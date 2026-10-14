Tamo gde su položili oružje Siti, Inter, Sporting, Porto, Zvezda, Dinamo...
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 12:19
Bode na Aspmiri (21.00) čeka Borusiju iz Dortmunda i želi da se iskupi za debakl u Minhenu (0:5)
Velike skalpove poslednjih godina imao je Bode Glimt. Prošle sezone je u Ligi šampiona pao i Mančester Siti na uvek neugostoljubivoj Aspmiri, a onda redom i Inter u prvoj nokaut fazi i Sporting u prvom meču osmine finala… Ranije, padali su Porto, Ajaks, AZ Alkmar, pa i balkanski velikani Crvena zvezdea i Dinamo Zagreba.
Zna se kako je teško da se igra u gradiću blizu Arktičkog kruga, a sredinom oktobra je na severu Norveške veoma hladno. Doduše, ne očekuje se minus, nego 6-7 stepeni Celzijusovih kada tim Kjetila Knutsena dočeka Borusiju iz Dortmunda (21.00) u drugom kolu Lige šampiona.
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Ovi timovi su igrali u prvoj fazi elitnog evropskog takmičenja i prošle sezone, kada je na Vestfalenu bilo 2:2. Milioneri su imali sjajan start u Bundesligi, četiri trijumfa, ali su u petak napravili lošu uvertiru, samo remi (2:2) protiv Verdera u Dortmundu iako su do finiša vodili sa 2:0.
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
Bode se sa šampionom Norveške Vikingom bori za tron u ovoj skandinavskoj zemlji. Osam kola pre kraja Elitserije, mrtva trka, isti broj bodova i gol-razlika, pa nas čeka superzanimljiv finiš šampionata Norveške. Berg i drugovi su na premijeri lako položili oružje u Minhenu (0:5), Bajern je bio prevelik zalogaj, ali Milioneri su slabiji od Bavaraca. Uz to, igra se na Aspmiri gde četa Patrika Berga i drugova leti po terenu, oseća se kao riba u vodi na specifičnoj veštačkoj podlozi gde se “sapliću” i najveći.
Norveški vicešampion je dao impresivnih 21 gol na sedam utakmica u Ligi šampiona prošle sezone. Mančester Siti, Inter i Sporting su primili po tri pogotka. Knutsen u meču sa Milionerima neće moći da računa na stuba odbrane, reprezentativca Norveške Odina Lurasa Bjortufta, koji je suspendovan zbog crvenog kartona u meču sa Bajernom prošlog meseca. U odbrambenoj liniji, Vildasu Nilsenu mogao bi da se pridruži Haitam Alesami. Napadač Helmersen se oporavio od povrede i zauzeće mesto u startnih 11.
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) MOZZART RELAX
Niko Kovač moći će da računa i na Nika Šloterbeka i Ramija Bensebainija, kojima su istekle suspenzije prenete iz prošle sezone. Nisu igrali na premijeri kada je na Vestfalenu Borusija pobedila Viljareal sa 3:2.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA ŠAMPIONA - 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:2)
/Suarez 22, Dumbija 75/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (2:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Martines 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermand 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 71/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60, Dijaz 71/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28) MOZZART RELAX
18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35) MOZZART RELAX
21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95) MOZZART RELAX
21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)
21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60) MOZZART RELAX
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama