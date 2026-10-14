Tamo gde su položili oružje Siti, Inter, Sporting, Porto, Zvezda, Dinamo...

Velike skalpove poslednjih godina imao je Bode Glimt. Prošle sezone je u Ligi šampiona pao i Mančester Siti na uvek neugostoljubivoj Aspmiri, a onda redom i Inter u prvoj nokaut fazi i Sporting u prvom meču osmine finala… Ranije, padali su Porto, Ajaks, AZ Alkmar, pa i balkanski velikani Crvena zvezdea i Dinamo Zagreba.

Zna se kako je teško da se igra u gradiću blizu Arktičkog kruga, a sredinom oktobra je na severu Norveške veoma hladno. Doduše, ne očekuje se minus, nego 6-7 stepeni Celzijusovih kada tim Kjetila Knutsena dočeka Borusiju iz Dortmunda (21.00) u drugom kolu Lige šampiona.