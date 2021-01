Ovog meseca dobijamo novog vladara Južne Amerike. Titula šampiona Kopa Libertadores ide u Brazil ili Argentinu, tačnije u Sao Paulo ili Buenos Ajres. Oni koji više vole Gaučose sanjaju o novom Superklasiku, duelu ljutih rivala River Plejta i Boke Juniors, dok oni što više vole Brazilce nadaju se meču gradskih rivala Palmeirasa i Santosa. U polufunalu najjačeg klupskog takmičenja na Zelenom kontinentu igraju River Plejt - Palmeiras i Boka Juniors – Santos. Prvi mečevi se igraju u sredu u Argentini. Milioneri od (01.30) dočekuju Velike Zelene iz Sao Paula, dok je na Bombonjeri Boka domaćin Santosu (23.15).

Finale je pretposlednjeg dana meseca na kultnoj Marakani u Rio de Žaneiru. Ono što je sigurno jeste da dobijamo novog šampiona pošto je najbolji tim iz 2019. godine Flamengo ispao već u osmini finala takmičenja od argentinskog Rasinga. Crveno-crni iz Rija su u spektakularnom finalu u Limu pre nešto više og godinu dana pobedili River Plejt sa 2:1 posle velikog preokreta u finišu.

Vratimo se malo u istorijat elitnog takmičenja u Južnoj Americi koje je startovalo 1960. godine. Prvi šampion Kopa Libertadores bio je urugvajski Penjarol. Velikan iz Montevidea je u finalu bio bolji od paragvajske Olimpije iz Asunsiona. Dosad je 25 klubova iz Južne Amerike podiglo pehar u najjačem takmičenju na kontinentu. Sedam zemalja Južne Amerike mogu da se pohvale da su njihovi klubovi osvajači ovog takmičenja. Bez kontinentalne krune su Peru, Bolivija i Venecuela.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Najviše titula u Južnoj Americi imaju timovi iz Argentine – 25, a zatim slede Brazil sa 19, Urugvaj sa osam, Kolumbija i Paravaj sa po tri, dok Čile i Ekvador imaju po jedan trofej. Najtrofejniji klub na kontinentu je Independijente. Velikan iz Aveljanede je sedam puta bio šampion, i to u periodu od 1964. do 1984. godine. Zanimljivo, Los Diablosi nikada nisu poraženi u finalnim mečevima. Jedini su klub koji je četiri puta uzastopno bio na krovu kontinenta, u zlatnim godinama od 1972. do 1975. Independijente je godinama u krizi, a poslednja kruna u Južnoj Americi osvojena je davne 1984.

Boka Juniors može da se pohvali da je igrala najviše finala, čak 11. Šest puta je pehar najboljeg tima Južne Amerike završavao na Bombonjeri. Već 14 godina se čeka na trofej u taboru plavo-žutih. U protekloj deceniji najbliži kruni fudbaleri Boke su bile krajem 2018. godine u legendarnom finalu sa River Plejtom. Tada su se igrala dva meča. U prvom na Bombonjeri nije bilo pobednika – 2:2, a revanš na Monumentalu nije ni odigran jer su navijači Milionera napali autobus sa igračima Boke. Na kraju se duel igrao na stadionu Santijago Bernabeu u Madridu, a bolji je bio River koji je slavio posle produžetaka sa 2:1. Novu šansu Karlos Tevez i drugovi imaju ovog meseca. U polufinalu igraju protiv Santosa.

Stadion Marakana u Rio de Žaneiru (©Reuters)

River Plejt ima šansu da igra treće uzastopno finale. Pre nešto više od dve godine su bili bolji od ljutog rivala iz Buenos Ajresa, ali su krajem 2019. godine poklekli od Flamenga u Limi. Renesansa kluba sa Monumentala je stigla dolaskom Marsela Galjarda na kormilo Milionera pre sedam godina. Od tada je River, koji je ne tako davno prvi put ispao iz elitne lige Argentine, uvek u borbi za pehare kako u domaćim tako i u međunarodnim okvirima.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Osim Independijentea, Boke Juniors i River Plejta, šampioni kontinenta iz Argentine su bili i Estudijantes (1968, 1969, 1970, 2009), Rasing (1967), Argentinos Juniors (1985), Velez Sarsfild (1994) i San Lorenco (2014). Njuels Old Bojs je dva puta bio vicešampion.

Brazilski klubovi zaostaju šest titula sa najvećim rivalom Argentinom, ali mogu da se pohvale da su imali najviše timova koji su se peli na krov kontinenta, čak 10, dva više od Argentine. Najbolji tim u Kopa Libertadores iz zemlje fudbala, sambe i kafe je Sao Paulo koji je tri puta bio šampion, a isto toliko puta i vicešampion Južne Amerike. Dva puta uzastopno je tim sa Morumbija bio najbolji, 1992. i 1993. godine.

Boka Juniors ima najviše finala Kopa Libertadores (©Reuters)

Po tri krune imaju i Gremio i Santos, s tim da je velikan iz Porto Alegrea igrao pet puta u finalu, dok je ekipa iz Sao Paula, koji su proslavili Pele i Nejmar, iz četiri pokušaja tri puta stigla do titule u Južnoj Americi. Ovog meseca se crno-belima iz Sao Paula pruža prilika da eventualnom krunom postanu najtrofejniji brazilsi klub u Kopa Libertadores.

Po dve krune imaju Kruzeiro, Internasional i Flamengo, s tim da velikan iz Belo Orizontea ima četiri finala, ekipa iz Porto Alegrea jedno manje, dok je najpopularniji klub u Brazilu osvajao pehare u oba finala u kojima je igrao. Do 30. januara će i dalje biti zvanični šampion Južne Amerike, ali onda prepušta krunu koja se seli u Buenos Ajres ili Sao Paulo. Šampioni Južne Amerike iz Brazila su bili i Vasko de Gama, Palmeiras, Korintijans i Atletiko Mineiro.

Posle Independijentea i Boke Juniors, najtrofejniji klub na tlu Zelenog kontinenta je Penjarol iz Montevidea. Urugvajski gigant je pet puta bio šampion Južne Amerike, a poslednji put davne 1987. godine. Penjarol ima čak 10 finala, jedno manje od rekordera Boke Juniors. Ljuti gradski rival Penjarola iz Montevidea, Nasional, tri puta je osvajao titulu, a isto toliko je i poražen u finalima. Jedini osvajač Kopa Libertadores iz Paragvaja je Olimpija iz Asunsiona koja ima tri titule, a četiri puta je bila vicešampion Južne Amerike.

(©Reuters)

Najbolji tim Kolumbije je Aletiko Nasional. Velikan iz Medeljina je dva puta bio šampion kontinenta, 1989. i 2016. godine, a pre 26 godina bio je vicešampion kada je u finalu poražen od Gremija. Osim Nasionala, titulu najboljeg tima Južne Amerike je pre 17 godina osvojio i Onse Kaldas.

Jedini čileanski tim koji je osvajao Kopa Libertadores je Kolo Kolo iz Santijago de Čilea. On je ostao u dobrom sećanju navijačima Crvene zvezde koja je pre nešto više od 29 godina u Tokiju pobedila šampiona Južne Amerike sa 3:0 i stigla do svetske titule. Bila je to utakmica u kojoj se proslavio Vladimir Jugović, strelac dva gola, a jedan je delo Darka Pančeva. Dejan Savićević je isključen u prvom poluvremenu. Danas je sudbina Kola Kola tmurna jer se grčevito bori za opstanak u elitnoj ligi Čilea. Tim iz Santijaga de Čilea je bio i vicešampion Južne Amerike 1973.

Ekvadorski LDU Kito je napravio senzaciju 2008. godine kada je osvojio titulu u Kopa Libertadores. U finalu je pao Fluminense. Bila je to debitanska borba za pehar za oba tima, a uspešniji je bio ekvadorski tim.

Navijači Amerike iz Kalija (©Reuters)

Najveći tragičari Kopa Liberdores su ekipe iz Kalija. Amerika je čak četiri puta bila u finalima, ali nijednom nije uspela da donese krunu u ovaj kolumbijski grad. Dva finala je izgubio i Deportivo. Dva puta u borbi za pehar bili su neuspešni i čileanska Kobreloa, argentinski Njuels Old Bojs i ekvadorska Barselona. Čak 13 klubova je jednom igralo u finalu, ali nisu bili uspešni, a vicešampioni Kopa Libertadores su tri puta bili i meksički kubovi – Kruz Azul 2001, Gvadalahara 2010 i Tigres 2015. godine. Argentinski klubovi imaju 37 učešća u finalima, a brazilski 34, a zatim slede urugvajski sa 16 i kolumbijski sa 10.

Najbolji strelac u istoriji Kopa Libertadores je Ekvadorac Alberto Spenser sa 54 gola u 87 utakmica. On je branio boje Penjarola i Barselone iz Gvajakilija. Daleko iza su Urugvajci Fernando Moreno sa 37 i Pedro Virgiljo Roha sa 36 golova. Najefikasniji Argentinac u ovom takmičenju je legenda River Plejta Danijel Onega sa 31 golom, a najubojitiji Brazilac u istoriji je Luizao sa 29. On je nosio dresove Vasko da Game, Korintijansa, Gremija i Sao Paula.

Najviše pogodaka u jednoj sezoni Kopa Libertadores postigao je Danijel Onega, čak 17 - 1966. godine. Prošle sezone je najefikasniji igrač takmičenja bio napadač šampiona Flamenga Gabrijel Barbosa, popularni Gabigiol, strelac devet pogodaka, a u 2018. godini po devet golova postigli su Kolumbijci, Migel Borha iz Palmeirasa i Vilson Morelo iz Santa Fea. Nejmar, sadašnja vedeta Pari Sen Žermena, je 2012. godine bio najbolj strelac takmičenja sa osam golova kada je nosio dres Santosa.

Ovog meseca ključaće prvo u Buenos Ajresu, a sledeće nedelje i u Sao Paulu u polufinalnim mečevima, a kulminacija sezone biće 30. januara u Rio de Žaneiru. Da li će se igrati samba ili tango, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno, čekaju nas spektakularne utakmice na tlu Južne Amerike.