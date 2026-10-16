Svanulo i Petru Ratkovu: Srbin upisao asistenciju za Levante

Mogla bi Španija da prija Petru Ratkovu. Polako Srbin dobija veću minutažu u Levanteu i sve je bolje koristi. Imao je dobrih trenutaka u prethodnoj utakmici protiv Sevilje, a ove večeri je bio još produktivniji u remiju Levantea na gostovanju Deportivu iz La Korunje (1:1).

Srbin je ušao u igru u 69. minutu i odmah je stavio odbranu domaćina na velike muke. Imao je jedan dobar pokušaj glavom, ali je ključan momenat došao desetak minuta kasnije. Nekadašnji igrač TSC-a idealno je proigrao Danijela Rekuenu, a vezista gostiju je uspeo da izjednači rezultat.