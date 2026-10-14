U Bajernu ogorčeni na norveškog Srbina: Pokvarenjak! Tripić: Nisam se usudio da im tražim dres...
Vreme čitanja: 8min | sre. 14.10.26. | 10:46
Kapiten Vikinga namestio dva gola i 'isključio' Majkla Olisea, što posebno boli Nemce
Za njegovo ime letos se raščulo na ovim prostorima, kada je s dva gola u dvomeču protiv zagrebačkog Dinama ključno doprineo plasmanu Vikinga u Ligu šampiona. U Maksimiru pogodio je za 2:2, u revanšu, na severu Evrope, vratio norveškog šampina u igru, pošto je bio siguran sa bele tačke za 1:1. Kasnije je domaćin preokrenuo i s ukupnih 5:3 dokopao se elitnog takmičenja.
O njemu se priča i danas, nakon 'prve ture' utakmica drugog kola Lige šampiona, s tim što sada bruji maltene čitava Evropa. Viking je uspeo da priredi veliko iznenađenje, da odigra 3:3 sa jednim od najvećih favorita za osvajanja trofeja - Bajernom iz Minhena, a na usnama igrača i rukovodilaca nemačkog šampiona uglavnom je njegovo ime. Nije teško pogoditi, radi se o Zlatku Tripiću (33), momku srpskih korena, čije ime polako ali sigurno ulazi u istorijske knjige norveškog kluba.
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Kapiten Vikinga blistao je sinoć u Stavangeru, asistirao za prvi i treći pogodak, i pride, u međuvremenu, iznudio isključenje možda i najboljeg igrača sveta u ovom času - Majkla Olisea.
Tripić ne krije da je isprovocirao francuskog asa, koji ga je potom gađao loptom u glavu i zaradio drugi žuti karton. Prvi je dobio samo nekoliko sekundi ranije, pošto je prekinuo kontru domaćina...
"Uspeli smo da uđemo pod kožu Oliseu. Kada je isključen, većina igrača Bajerna počela je da viče na mene, da mi psuje sve po spisku. Posle svega što se dogodilo nisam se usudio da pokucam na vrata njihove svlačionice kako bih zatražio dres", kroz osmeh je prokomentarisao ponajbolji igrač Norvežana, nastavivši da likuje: "Sjajno je što se takav igrač, koji će jednog dana sigurno osvojiti Zlatnu loptu, nervira zbog momka iz Oftebroa i Lingdala. Nije trebalo da očekuje da će mu ovde biti previše ugodno. Kada sam uspeo da mu odvučem pažnju od onoga u čemu je zaista sjajan, konačno je izgubio živce i bacio mi loptu u lice. Kako se osećam? Kao da sam dobio taj duel sa njim".
Što se kompletnog meča i rezultata tiče, Tripić je takođe prezadovoljan...
"Igrali smo protiv nekih od najboljih igrača na planeti, pa ipak smo uspeli da dobijemo prvo poluvreme sa 2:0. Odigrali smo neverovatno čvrsto, iskoristili sve šanse. Značiće na puno ovo evropsko iskustvo. Neverovatno sam srećan i ponosan. Čekao sam na ovakav trenutak 34 godine. Osećam se sjajno, mogao sam da odigram još 90 minuta".
U trenutku kada je Majkl Olise isključen, Bajern je imao prednost od 3:2. U tom času momentum se promenio, Viking krenuo na sve ili ništa i - izvukao zlata vredan remi.
"Majkl zna da je pogrešio. Pokazao je da mu je žao zbog onoga što se desilo i da žali što je izneverio ekipu", kazao je Vensan Kompani. "Sve je to u redu, takve stvari se dogode ponekad. Ovo, srećom, nije bilo ni finale ni polufinale. Ipak, jesu trenuci koji mogu da utiču na sezonu. Rekao sam mu da ga je protivnik nadmudrio. Kada si puno bolji od rivala, ponekad samo treba da se fokusiraš na svoju igru, umesto da se upuštaš u bespotrebne rasprave. Sada to više ne možemo da promenimo, bilo je šta je bilo. Nadam se da ćemo iz ovoga izvući pouku".
Prvi čovek sportskog sektora Bajerna Maks Eberl mnogo je teže podneo Oliseov crveni karton od Kompanija. Između ostalog i zbog toga što Francuz neće moći da igra u velikom derbiju protiv Arsenala.
"Tripić je igrao kao pokvarenjak! Želeo je da pobedi po svaku cenu, naseli smo na njegove provokacije i nažalost, dobio je što je hteo. Da li će klub kazniti Olisea? Videćemo, razgovaraćemo na miru, kad se glave ohlade".
I Hari Kejn je imao 'lepu reč' za Tripića, nazvavši ga 'lukavim igračem koji voli da se valja po terenu i troši vreme'.
"Tako je rekao? Sjajno! I on je neverovatan u svemu tome i zna koliko je lukavstva za to potrebno", šeretski je ovaj odgovorio.
S dve asistencije protiv Bajerna Zlatko Tripić značajno je 'podebljao' ovosezonski učinak. Trenutno je na devet postigunutih i 24 nameštena pogotka. Do kraja prvenstvene trke u Norveškoj je još osam kola, a Viking deli prvo mesto sa Bodeom - oba tima imaju po 53 boda.
Momku rođenom u Rijeci ovo je šesta uzastopna sezona u klubu iz Stavangera (imao još dve u prvom mandatu, između 2018. i 2020. godine). Dao je ukupno 78 i pripremio 105 pogodaka. To ga bez svake sumnje čini jednim od najboljih igrača Norveške u ovom veku.
Osim Vikinga igrao je i za turski Geztepe, Šerif iz Tiraspolja, nemački Grojter Firt, Molde, Fredrikstad...
Mada su ga hrvatski mediji svojatali tokom pomenutih utakmica protiv Dinama - verovatno usled mesta rođenja - Zlatko Tripić potiče iz srpske pravoslavne porodice. Njegovi roditelji su Srbi iz Gostovića (Zavidovići), koji su živeli u Rijeci, da bi se bežeći od rata preselili u Norvešku, sa tada devetomesečnim sinom.
Tripić nikada nije potencirao svoje poreklo...
"Sebe smatram Norvežaninom. Ovde sam proveo život. Kada su me iz Fudbalskog saveza BiH kontaktirali dok sam igrao u Turskoj, zahvalio sam im. Za mene bi to bilo pogrešno", izjavio je svojevremeno.
Pa ipak:
"Da nemam strano poreklo, nikada ne bih postigao ovo što jesam. U to sam potpuno siguran. Uradio sam sve uz ogroman ponos. Moje prezime dok sam odrastao služilo je da me omalovažavaju. Kao mali bio sam žrtva vršnjačkog nasilja. Tada sam odlučio da to ime mora da dobije potpuno drugačije značenje. Nešto čime se ja i porodica koja me je spasila od rata možemo ponositi. Činjenica da je moje prezime prešlo put od nečeg ponižavajućeg, kada su ga namerno pogrešno izgovarali, do toga da ga drugi sada pevaju kao hvalospev - to je jednostavno čarobno iskustvo".
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LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)
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