Prošlo je samo godinu dana, ali kao da nije prošao ni dan. Nemanja Miletić je ponovo u Partizanu i ponovo će nositi svoj stari broj - 73. Pregovori su bili kompletirani još sinoć, povratnik u Humsku je stavio zvanični paraf ovog jutra, dok će to isto u toku sutrašnjeg dana učiniti i Kvinsi Menig. Najvažnija stvar za klub iz Humske je to što će Partizan biti u mogućnosti da ih na vreme prijavi na listu UEFA za mečeve grupne faze Lige konferencija.

Miletić je crno-bele napustio prošlog leta i prešao u saudijski Al Raed za obeštećenje od 550.000 evra, ali se snažni defanzivac nedavno rastao sa tamošnjim klubom, pošto je Besnik Hasi otišao iz kluba, a Pablo Maniš srpskog igrača nije video kao deo svoje ekipe za narednu sezonu.

"Presrećan sam, čak mislim i srećniji nego prvi put. Sve se desilo slučajno, ali, izgleda, sudbinski. Partizan se pojavio dok sam čekao druge ponude, a imao sam Kipar, Tursku, Rusiju, Mađarsku… Iskreno, nisam baš nešto bio njima oduševljen, iako su bili u pitanju dobri klubovi. Čuo sam se potom sa šefom Stanojevićem i tako je sve krenulo", rekao je Miletić.

Aleksandar Stanojević je aminovao Miletićev povratak, s obzirom da na štoperskim pozicijama ima Igora Vujačića i novajliju Sinišu Saničanina, a da je veteran Bojan Ostojić praktično jedina njihova alternativa. Pored toga, snažnom defanzivcu iz Kosovske Mitrovice neće biti potrebna nikakva vrsta adaptacije, pošto savršeno poznaje dešavanja u klubu i na koji način se funkcioniše u Humskoj.

"Bio sam standardan, igrao sam i Kup i sve je zaista išlo dobro. Pre dva meseca je trebalo da produžim ugovor, međutim, tamo nikada ne znate kada nešto može da se promeni, budući da glavnu reč ima predsednik kluba, a na trener. Sada menjaju odnos prema strancima, ne samo prema meni, već i drugima, i bez obzira na to što me je hteo trener, ponudili su mi sporazumni raskid uz isplatu do kraja ugovora i dobijanje statusa slobodnog igrača", dodao je odlični defanzivac.

Olakšavajuću činjenicu trebalo bi da mu predstavlja to što će ovog puta igrati na štoperskoj poziciji, koja mu je prirodnija, za razliku od prethodnog mandata, kada je najčešće igrao na desnom boku.

Posao Miletićevog povratka u crno-beli tabor realizovao je menadžer Bojan Ostojić Pančo s kojim Miletić uspešno sarađuje godinama unazad.