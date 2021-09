Tadić o značaju kapitenske trake u Ajaksu: Uvek sam gladan uspeha, zato su me i doveli

Fantastičnom partijom protiv Sportinga i pobedom sa 5:1 u Lisabonu, Ajaks je otvorio takmičenje u Ligi šampiona za ovu sezonu.

Dominirao je Sebastijan Ale, strelac četiri gola, a standardno dobro odigrao je kapiten srpske reprezentacije i amsterdamskih Kopljanika, Dušan Tadić.

Kao da je predosetio, portal 433 uoči utakmice objavio je intervju s desetkom Ajaksa u kom objašnjava kako je nositi kapitensku traku holandskog velikana.

Za početak, Tadić je ispričao zašto je 2018. odlučio da se iz Sautemptona vrati u zemlju lala i obuče crveno-beli dres.

"Izabrao sam da igram za Ajaks jer je to uvek bio moj kub iz snova. To je jedan od najvećih klubova Evrope, u kom je počeo totalni fudbal sa Rinusom Mihelsom i Johanom Krojfom. Pomislite koliko su samo igrača stvorili. koliko je mnogo legendi igralo za Ajaks i koliko je trofeja ovaj klub osvojio. Ajaks je poseban, a kada igraš za tako veliki klub, svaka utakmica je važna. Moraš da daš sve od sebe da bi osvajao trofeje i konstantno pobeđivao", objasnio je Tadić.

Kopljanici su dvostruki uzastopni šampion, s tim da je sezona 2019/20. prekinuta zbog korone, a velike su šanse da bi Ajaks i u njoj završio na prvom mestu.

"Sjajan je osećaj biti nacionalni šampion, posebno kada vidiš koliko si ljudi time usrećio".

Ambicije su i ove sezone najviše.

"U Ajaksu su uvek velika očekivanja, što dodatno otežava posao. Moraš stalno da gledaš unapred i pokušavaš da beležih uspehe u kontinuitetu. Nema mnogo vremena za slavlje".

Kao kapiten Tadić pored kontinuirano dobih izdanja ima i obavezu da saigrače čini boljima.

"Igrači se trude da uvek motivišu jedni druge. Iskustvo ti omogućava da uvidiš da li je nekome potrebna svežina, moraš da se trudiš da sve primećuješ. Ono što je takođe važno jeste da igrač uživa. Igramo fudbal jer ga volimo i jer time usrećujemo mnoge ljude. Mislim da smo mi rođeni s takvim mentalitetom. Moraš uvek da budeš gladan uspeha", istakao je srpski vezista.

Bez obzira da li je kapiten ili ne, Dušan Tadić kaže da pristupa obavezama na isti način.

"Isto se osećam, bez obzira na to da li sam kapiten ili ne. Bez obzira na to da li imaš traku oko ruke ili ne, potrebno je da budeš lider u mnogim aspektima, a Ajaks me je baš zbog toga doveo. Meni ništa nije palo sa drveta, za sve sam morao da se borim, a to je važno jer je za igrača bitno da bude gladan uspeha", ponovio je Tadić ključnu stvar za igrača vrhunskog kvaliteta.