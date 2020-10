Sudbina meša karte, Everton i Liverpul igraju. Derbi Mersisajda dugo je bio bitka u kojoj je Liverpul dokazivao autoritet nad svojim komšijom. Na poslednja 22 susreta sa Evertonom je bez poraza, međutim ove sezone stvari bi mogle da budu drugačije. Karamele bi mogle da budu gorke. Posle ravno 10 godina.

Karlo Ančeloti, Hames Rodrigez, Dominik Kalvert-Luin i kompanija "lete" plavim delom grada. Na vrhu su Premijer lige, a pobedili su i na svih sedam utakmica u raznim takmičenjima, upisavši se tako u klupske almanahe kao generacija koja je ostvarila najbolji start sezone u prethodnih 125 godina. Sa druge strane, branilac titule stiže na Gudison Park posle ponižavajućeg poraza u Birmingemu od Aston Vile 2:7 i moglo bi da se desi da baš na desetogodišnjicu od poslednjeg neuspeha protiv Karamela ponovo dobije šamar.

Sudbina će reći svoje, ali danas je taj dan, onaj koji pre jedne decenije nije prijao Crvenima. Ujedno, i dan kada je Jirgen Klop - tvorac modernog Liverpula koji je najzad, posle 30 godina, vratio nacionalnu krunu na Enfild - debitovao na kormilu Redsa pre pet leta.

Pre ravno 10 godina raspoloženje je u oba mersejsajdska kluba bilo veoma različito. Ako danas možemo da konstatujemo da je debakl Liverpula u prošloj rundi, najprostije rečeno, neočekivan, tog oktobra 2010. poraz nije predstavljao iznenađenje ni za jednu stranu. Pred početak meča Everton i Liverpul nalazili su se među četiri najslabije plasirana tima lige, pošto su izgubili tri od uvodnih sedam ligaških susreta. Crveni su bili ti koji su pretrpeli najveću krizu, pored toga što su boravili u zoni ispadanja, naizgled su ratovali sami sa sobom. Tada ih niko nije proglašavao za najbolji tim na svetu, a najmanje njihove pristalice.

Ulazeći u derbi na Gudisonu, Liverpul je imao najlošiji start sezone od 1953. Ne samo da je u prethodnom meču poražen kod kuće od Blekpula, već je u potpunosti nadigran i posledično tome - izviždan. Nije ni čudo što je Everton video svoje šanse. Vidi ih i danas, pred 203. prvenstveni dvoboboj, kada će pristalice Karamela prizivati duhove Tima Kejhila i Mikela Artete, krojače tog trijumfa.

Za promenu, Everton u duel ulazi sa čelne pozicije. Iako je i dalje čudno videti derbi Mersisajda bez navijača, još je ređe da se jedan održi sa Karamelama na vrhu tabele. Naročito u eri Premijer lige, kada je tim sa Gudisona retko postavljao tempo. Ove sezone Everton je već proveo više vremena na prvom mestu (16 dana) nego ukupno tokom prethodnih 28 godina (osam dana). Pobeda ili nerešen rezultat protiv najvećeg rivala produžili bi šepurenje na vrhu. Ipak, pozicija lidera takmičenja nije se često pokazala korisnom za Everton u prošlosti. Bili su Plavi iznad Liverpula na tabeli u 13 od 56 derbija Premijer lige, ali su samo četiri od njih dobili.

Bilo kako bilo, Everton blista pod palicom trofejnog Karla Ančelotija. Italijan je doneo klasu. Bukvalno.

"Ono što mislim o Karlu Ančelotiju nikada nije bila tajna. Mislim da ne mogu da ga poštujem više nego što je to slučaj. On je divno ljudsko biće. Kada sam čuo da će potpisati za Everton, pomislio sam: 'Uh, još jedan snažan izazivač u redu'. Letos je odradio savršen posao. Pronašao je baš igrače koji su mu nedostajali kako bi poboljšao već prilično dobar fudbalski tim", istakao je Jirgen Klop.

Tim Kejhil matirao je Pepea Reinu pre 10 godina (©Reuters)

Ančeloti je nasledio Marka Silvu na mestu šefa Evertona, sa titulama prvaka u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj i Engleskoj kraj svog imena. Baš kao i tri Lige šampiona. Everton, 12. u Premijer ligi prošle sezone nije završio više od sedmog mesta od sezone 2013/14. Nakon što je ovog leta ojačao vezni red i navalu potpisivanjem Hamesa Rodrigeza, Alana i Abdulajea Dukurea, ekipa ne zna za neuspeh. Postigla je 24 gola, a novopečeni 23-godišnji napadač Engleske Kalvert-Luin umrežio ih je devet, uključujući dva het-trika.

"Zaista sam očekivao da će Kalvert-Luin da napravi velike korake u narednih nekoliko godina i to je i učinio. Ima sve što vam treba u vrhunskom napadaču: veličina, pokretljivost, brzina, želja, tehnički zaista, zaista dobar, u vazduhu, igra glavom, obe noge. A sada sve to funkcioniše u Evertonu. Ima vrhunske asove uz sebe poptu Hamesa i Rišarlisona. Dakle, to je zaista, zaista dobar tim i poslednja linija deluje bolje, jer je u dobrom timu lakše braniti. To je ono što vidite kada gledate Everton, tako da će to biti zaista zanimljiva utakmica", ocenio je kormilar Liverpula.

Iako je atmosfera na terenu uvek žestoka, dva šefa dele poštovanje. Ančeloti je uzvratio kolegi.

"Jirgen je fantastičan čovek, donosi mi energiju kad sam u njegovom društvu. Veoma ga poštujem i čast mi je što me smatra prijateljem. Ipak, sledi nam derbi. Dobro je da vidimo gde smo u odnosu na jedan od najboljih timova u zemlji. Dobar test za nas", istakao je Ančeloti.

Liverpul će se truditi da se iskupi od poraza 2:7 na gostovanju Aston Vili pre međunarodne pauze.

"Ne moramo da razmišljamo šta se dogodilo u njihovoj poslednjoj utakmici protiv Aston Vile. Liverpul je kao i obično fantastična ekipa koja igra sa puno intenziteta i kvaliteta", ocenio je popularni Karleto.

Što se tiče kadrovske situacije, očekuje se da će se defanzivci Evertona Jeri Mina i Lukas Dinj na vreme oporaviti od lakših povreda zadobijenih na međunarodnim obavezama. Kolman, Alan i Andre Gomes su se vratili na trening ove nedelje i o njima se razmišlja. Sa druge strane, Liverpul je i dalje bez prvog Alisona, tako da će Adrijan ponovo biti među stativama. Sadio Mane i Tijago Alkantara treba da se vrate nakon samoizolacije zbog pozitivnih testova na koronavirus, dok se Žoel Matip vratio na trening.

Naposletku, kompleks je tu - nema dileme - ali i rešenost Karamela da se „izleče“. A, 17. oktobar im budi lepa sećanja...

