorno, Vegara, Favasuli i Neres.
VENECIJA 3-5-2: Stanković – Moreno, Huan Žesus, Halhal – Ino, Kike Perez, Bašić, Som, Sagrado – Jeboa, Adams.
NAPOLI 3-4-2-1: Meret – Beukema, Rahmani, Badijašil – Di Lorenco, Gilmur, Lobotka, Spinacola – Žovane, Mektomini – Luka.
SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
15.00: (4,80) Venecija (4,00) Napoli (1,67) - MOZZART RELAX
18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX
20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama