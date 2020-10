Ceo svet je opet zahvatila panika zbog širenja virusa korona. Sport je opet u opasnosti, lopta bi mogla opet da prestane da se kotrlja. Neće valjda.. Dolazi nam Liga šampiona i Liga Evrope, debi Crvene zvezde u grupnoj fazi drugog po rangu evropskog takmičenje. Pre toga, pakleni vikend. Sve derbi do derbija ili da budemo precizniji dueli gradskih rivala su u prvom planu u subotu i nedelju.

Prvog dana vikenda posle ručka, ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu imaće slatke muke. Od 13.30 epicentri će biti u Liverpulu i Glazgovu. Poslednjih godina dueli Evertona i Livepula nisu bili toliko zanimljivi, ali u ovoj sezoni Premijer lige Karamele su se razgoropadile, prete da naprave novi poredak na Ostrvu. Prštaće na Gudisonu. U isto vreme igra se i najstariji derbi na svetu, Seltik – Rendžers. U Škotskoj je bilo dosadno prethodnih devet godina. Zeleno-beli su bili dominantni, velikan sa Ajbroksa je bankrotirao, igrao u nižim ligama, pa se izdigao poput Feniksa iz pepela. Legenda Liverpula Stiven Džerard je prošle sezone samo zapretio gradskom rivalu, a ove je spreman da skine Seltik s trona.

Detalj sa prošlog Old Firma (©Reuters)

Većina gledalaca kraj malih ekrana pratiće meč na Gudisonu. Ne mogu škotski velikani kvalitetom da se mere sa timovima iz Liverpula. Nećemo na Seltik parku da vidimo takve majstore kao što su Salah, Firmino, Rišarlison, Hames Rodrigez, ali ima nešto i do tradicije, a Old Firm se onda ne propušta. Rivalstvo traje od 28. maja 1888. godine. To je više od igre u bici za Glazgov. Mržnja, verske razlike, da li Škotska treba da bude nezavisna ili deo Ujedinjenog Kraljevstva, sve to razdvaja navijače Seltika i Rendžersa.

S druge strane, za derbi Liverpula se kaže da je "prijateljski". Nema velike razlike. Skauzeri su deca radničke klase, jedni navijaju za Liverpul, drugi za Everton, nije retko da dva rođena brata navijaju za različite gradske rivale. Redsima je mrski neprijatelj Mančester Junajted. U Škotskoj je to drugačije, naboj je veći, živi se za skalp ljutog rivala.

Četu Jirgena Klopa još peče šamarčina u Birmingenu protiv Aston Vile u prošlom kolu. Sedam golova su Redsi primili, a Karamele predvođene Karlom Ančelotijem igraju fantastično, imaju sve četiri pobede i lideri su šampionata Engleske.

Seltik i Liverpul su navikli navijače na uspehe poslednjih godina, favoriti su, ali su Everton i Rendžers gladni pobeda, željni da konačno postanu gazde u gradu. U slučaju Liverpula to ne mora da znači da će biti najbolji u Engleskoj, dok je vladar Glazgova najbolji u Škotskoj.

Taman što su utisci slegli posle dva duela u Livepruli i Glazgovu sledi rat za Milano. Ko je gazda u gradu mode? Derbi Dela Madonina, duel Intera i Milana, igra se u subotu od 18 časova na stadionu Đuzepe Meaca. Za današnji duel mogli bismo da promenimo naziv i da se zove Derbi dela Korona. Oba tima imaju mnogo problema sa zaraženim od virusa koji preti čovečanstvu.

Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović (©Reuters)

Uoči gradskog derbija, trener Intera Antonio Konte ne može da računa na šestoricu igrača. A neki su mu vrlo bitni. Štoperi Škrinijar i Bastoni su starteri, vezista Galajardini i bek Jang u rotaciji, a jedino se neće osetiti odsustvo rezervnog golmana Radua i Najngolana koji nije ni planiran za ovu sezonu ali je silom prilika ostao u klubu. Dodajmo tu da je vezista Stefano Sensi suspendovan zbog kartona i jasno je u kakvim je problemima trener Intera pred derbi.

Takođe, neki od Interovih bitnih igrača će doći umorni posle reprezentativnih obaveza . Pogotovo oni iz Južne Amerike poput Lautara Martineza, Artura Vidala i Aleksisa Sančeza. Odradiće tek trening ili dva pre derbija.

Interova sreća je da ima dužu klupu od objektivno slabijeg gradskog rivala. I u Milanov tim se uselila korona, ali nije nanela toliko štete. Van stroja zbog virusa su rezerevni štoperi Gabija i Duarte, a najbitnije je da se oporavio Zlatan Ibrahimović bez kojeg je Milan ostvario sve pobede u poslednja dva kola, ali se osetilo da Ibrakadabra nedostaje u špicu. Najveći hendikep za Rosonere je odsustvo povređenog Anta Rebića, ali dobre vesti su da su se oporavili kapiten Romanjoli i desni bek Konti. Trener Pioli ima skoro sve bitne igrače na raspolaganju osim Rebića.

Inter i Milan godinama gledaju u leđa Juventusu, devetostrukom uzastopnom šampionu Italije. Nerazuri su poslednjih godina bolji od Rosonera, koji su ove sezone najavili da bi mogli opet da igraju važnu ulogu u Seriji A. Ali, prvo mora da se sruši gradski rival. I ovaj deul, kao i dva na Ostvu biće bez pristustva gledalaca, ali će desetine miliona biće kraj malih ekrana.

U nedelju (17.00) je srpska svetkovina, 163. večtiti derbi u Humskoj, duel Partizana i Crvene zvezde. Crno-beli imaju imperativ pobede, već kaskaju osam bodova za ljutim rivalom. Aleksandar Stanojević je u prvom mandatu kao trener Partizana bio veoma uspešan protiv Zvezde, sada je njegov tim u podređenom položaju kada je pogled na tabelu u pitanju. Crveno-beli imaju osam bodova više, ali u komšiluk odlaze bez dvojice najkreativnijih vezista, Gelora Kange i Mirka Ivanića. Obojica imaju koronu. Partizan je ostao bez Umara Sadika, u smiraj prelaznog roka su dovedene brojne novajlije (Jojić, Obradović, Holender, Marković).

Zvezda nije zatresla mrežu Vladimira Stojkovića već četiri vezana meča (dva u prvenstvu). Prošle sezone oba puta su crveno-beli poklekli u Humskoj (2:0 u Superligi i 1:0 u polufinalu Kupa Srbije). Dejan Stanković još čeka na prvi gol svojih izabranika. Tresao je mrežu ljutog rivala s krajem devedesetih godina prošlog veka.

Oni zagriženi navijači oba tima kažu: „Da pobedimo, pa bilo kako“. Oni neutralnij kažu: „Da gledmao bar fudbal, a ne antipropagandu kao prethodnih godina“. Neće biti navijača u Humskoj, ali groznica najveće utakmice u Srbiji polako trese Grobare i Delije.

U nedelju (15.30) igra se i moskovski derbi, CSKA – Dinamo. Armija protiv policije, ko je moćniji? Armejci su imali više uspeha poslednjih godina. Za kladioce su posebni zanimljivi Policajci. Na svih 10 mečeva ove sezone u Premijer ligi Rusije dolazio je tip 0-2. Kontraši će možda da odigraju baš sad 3+, po onoj čuvenoj "mora“.

Totenhem i Vest Hem će u nedelju (17.30) da igraju mali londonski derbi, u Roterdamu će snage da odmere gradski rivali Fajenord i Sparta (12.15)...

Uzbudljiv vikend je pred nama. Spremite se, polećemo!