Serija malera. Može Slobodan Tedić samo da poželi da im je kraj. Ako završetkom kalendarske godine odlaze u istoriju sve nedaće, red je valjda da prestanu pehovi koji su ga pratili otkako je napustio Srbiju.

Poslednji datira od vikenda, kad je na utakmici sa Emenom dobio snažan udarac i pomislio da mu je stradalo rebro, da bi se detaljnim ispitivanjima utvrdilo kako je problem znatno opasniji. Pluća.

„Otišao sam samo na snimanje, a morali su da me zadrže u bolnici. Imao sam cev u plućima, koje su mi punili kiseonikom, da bih mogao lakše da dišem. U četvrtak popodne sam već disao bez cevi, da bi me u petak, iza podneva pustili na kućno lečenje“, priča za sajtu Čukaričkog napadač Mančester Sitija na pozajmici u Zvoleu.

Tokom susreta sa Enemnom zaista je dobio udarac u predelu grudi, sumnjalo se isprava na oštećenje rebara, da bi odlazak u bolnicu pokazao pravo stanje stvari i vratili problem na pređašnji. Virus korona.„Lekari su mi kazali da korona nije dobro zalečena, a tad sam imao upalu pluća. Očigledno sam vukao sve to mesecima, gubio kiseonik, dok me nije preseklo na utakmici. Bukvalno sam samo pao. Probao sam da nastavim da igram, nisam bio u stanju. Sada je sve dobro, možda je najbolje ispalo baš ovako, sada znam o čemu se radi. Mislili su svi da je rebro stradalo, ali sam sve vreme teže disao, stvarno me je bolelo. Prvobitna je procena da me očekuje pauza između četiri i šest sedmica“.

Planirao je doskorašnji špic Čukaričkog, ranije Vojvodine, da pauzu u Holandiji provede sa najmilijima u Srbiji, međutim, ovakav razvoj stvari menja stvari iz korena.

„Sve ovo je bila jedna velika sreća u nerseći. Kako je moglo da bude, ispalo je dobro. Čak su mi lekari kazali da bi bilo izuzetno opasno da sam u ovakvom stanju ušao u avion, da bi moglo vrlo loše po mene da se završi. Dobio sam ujedno i zabranu letenja u trajanju od tri meseca“.

Otkako su ga Građani poslali na kaljenje u Zvole, Slobodan Tedić je dvaput povredio skočni zglob, preležao virus koronu, sad opet imao problem sa plućima...

„Krivo mi je, holandska liga je odlična za razvoj mladih igrača. Dobro, život u Holandiji je sasvim drugačiji nego u Srbiji, malo je teže navići se na to. Nigde nije kao kod nas“, dobro je raspoložen 20-godišnji centarfor, uprkos nagoveštajima da možda dva meseca neće smeti na teren.