U Bajernu ogorčeni na norveškog Srbina: Pokvarenjak! Tripić: Nisam se usudio da im tražim dres...

O njemu se priča i danas, nakon 'prve ture' utakmica drugog kola Lige šampiona, s tim što sada bruji maltene čitava Evropa. Viking je uspeo da priredi veliko iznenađenje, da odigra 3:3 sa jednim od najvećih favorita za osvajanja trofeja - Bajernom iz Minhena, a na usnama igrača i rukovodilaca nemačkog šampiona uglavnom je njegovo ime. Nije teško pogoditi, radi se o Zlatku Tripiću (33), momku srpskih korena, čije ime polako ali sigurno ulazi u istorijske knjige norveškog kluba.

Za njegovo ime letos se raščulo na ovim prostorima, kada je s dva gola u dvomeču protiv zagrebačkog Dinama ključno doprineo plasmanu Vikinga u Ligu šampiona. U Maksimiru pogodio je za 2:2, u revanšu, na severu Evrope, vratio norveškog šampina u igru, pošto je bio siguran sa bele tačke za 1:1. Kasnije je domaćin preokrenuo i s ukupnih 5:3 dokopao se elitnog takmičenja.

Kapiten Vikinga blistao je sinoć u Stavangeru, asistirao za prvi i treći pogodak, i pride, u međuvremenu, iznudio isključenje možda i najboljeg igrača sveta u ovom času - Majkla Olisea. Tripić ne krije da je isprovocirao francuskog asa, koji ga je potom gađao loptom u glavu i zaradio drugi žuti karton. Prvi je dobio samo nekoliko sekundi ranije, pošto je prekinuo kontru domaćina... "Uspeli smo da uđemo pod kožu Oliseu. Kada je isključen, većina igrača Bajerna počela je da viče na mene, da mi psuje sve po spisku. Posle svega što se dogodilo nisam se usudio da pokucam na vrata njihove svlačionice kako bih zatražio dres", kroz osmeh je prokomentarisao ponajbolji igrač Norvežana, nastavivši da likuje: "Sjajno je što se takav igrač, koji će jednog dana sigurno osvojiti Zlatnu loptu, nervira zbog momka iz Oftebroa i Lingdala. Nije trebalo da očekuje da će mu ovde biti previše ugodno. Kada sam uspeo da mu odvučem pažnju od onoga u čemu je zaista sjajan, konačno je izgubio živce i bacio mi loptu u lice. Kako se osećam? Kao da sam dobio taj duel sa njim".