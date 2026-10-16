Svanulo i Petru Ratkovu: Srbin upisao asistenciju za Levante
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 23:28
Doskorašnji špic Lacija odigrao bitnu ulogu u remiju protiv Deportiva - 1:1
Mogla bi Španija da prija Petru Ratkovu. Polako Srbin dobija veću minutažu u Levanteu i sve je bolje koristi. Imao je dobrih trenutaka u prethodnoj utakmici protiv Sevilje, a ove večeri je bio još produktivniji u remiju Levantea na gostovanju Deportivu iz La Korunje (1:1).
Srbin je ušao u igru u 69. minutu i odmah je stavio odbranu domaćina na velike muke. Imao je jedan dobar pokušaj glavom, ali je ključan momenat došao desetak minuta kasnije. Nekadašnji igrač TSC-a idealno je proigrao Danijela Rekuenu, a vezista gostiju je uspeo da izjednači rezultat.
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Bio je blizu Deportivo da dođe do sva tri boda. Poveo je preko Bila Nsonga, u većem delu utakmice bio bolji tim, ali nije mogao da izdrži do kraja. Kao i u mnogo mečeva pre ovog, odbrana je bila slaba tačka tima sa RIjazora. Tu slabost iskoristio je Petar Ratkov da upiše asistenciju i tako dodatno podigne samopouzdanje i nametne se kao mogući prvi izbor u špicu za naredne mečeve.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
14.00: (5,30) Espanjol (3,60) Atletiko Madrid (1,70) MOZZART RELAX
16.15: (1,47) Viljereal (4,40) Elče (6,75) MOZZART RELAX
18.30: (5,80) Betis (5,40) Barselona (1,48) MOZZART RELAX
21.00: (3,30) Valensija (3,30) Atletik Bilbao (2,25) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX
16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX
18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama