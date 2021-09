Teatar snova zanemeo: Aston Vila ogolila mane Junajteda, Bruno promašio penal i remi (VIDEO)

Na Old Trafordu gori crvena lampica, Mančester junajted odavno nije bio ovako moćan, a opet mnogo toga ne štima. I biće potrebno vreme da se sve kockice poslože. Samo veliko je pitanje da li Crveni đavoli imaju takvog čoveka na klupi i je li Ole Gunar Solskjer dorastao zadatku “osvajanje Premijer lige”. Šara Junajted sa rezultatima, a poraz od Aston Vile na prepunom Teatru snova spada u kategoriju onih koji se nisu smeli dogoditi – 0:1 (0:0).

Kortni Haus pretvorio je Teatar snova u Teatar košmara. Robusni defanzivac tima iz Birmingema učinio je da Old Traford zanemi. Muk. Promašivao je Junajted iz prekida, isti su ga preskupo koštali u završnici. Pobegao je Kortni Haus, izmigoljio se Edinsonu Kavaniju i zakucao glavom loptu u mrežu. I od heroja zamalo da postane tragičar. Svega nekoliko minuta kasnije igrao je rukom, arbitar je pokazao na belu tačku, a na iznenađenje svih loptu nije namestio Kristijano Ronaldo. Već Bruno Fernandes i lansirao ju je preko prečke.

Angažovao je Mančester junajted skupocena pojačanja, ali se ne može reći da je mrdnuo sa mrtve tačke. Rupa je u sistemu, za koji je odgovoran Ole Gunar Solskjer… Podgrejao se san o uzdizanju Mančester junajteda i vraćanje na nivo na kom je bio za vreme Ser Aleksa Fergusona. Tu je ponovo Kristijano Ronaldo, skupocenih zvezda ima na izvoz, samo sve to treba posložiti.

Ole Gunar Solskjer ne uspeva da uspostavi balans u timu. Sa atomskom navalom suludo je očekivati da Crveni đavoli neće ulaziti u šanse i kampovati u kaznenom prostoru. Ali, koliko je potentan Solskjerov tim napred, podjednako je klimav pozadi. Možda i iz razloga jer spona Fred – Mektomini, koju Norvežanin forsira do iznemoglosti, nije u stanju da bude kičma.

Neko vreme će sreća pratiti Mančester junajted, u jednom, kao danas na Old Trafordu, okrenuće mu leđa. A, posle Aston Vile kompletan stručni štab mančesterskog velikana ima brigu više. Luk Šo je napustio igru u prvom poluvremenu zbog povrede. Staklene noge startnog levog beka… Dugo nije bio u autu. Nevolja nikada ne ide sama, stigla je povreda i Harija Megvajera.

Nije slušala lopta Crvene đavole, pogotovo Mejsona Grinvuda. Prilikom dolaska Kristijana Ronalda, koji je na prve tri utakmice na dva fronta postigao četiri gola nije bilo dvojbe hoće li Portugalac sa sedmicom na leđima, u dobro poznatom okruženju, isporučiti svoje i podići borbenu gotovost. Isto tako svima je bilo jasno da će neki igrači trpeti, da će biti ugušeni.

Pao je u drugi plan Mejson Grinvud, više nije jedan od prvih izbora i to se odrazilo na njegovu realizaciju. Skoro podjednako silovito tuče Grinvud i sa levom, jačom nogom, i sa desnom. Danas je bilo evidentno da mu u izglednim prilikama nedostaje samopouzdanja. Gola je gladan, videlo se to kada je imao Bruna Fernandesa kao opciju za povratnu.

Demonstrirao je Mančester junajted koliko je moćan napred. Nije Aston Vila znala da li joj veća opasnost preti iz kontranapada ili iz prekida. Uz pomenutu priliku Grinvuda, najbolje šanse Crveni đavoli imali su preko Harija Megvajera i Pola Pogbe (izuzimajući Brunov promašeni jedanaesterac), koj nije mnogo delilo od gola.

Bacio je sve karte Junajted na napad, forsirao je brzu igru u tranziciji, a to je dovodilo do pucanja odbrane, koja je bila visoko postavljena. Met Target promašio je nemoguće – sa neka dva metra pucao je preko gola. Mogao je i Konsa glavom posle prekida da pogura tim iz Birmingema do vođstva… A, da je Oli Votkins bio na prošlogodišnjem nivou, nema sumnje da bi se mreža Davida de Hee tresla u drugom poluvremenu, kada je napadač Aston Vile naslagao nekoliko igrača i raspalio.

Daleko od toga da se u septembru bilo šta odlučuje, crta će se podvlačiti tamo negde u maju ili nešto ranije. A, ipak, već početkom sezone vidi se da Junajted štošta mora da ispravi, kako bi bio sposoban da iznese trku sa Liverpulom, Čelsijem, Mančester Sitijem…

Kvalitet tima nije upitan, kormilar – jeste. Ole, kuća se gradi od temelja, a ne od krova.

PREMIJER LIGA - 6. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester Siti 0:1 (0:0)

/Žezus 53/

Mančester junajted - Aston Vila 0:1 (0:0)

/Haus 88/

16.00: (1,80) Everton (3,70) Norič (5,00)

16.00: (3,10) Lids (3,50) Vest Hem (2,40)

16.00: (1,65) Lester (3,80) Barnli (6,25)

16.00: (2,30) Votford (3,35) Njukasl (3,40)

18.30: (7,00) Brentford (4,20) Liverpul (1,55)

Nedelja

15.00: (2,75) Sautempton (3,15) Vulverhempton (2,85)

17.30: (2,35) Arsenal (3,30) Totenhem (3,35)

Ponedeljak

21.00: (3,05) Kristal Palas (3,05) Brajton (2,65)

*** kvote su podložne promenama